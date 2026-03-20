Die VXE R1 Pro gilt unter Spielern als Geheimtipp. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann wollte herausfinden, warum und hat sie gekauft. Seinen Eindruck zu der Maus lest ihr auf MeinMMO.

Um welches Gerät geht es? Die VXE R1-Serie von ATK Gear wird immer wieder als Geheimtipp empfohlen: In einschlägigen Foren wie auf Reddit taucht die R1-Serie immer wieder unter den besten Mäusen auf, von vielen wird sie auch als Tipp genannt. In vielen Kaufberatungen landet sie eher selten und die Marke ATK Gear/VXE ist in Deutschland wenig bekannt.

Aus diesem Grund habe ich mir VXE R1 Pro in China beim Hersteller bestellt. Zusätzlich habe ich mir noch den 4K-Wireless-Adapter für 15 Euro dazu gekauft. Ich habe mit Versandkosten rund 60 Euro gezahlt, der Versand direkt aus China hat rund 10 Tage gedauert.

Die Maus hat mich seitdem etliche Stunden im Alltag begleitet. Und mittlerweile kann ich verstehen, warum sie neben der Mchose L7 Ultra oft als Geheimtipp empfohlen wird. Meine Einschätzung lest ihr in diesem Artikel.

Der Test im Überblick:

Wer hat da getestet? Benedikt testet seit vielen Jahren Hardware wie Mäuse, Tastaturen und Headsets, für die Leser von MeinMMO. Dabei spielt er nicht nur am PC, sondern auch an der PS5, am Steam Deck und auf der Nintendo Switch Die getestete Maus hat sich Benedikt direkt beim Hersteller über dessen Webseite gekauft Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Technische Details: Details Sensor Pixart 3395 Auflösung Bis zu 30.000 DPI in 50er-Schritten Switches Huano Ice Berry Pink Dot Tasten 5 Tasten Design Verschiedene Varianten, darunter Schwarz und Weiß Gleitfüße 2 Kabel Abnehmbares 2,0 m USB-C-Kabel Gewicht 49 Gramm Preis (UVP) 44,99 US-Dollar + Versandkosten (ca. 8 Euro nach DE)

Optionaler 4K-Dongle ca. 15 Euro

Lieferumfang, Design und Aufbau

Pro: Viel Zubehör, schlichtes Design, kein RGB | Contra: 4K-Transmitter optional kaufbar, DPI-Button auf der Unterseite

Wie sieht der Lieferumfang aus? Neben der Gaming-Maus befindet sich einiges an Zubehör in der Schachtel:

Ein USB-C-Kabel zum Aufladen und für den Anschluss an den Computer

Ein Wireless-Transmitter (1K)

Zusätzliche Mausfüße und Griptape, welches man auf die Maus kleben kann

Eine Bedienungsanleitung und ein Beipackzettel auf Chinesisch.

Wie ist die Maus aufgebaut? Die Maus könnt ihr in verschiedenen Farben kaufen, ich nutze im Test das weiße Modell.

Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten und dazwischen das Mausrad. Auf der Oberseite der Maus gibt es keine weiteren Tasten

Auf der Unterseite befindet sich ein Schalter für den DPI-Wechsel und ein Schalter zum An- und Ausschalten der Maus.

Im Inneren der Maus könnt ihr außerdem den Wireless-Transmitter unterbringen.

Ich hab mich beim Kauf für das schwarze, schlichte Design der Maus entschieden. RGB-Beleuchtung bietet die Maus nicht, es gibt nur einen leuchtenden Indikator vorne, wenn die Maus mit dem Transmitter verbunden wird oder wenn der Akkustand sehr niedrig ist.

VXE R1 Pro vs R1 Pro MAX

Wo liegen Gemeinsamkeiten? Grundsätzlich bekommt ihr bei beiden Modellen die gleiche Maus mit der gleichen Größe, dem gleichen Coating und demselben Sensor. Hier spielt es daher keine Rolle, welche Maus ihr am Ende kauft.

