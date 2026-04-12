Arnold Schwarzenegger spielte einer Wrestling-Legende 12 Jahre lang einen Streich, brauchte dafür nur 6 Worte

Arnold Schwarzenegger ist ein legendärer Schauspieler, der offenbar dazu neigt, Bekannten von ihm Streiche zu spielen. Ein „befreundeter“ Wrestler muss jedenfalls lernen, was es heißt, jahrelang ignoriert zu werden.

Arnold Schwarzenegger ist für seine ikonischen Auftritte als Terminator, Conan oder in Predator bekannt. Abseits der großen Action-Filme trat der Schauspieler aber auch in Kinder-und Familienfilmen auf. Einer davon ist Versprochen ist Versprochen, der im englischen Original Jingle All The Way heißt.

Darin tritt neben Schwarzenegger auch der heutige Wrestling-Star Paul Wight auf, den die meisten vermutlich eher unter seinem Künstlernamen The Big Show kennen.

Am Set trafen die beiden Männer aufeinander und lernten sich kennen. In einem Gespräch mit CVV auf YouTube erzählte The Big Show davon, dass sie sich gut verstanden hätten, und er war sich sicher: Er und Schwarzenegger würden sich sofort Freunde nennen. Nur wenige Jahre später wurde der Wrestler jedoch mit der „Wahrheit“ konfrontiert – und wurde Opfer eines Streichs.

Arnold Schwarzenegger hatte schon eine andere erinnerungswürdige Begegnung mit einem Wrestler – der ihn einfach auf einen Schrank setzte.

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„Arnold Schwarzenegger, nice to meet you”

Wie sah der Streich aus? Der Wrestler erinnert sich, wie er Schwarzenegger rund zwei Jahre nach den Dreharbeiten erneut traf. In Erwartung, einem Freund gegenüberzutreten, kam es zu einer Überraschung.

Schwarzenegger reichte dem Wrestler die Hand und stellte sich ihm mit „Arnold Schwarzenegger, nice to meet you“ („Arnold Schwarzenegger, schön dich zu treffen“) vor. Also so, als würden sich die beiden gerade zum ersten Mal begegnen.

Damals war The Big Show verwundert, dachte sich aber nicht viel dabei. Das änderte sich, als abermals einige Zeit verging und der Wrestler inzwischen deutlich an Bekanntheit erlangt hatte.

Wieder kam es zu einem Aufeinandertreffen und abermals stellte sich Schwarzenegger vor, als wäre es ihre erste Begegnung. Und das, obwohl man einen Mann, der etwa 213 Zentimeter groß ist, wohl nicht so leicht vergessen sollte.

Die Geschichte wiederholte sich noch einige weitere Male, wobei der Wrestler zunehmend verwirrter wurde. Immerhin war sein Gesicht in den USA bekannt und die beiden hatten zusammen vor der Kamera gestanden.

Das führte dazu, dass The Big Shows Ego litt: „Ich war total aufgebracht. Arnold hatte sich in meinem Kopf eingenistet.“

Wie ging die Geschichte aus? Erst 12 Jahre nach den Dreharbeiten zu Versprochen ist Versprochen fasste The Big Show eine Entscheidung. Er wusste, dass er Schwarzenegger bei einer Preisverleihung auf der Bühne treffen würde, und nahm sich vor, auf die übliche Begrüßung mit einer Konfrontation zu reagieren.

Es kam aber anders: Während seiner Rede fing Schwarzenegger an zu erzählen, dass er und The Big Show damals zusammen gedreht hätten und gute Freunde wären. Anschließend winkte er dem Wrestler zu und überreichte ihm einen Preis.

Erst da begriff The Big Show, dass Schwarzenegger all die Jahre gefoppt hatte: „Er hat mich zwölf Jahre lang auf den Arm genommen! So genial ist Arnold eben … Zwölf Jahre lang hat er mietfrei in meinem Kopf gewohnt.“ Am Ende kam es zur Versöhnung. Bald steht Schwarzenegger wieder vor der Kamera: Action-Opi Arnold Schwarzenegger will sich erneut sein Großschwert schnappen, um mit 78 erneut in einer Kultrolle in Hintern zu treten