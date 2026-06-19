5 Animes, bei denen ihr Angst haben müsst, dass eure Eltern zur falschen Stelle hereinkommen

Es gibt Animes mit fantastischen Storys, die auf dem Papier eigentlich gut klingen. Würde es da nicht die Szenen geben, bei denen es peinlich ist, wenn eure Liebsten genau dann ins Zimmer stürmen. MeinMMO listet euch fünf solcher Serien auf.

Ecchi- und Fanservice-Elemente sind mittlerweile in zahlreichen Animes zu finden. Sie können nervig oder peinlich sein. Doch die Story ist meistens so gut, dass man einfach nicht aufhören kann, die Serie zu schauen.

Deshalb sollte man solche Animes eher heimlich schauen, wenn die Eltern, Familie oder Freunde nicht ins Zimmer stürmen können. MeinMMO zeigt euch einige solcher Animes, bei denen ihr besser aufpassen solltet, dass ihr die Tür abgeschlossen habt.

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Rent-A-Girlfriend

Genre: Comedy, Harem

Comedy, Harem Episoden: 59+ in 5 Staffeln

Worum geht es? Der Student Kazuya Kinoshita wird von seiner allerersten Freundin absolviert. Aus purer Verzweiflung mietet er sich über einen Leihservice eine Freundin. Dabei trifft er auf die wunderschöne Chizuru Mizuhara, die mit ihm auf ein Date geht.

Als sich Kazuya bewusst wird, dass es eigentlich nur ein bezahlter Dienst ist, straft er sie aus Frust mit einer schlechten Wertung ab. Durch einen Notfall vor Kazuyas Familie kommt es jedoch dazu, dass sie sich wirklich als seine Freundin ausgeben muss. Über mehrere Staffeln versuchen sie, diese angebliche Liebe aufrechtzuerhalten, verstricken sich dabei jedoch in ein Netz aus Lügen und Komplikationen.

Warum dürfen die Eltern hier nicht reinkommen? Kazuya hat seine Hormone leider gar nicht im Griff und ist sexuell frustriert. Schon in der ersten Folge weint Kazuya bitterlich über die Trennung von Mami, greift dann aber zur Taschentuchbox und denkt an die schönen Momente mit ihr.

Obwohl die Prämisse zunächst also harmlos und spannend klingt, artet der Anime in ein Fest für Gooner aus. Da es hier explizite Darstellungen gibt, sollten eure Eltern oder Freunde nicht plötzlich einstürmen.