Wo liegen die Unterschiede? Bei der MAX-Version hält der Akku länger, weil dieser doppelt so groß ist: Der Akku der Pro-Version hat 250mAh, der Akku der MAX hat 500mAh. Wollt ihr seltener aufladen, dann können sich die Mehrkosten von rund 5 Euro lohnen. Der größere Akku kommt aber auch mit einem Nachteil: Die MAX ist 6 Gramm schwerer als die normale Pro-Version. Die Pro-Version wiegt 49 Gramm.

Ein weiteres Detail: In der MAX-Version sind andere Mikroswitches unter den Tasten verbaut, im Alltag werdet ihr das aber kaum spüren.

Verarbeitung

Beim Schütteltest klappert nichts und es knarzt nichts beim Zusammendrücken. Das Mausrad hat keinen freien Bewegungsspielraum, wenn ich es nicht mit dem Finger festhalte. Für ihr geringes Gewicht fällt die Maus daher sehr robust aus. Oft sparen Hersteller beim Gehäuse an Material, um das Gewicht zu reduzieren.

Was leider deutlich auffällt: Fingerabdrücke und Fettspuren bleiben deutlich sichtbar auf der Maus zurück. Das sieht nicht schön aus und ist nervig, schadet aber der Verarbeitung der Maus nicht. Ein raues Coating wäre mir aber lieber gewesen.

Software

Pro: Installation oder als Webapp im Browser nutzbar; übersichtlich und auf Deutsch | Neutral: Webapp vom Server des Herstellers abhängig

Die offizielle Software der Maus heißt ATK Gear und hat einen besonderen Vorteil: Sie lässt sich nicht nur installieren, sondern auch ganz bequem über eine Webapp im Browser abrufen. Dadurch entfällt eine Installation und ihr könnt die Maus ganz einfach unter Linux verwenden. Einziger Nachteil: Schaltet der Hersteller die Webapp ab, könnt ihr auch nicht mehr darauf zugreifen.

Für die Software eines chinesischen Herstellers muss ich einmal positiv hervorheben: Die Übersetzung ist wirklich ordentlich. Von einem Button abgesehen, der mich auf eine chinesische Webseite führt, die ich nicht lesen kann, ist alles gut verständlich und gut strukturiert.

Die Einrichtung der Maus ist ebenfalls simpel und wird über den Browser (Microsoft Edge) direkt und problemlos erkannt.

In der Software könnt ihr außerdem die Abtastraste des Sensors vom Standard-Modus auf die „ATK Juésha Wettbewerbsfirmware“ umstellen. Laut Hersteller verbirgt sich hinter dem etwas schrägen Namen ein Hochleistungsmodus, der sich vor allem für Gaming eignen soll.

Einen echten Vorteil habe ich jedoch im Vergleich zum Standard-Modus bisher nicht gehabt oder einfach nicht als solchen Vorteil wahrgenommen.

Gewicht, Ergonomie und Akkulaufzeit

Pro: Akkulaufzeit (7-8i Tage); Gewicht (49 Gramm) und Ergonomie | Contra: –

Das Gewicht: Mit ihren 49 Gramm gehört die VXE R1 Pro zu den besonders leichten Vertretern unter den Shooter-Mäusen. Zum Vergleich:

Turtle Beach Burst II Air: 47 Gramm

Glorious Model O Eternal: 55 Gramm

Razer Viper V2 Pro: 58 Gramm

Logitech G Pro X Superlight 2: 62 Gramm

Das bedeutet, im Alltag spürt ihr die Maus kaum. Dadurch kann ich mit sehr niedrigen DPI-Einstellungen spielen, die Maus viel bewegen und kein hohes Gewicht belastet mein Handgelenk.

Die Ergonomie: Ich habe mit einer Handgröße von 19 Zentimetern sehr große Hände. Sowohl im Palm- als auch im Fingertip-Grip liegt die Maus sehr gut in der Hand. Das ist mir direkt beim Auspacken aufgefallen: Die Maus liegt wirklich gut in der Hand, ich brauchte keine Eingewöhnungszeit, wie etwa bei der Burst V2 Pro von TurtleBeach (zum Test).

Akkulaufzeit: Der Hersteller gibt keine konkrete Akkulaufzeit an, der verbaute Akku in der Maus ist 250 mAh groß. Die Akkulaufzeit lässt sich nur über die Software tracken. In meinem Alltag hält der Akku der Maus 7-8 Tage durch, danach ist Schluss und die Maus muss ans Kabel.

