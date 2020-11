Das bunte MOBA Arena of Valor aus China ist dort irre erfolgreich. An diesen Erfolg will Publisher Tencent wohl anknüpfen, indem offenbar ein eigenes MMORPG zum MOBA entwickelt wird.

Was ist das für ein MMORPG? Der riesige chinesische Publisher Tencent und das zugehörige Studio TiMi haben zwei neue Spiele angeteasert. Das erste Spiel hat den Codenamen Dawn Break und scheint ein 3D-Sidescroller RPG zu sein.

Für uns MMORPG-Fans scheint jedoch das andere Spiel interessanter zu sein. Das hat den Codenamen Journey Begins und soll im Universum von Arena of Valor spielen. Den Teaser dazu findet ihr hier.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der Teaser macht schonmal ordnetlich was her.

Das gibt es zu Journey Begins zu sehen

Was gibt es zu sehen? Der kurze Teaser zu Journey Beginns zeigt einen kleinen Überblick über die Welt und das Gameplay. So sehen wir:

Wunderschöne Landschaften, von Wüste über Ruinen, saftigen Weiden und eisigen Einöden, die ein Held durchquert.

Später rennt eine 5-köpfige Heldengruppe durch die Botanik.

Einer der Helden ist wohl eine Art Fuchswesen mit Öhrchen und Schweif.

Neben typischen Fantasy-Waffen, wie Schwertern, hat der Fuchs eine Art Gewehr dabei.

Ein anderer Held ist eine Art Krieger mit einem großen Speer. Damit scheint er diverse Special-Moves auszuführen.

Die Gruppe rennt nicht nur am Boden, in einer malerischen Schlucht springen die Spielfiguren in bester Anime-Manier an den Wänden entlang. Akrobatik-Einlagen gehören also wohl dazu.

Am Ende steht der Gruppe ein riesiges, gehörntes Monster gegenüber.

Ein interessantes Detail ist noch, dass das Bild am Ende von dem Rahmen eines Smartphones umgeben wird. Das neue MMORPG scheint also auch oder womöglich ausschließlich für Mobile-Geräte entwickelt zu werden.

Wann kommt es? Zum Release gibt es noch keine offiziellen Angaben.

Darum könnte das neue Spiel rocken: Es ist bekannt, dass Arena of Valor den Hintergrund für Journey Begins liefert. Arena of Valor ist in China immens erfolgreich und sorgte sogar dafür, dass die Regierung Maßnahmen dagegen einleitete. Zu viele Jugendliche waren süchtig nach dem Spiel.

Die Marke hat also einen großen Stellenwert in Asien und vor allem China. Daher dürfte das neue Spiel zumindest dort ein großer Erfolg werden. Ob das Spiel aber hierzulande rockt, ist aber nicht sicher. Denn trotz seines großen Erfolgs in China gilt die westliche Version von Arena of Valor als Flopp und wurde eingestellt.

Journey Beginns erinnert mich an Blade & Soul Für mich sieht das neue Game von Tencent ein wenig wie eine Mischung aus Blade & Soul und TERA aus. Es scheint auf schnelle Action wert zu legen und ie Monster sind wohl ebenfalls riesig. Wer also die „Big-Ass-Monsters“ aus Tera cool fand, dürfte hier mehr davon bekommen. Das Kampfsystem und Gameplay wirkt zumindest im Trailer dynamisch und actionreich. Es könnte sich also um ein Action-Kampfsystem handeln, das man aktiv ausführt, anstatt nur Gegner zu markieren und dann automatische Moves auszulösen. Ob das Ganze aber gut auf Mobile funktioniert, wird sich zeigen, wenn das Spiel dann mal erscheint. Der Teaser macht mich aber schonmal neugierig. Jürgen Horn

Redakteur bei MeinMMO

Was sagt ihr zu Journey Begins? Schreibt es in die Kommentare!