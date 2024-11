Das neue MMORPG Ashes of Creation bringt im Dezember das beste Feature aus Throne and Liberty

Das neue MMORPG Ashes of Creation hat neue Informationen zum großen Update im Dezember verraten. Mit dabei ist das beste Feature aus Throne and Liberty.

Was ist das für ein Update? Die Entwickler von Ashes of Creation haben in einem Livestream das große Update für die Alpha 2 angekündigt. Die aktuelle Version des MMORPGs ist in 3 Phasen aufgeteilt. Seit dem 25. Oktober 2024 befindet sich das Spiel in der ersten Phase der Alpha 2.

Hier können Spieler das MMORPG an Wochenenden ausprobieren und bereits erste Features testen. Ab dem 20. Dezember 2024 startet dann die zweite Phase der Alpha 2. Spieler können ab diesem Zeitpunkt 5 Tage die Woche zocken. Hier kommen zudem viele neue Inhalte ins Spiel, unter anderem das beste Feature aus Throne and Liberty.

In folgendem Video erklären die Entwickler, wie das Karawanen-System funktioniert.

Belagerungen wie in Throne and Liberty

Was haben die Entwickler mitgeteilt? Die Entwickler von Throne and Liberty haben in ihrem Livestream die kommenden Inhalte für das Dezember-Update des MMORPGs besprochen. Mit dabei ist auch der sogenannte Node Siege.

Nodes werden die von Spielern entwickelten Bereiche auf der Weltkarte genannt. Durch den Fortschritt, den viele Spieler in einem Gebiet machen, entwickelt sich dieser Bereich immer weiter, bis er zu einer Metropole anwächst.

Bis dahin gibt es aber immer wieder die Möglichkeit, die Kontrolle über die Node zu erlangen. Ein Weg ist die Belagerung einer Node. Fast identisch wie in Throne and Liberty ist dies ein spezielles Event, bei dem die Angreifer Mauern einreißen können und wichtige Punkte erobern müssen. In Throne and Liberty arbeiteten Spieler über Wochen auf die epische Schlacht hin. Sie gilt als Höhepunkt des MMORPGs.

Aber auch die Verteidiger können in Ashes of Creation wohl gewinnen, indem sie das Angreifercamp erobern. Viele Informationen zur Belagerung gibt es jedoch bislang nicht. Die Entwickler betonen, dass dieses System weiterhin nicht fertig ist, man möchte es aber – unter der Beobachtung verschiedener Entwickler – ausgiebig testen lassen.

Wenn das Update im Dezember erscheint, werden alle Spieler die Möglichkeit haben, die Belagerung auszuprobieren, vorausgesetzt sie besitzen den Zugang zum Spiel, der sich aktuell für etwa 105 € erwerben lässt.

Welche Änderungen soll es sonst noch geben? Geplant sind viele Änderungen zur Spielwelt – wie neue Biome, verbesserte Gebiete oder Verkaufsstände von Spielern, bei denen sie Waren anbieten können. Aber auch neue Gegner wurden präsentiert. Hier gibt es nun die Giganten, die mit schweren Keulen oder bloßen Händen zuhauen.

Auch eine neue Rasse wird es mit dem Update erstmals im Spiel geben: Die Zwerge, die in Ashes of Creation Dünir genannt werden. Sie bringen ihren eigenen Dungeon „Befallen Forge“, der in den Untergrund führt.

Neben Balance-Änderungen in fast jedem Bereich wird es außerdem ein neues System geben, bei dem ihr auf Schatzsuche gehen könnt. Hierbei müsst ihr verschiedene Schatzkarten craften, die euch zu Orten führen, bei denen ihr mit dem richtigen Werkzeug nach den Schätzen buddeln müsst.

Auch die nächste Alpha-Version wird wohl neben vielen Neuerungen und Inhalten auch den einen oder anderen Bug mitbringen. Wer Spielfehler zu seinem Vorteil ausnutzt, sei jedoch gewarnt. Das sehen die Entwickler gar nicht gerne: „Nehmt es als Warnung“ – Das neue MMORPG Ashes of Creation zeigt keine Gnade mit Schummlern, löscht 100 Charaktere