Die Maustasten, Mausrad und Sensor

Pro: knackige Maustasten, Top-Sensor (Pixart 3395) | Contra: schwammiges Mausrad

Die Maustasten: Unter den Tasten befinden sich “Huano Ice Berry Pink Dot”, das sind mechanische Switches. Die Klicks sind klar zu hören, beim Klicken der Taste spürt man einen klaren Widerstand unter den Fingern.

Das Mausrad: Das Mausrad könnte insgesamt etwas knackiger und beim Scrollen genauer sein. Vor allem bei zügigem Scrollen merkt man, dass das Mausrad nicht hinterherkommt. Das ist ärgerlich, stört mich aber beim reinen Gaming nicht so sehr. Wenn ich im Alltag über sehr lange Webseiten navigieren möchte, stört es mich deutlich eher.

Sensor: In der Maus steckt der Pixart 3395, derzeit bekommt ihr in einer Gaming-Maus kaum etwas Besseres, maximal leichte Variationen nach oben oder unten und ein paar DPI mehr. Geht es um die reine Präzision, kann die Maus problemlos auch mit anderen Vertretern mithalten.

Performance im Alltag/Gaming

Wie spielt sich damit? Das Mausrad fühlt sich etwas schwammig an, die Klicks dafür satt und knackig. Klicke ich, um einen Gegner zu treffen, spüre ich den Widerstand unter den Fingern. Ich spiele im Alltag mit niedrigen DPI-Settings, entweder mit 400 oder mit 800 DPI. Dadurch bewege ich die Maus jedoch sehr viel, wenn ich mich in einem Shooter drehen oder schnell reagieren muss. Das geringe Gewicht der Maus kommt mir hier gelegen und unterstützt meinen Spielstil.

Was mir im Alltag ohnehin sehr gut gefällt, das ist die Ergonomie: Die TurtleBeach V2 Pro hat im Vergleich einen größeren, kantigeren Hintern und ist insgesamt auch einen Hauch breiter. Logitechs neue G Pro X2 Superstrike fühlt sich noch einen Tick besser an, kostet dafür aber auch das Dreifache.

Ich behaupte: Die Unterschiede zwischen der 200-Euro-Maus von Logitech und der 50-Euro-Maus von ATK Gear ist nicht so groß, wie es vom Preis her sein könnte. Das fettfingeranfällige Gehäuse nervt mich etwas bei beiden Mäusen.

Der optionale 4K-Wireless-Adapter ist ebenfalls ein netter Bonus, aber ebenfalls nicht unbedingt ein Muss.

Fazit: Ein echter Geheimtipp für Shooter-Spieler

Für wen ist die Maus geeignet? Mit der VXE R1 Pro von ATK Gear bekommt ihr einen echten Geheimtipp, wenn ihr nicht mehr als 50 Euro für eine Maus ausgeben wollt, aber nicht auf Genauigkeit und Präzision verzichten wollt.

Vor allem die gelungene Ergonomie ist ein starker Pluspunkt, warum ich die Maus im Alltag mittlerweile wirklich gerne verwende.

Welche Alternativen gibt es?

Die Logitech G Pro X2 Superstrike bietet euch derzeit die modernste Technik unter den Tasten an, kostet dafür aber auch 200 Euro.

Die Turtle Beach Burst II Air kostet rund 100 Euro, bietet ebenfalls einen leistungsstarken Sensor und gute Performance. Die Ergonomie braucht Eingewöhnung.

Die Glorious Model O Eternal ist mein kabelgebundener Tipp: Für rund 35 Euro bekommt ihr eine leistungsstarke, leichte Maus, die Software ist veraltet und nur noch als Legacy erhältlich.

Weitere Gaming-Mäuse auf MeinMMO: Falls ihr nach weiteren, empfehlenswerten Gaming-Mäusen sucht, dann schaut doch einmal in unsere Kaufberatung auf MeinMMO. Hier findet ihr die besten Gaming-Mäuse, die ihr aktuell kaufen könnt: Die besten Gaming-Mäuse für Shooter, die ihr derzeit kaufen könnt