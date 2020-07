App packt euer Gesicht auf Videospiel-Charakter und es sieht großartig aus

Die Mobile-App Doublicat ermöglicht es euch, euer Gesicht auf Charaktere aus Videospielen, Fernsehserien oder bekannten Promis zu setzen. Die Ergebnisse sehen wirklich großartig aus und haben in der MeinMMO-Redaktion zu vielen Lachern geführt.

Was ist das für eine App? Bei doublicat geht es darum, dass ihr ein Foto von eurem Gesicht auswählt und die App es denn auf gewünschte Bilder oder Gifs setzt.

Zur Auswahl stehen dafür:

Bekannte Promis

Charaktere aus Fernsehserien

Helden aus Videospielen

So gibt es Bilder von Gerald aus The Witcher, Ellie aus The Last of Us, Johnny Silverhand aus Cyberpunk 2077, Sylvanas aus WoW und viele, viele weitere Charaktere.

Was passiert durch die App? Die Gesichter werden nicht einfach nur auf die Körper gesetzt, sondern verschmelzen mit den Originalen und erzeugen deshalb wirklich interessante Ergebnisse. Manche sehen dem ursprünglichen Charakter sehr ähnlich, andere wirken schon etwas gruselig.

So sieht MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch als Sylvanas aus

Lustige Resultate, dank gelungener App

Wie funktioniert die App? Die App könnt ihr euch kostenlos im Google Play Store oder im App Store herunterladen. Danach schießt ihr ein Foto von eurem Gesicht, wobei die App dafür Zugriff auf eure Kamera benötigt. Außerdem wird euer Gesicht hochgeladen und gespeichert, was ihr in Bezug auf Datenschutz im Hinterkopf behalten solltet.

Im weiteren Verlauf wählt ihr dann GIFs oder Bilder aus, auf die euer Gesicht gesetzt werden soll.

Die App ist kostenlos, wobei ihr während der Transformation warten müsst und in der Regel auch Werbung zu sehen bekommt. Zudem gibt es eine Premium-Version ohne Werbung und ohne das Wasserzeichen.

Was für lustige Resultate gibt es? Unser Redakteur Alexander Leitsch hat ein wenig mit der App gespielt. Das beste Ergebnis erreichte er jedoch als Ellie aus The Last of Us, was das Aussehen angeht. Wir beziehen uns damit nicht auf die Story oder Inhalte des Spiels, das sehr kontrovers gesehen wird.

Das komplette GIF haben wir nochmal für euch eingebunden.

Wer sich weiterhin gut amüsieren möchte, für den haben wir hier einfache Tipps gesammelt, um ein wahnsinnig unglücklicher MMO-Spieler zu werden. Auch diese Tipps solltet ihr nicht zu ernst nehmen.