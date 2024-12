Dieser Gaming-Stuhl nimmt es mit jedem Bürostuhl auf und bietet dabei ein einzigartiges Feature, das euch durch jeden Sommer und Winter bringt

AutoFull bietet mit dem AutoFull M6 einen neuen Gaming-Stuhl an, der mit mehreren Features zu überzeugen weiß. Vor allem eine Eigenschaft hat er allen anderen voraus – er kann heizen und kühlen!

Ein bequemer und ergonomischer Stuhl ist immer wichtiger, egal ob fürs Arbeiten im Home-Office oder beim Gaming. Bürostühle sind hier oftmals das Non-Plus-Ultra. Mittlerweile überzeugen allerdings auch immer mehr Gaming-Stühle im wichtigen Bereich der Ergonomie.

Das gilt besonders für den AutoFull M6 Gaming-Stuhl. Der Stuhl wurde vom deutschen Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) und von der International Chiropractic Association (ICA) für seine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und sein ergonomisches Design zertifiziert.

Zudem hat AutoFull den Muse Design Award gewonnen. Hier wurde der Stuhl für „außergewöhnliche Unterstützung und Stil“ ausgezeichnet.

Die Zertifizierung und der Award zeigen, dass der AutoFull M6 Gaming-Stuhl auf die Gesundheit des Sitzenden achtet und auf lange Spielstunden oder sehr langes Sitzen im Allgemeinen ausgelegt ist.

Temperaturanpassung – so einfach, so wertvoll!

Ein Feature, das sie alle schlägt: Der AutoFull M6 Gaming-Stuhl verfügt über die Möglichkeit euch entweder beim Spielen oder Arbeiten zu wärmen oder für eine Kühlung zu sorgen. Möglich ist dies dank der Sitzheizung!

Das müsst ihr zur Sitzheizung wissen: Ihr müsst euch keine Sorgen mehr darüber machen, dass es im Winter auf eurem Stuhl kalt sein könnte.

Dank der Sitzheizung könnt ihr euren Stuhl auf bis zu 50 Grad erhitzen. Dabei stehen euch drei Stufen zur Wahl. Manche von euch kennen das vielleicht bereits aus eurem Auto.

Kühlung im Sommer: AutoFull dreht den Spieß aber sogar um und hat auch zwei Lüfter im Sitz verbaut. Dadurch könnt ihr den Sitz mit einem kühlenden Luftstrom versorgen, wodurch dieser gerade im Sommer ein deutlich angenehmeres Sitzerlebnis bietet.

AutoFull verspricht, dass der M6-Gaming-Stuhl eine um bis zu 3 Grad kühlere Temperatur als andere Stühle beibehält, um seine ultra-weiche atmungsaktive Leder – das macht im Sommer einen großen Unterschied.

Bedienen lässt sich die Heizung und Kühlung über ein intuitives Bedienfeld an der Seite des Stuhls.

Ein Game-Changer: Die dynamische, automatische Lordosenstütze

Massage- und Lendenwirbelstütze: Die sogenannte Lordosenstütze gehört zu jedem guten ergonomischen Stuhl dazu. Sie entlastet eure Lendenwirbel und verhindert damit Rückenschmerzen, auch bei längerem Sitzen.

Beim AutoFull M6 Gaming-Stuhl gibt es eine dynamische, automatische Lordosenstütze. Diese kann in vier Stufen angepasst werden. Sie bietet einen Verstellbereich von 3,93 Zoll nach innen und außen und 1,96 Zoll nach oben und unten.

Zudem passt sie sich perfekt verschiedenen Körpertypen an und hat einen 50 mm Spielraum nach oben oder unten und 100 mm nach vorne oder hinten. Außerdem bietet sie eine Hochfrequenz-Tiefenmassage, um Ermüdungserscheinungen zu lindern.

Die Rückenlehne verfügt über ein eingebautes Doppelvibratorsystem, das den Druck auf die Hüftmuskulatur wirksam reduziert und den Komfort durch Hochfrequenzvibrationen erhöht. Die Massage lässt sich in drei Stufen einstellen und kann so an eure persönlichen Komfortwünsche angepasst werden.

Ganz gleich, ob ihr stundenlang spielen oder einfach nur entspannen wollt, diese Funktion sorgt dafür, dass Rückenschmerzen kein Thema mehr sind, denn sie bietet eine kontinuierliche Unterstützung und Entspannung, die auf eure Bedürfnisse zugeschnitten sind.

So passt sich der AutoFull M6 an jede eurer Bewegungen an und bietet optimalen Komfort und Unterstützung bei Gaming-Sessions sowie langen Arbeitsstunden.

3D-Nackenstütz mit spezieller Flexibilität

Noch mehr Unterstützung für euren Rücken erhaltet ihr durch das 3D-Nackenstützkissen, das ihr optional dazu kaufen könnt. Dieses ist besonders gut, denn es verfügt über flexible Seiten. Sie lassen sich um bis zu 60 Grad biegen, wodurch eure Nacken eine optimale Unterstützung erfährt.

Die Neigung, die ihr braucht

Der AutoFull M6 bietet einen Neigungswinkel zwischen 90 Grad und 160 Grad. Ihr könnt ihn also fast liegend einstellen oder komplett aufrecht. Damit habt ihr die Option, den Stuhl jeweils ganz an eure Bedürfnisse einstellen zu können. Ein Power-Nap ist damit ebenso möglich, wie hoch fokussiertes Spielen oder Arbeiten.

360 Grad mechanische Armlehnen für besseres Spielen

Neben all den bereits sehr überzeugenden Features bietet der AutoFull M6 Gaming-Stuhl natürlich auch bei den Armlehnen eine hervorragende Lösung. Die 360 Grad-Armlehnen bieten flexible und ergonomische Unterstützung.

Sie lassen sich wie folgt einstellen:

20° nach oben klappbar

360° Hauptachsendrehung

70mm nach oben/unten verstellbar

90mm nach vorne/hinten verstellbar

40° Sekundärachsendrehung

Ihr könnt die Armlehnen also in der Höhe verstellen, wegklappen und ganz oder auch nur teilweise falten. Wer auf dem Stuhl also zwischendurch einmal ein paar Runden Mobile Games wie Warcraft Rumble spielen will, für den sind die Armlehnen ein wahrgewordener Traum.

Der AutoFull M6 Gaming-Stuhl ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Gamer und Gamerinnen und Berufstätige. Er bietet nicht nur außergewöhnlichen Komfort, sondern hilft auch dabei, eine gesunde Haltung zu bewahren, ideal für lange Spiel- oder Arbeitssitzungen.

Beschenkt euch dieses Jahr zu Weihnachten mit einem besonderen Geschenk – dem AutoFull M6 Gaming-Stuhl, der diesen Winter für Wärme und Pflege sorgt.