7 Animes, in denen der Held längst tot sein müsste

Es ist mittlerweile üblich, dass Animes über mehrere Staffeln laufen. Doch einige Serien hätten schon in den ersten Folgen enden müssen – denn der Held ist eigentlich zu schwach, um lange zu überleben.

Unsere Anime-Helden haben es nicht leicht: Sie werden von Laserstrahlen oder Waffen durchlöchert, aus großen Höhen weggeschleudert oder stecken Explosionen weg. Wo normale Menschen das Zeitliche gesegnet hätte, stehen sie einfach wieder auf.

Würde man die Anime-Plot-Armor wegnehmen, wären viele Protagonisten dem Untergang geweiht. Denn einige von ihnen sind so schwach, dass sie schon in den ersten Folgen sterben müssten. MeinMMO zeigt euch einige Animes, in denen der Held längst tot sein müsste.

Tokyo Ghoul

Episodenanzahl: 12

12 Wo kann ich den Anime streamen? Crunchyroll, Amazon Prime Video, Joyn, ProSieben FUN, Seven Entertainment

Worum geht es im Anime? In Tokyo treiben Ghoule ihr Unwesen. Sie ernähren sich von Menschenfleisch und können keine normale Nahrung zu sich nehmen, ohne sich zu übergeben. Ken Kaneki ist ein durchschnittlicher Schüler und will von all dem nichts wissen. Er freut sich stattdessen auf ein Date mit der attraktiven Dame Rize Kamishiro.

Allerdings stellt sich heraus, dass Rize selbst ein Ghoul ist. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Rize stirbt und Ken das Bewusstsein verliert. Als er wieder aufwacht, wird ihm mitgeteilt, dass er die Organe von Rize transplantiert bekam – und damit auch ihre Ghoul-Kräfte.

Wieso hätte der Held tot sein müssen? Der Anime von Tokyo Ghoul ist der Beginn von vielen weiteren Geschichten rund um Ken und seine Freunde. Doch eigentlich wäre es schon zwei Mal für Ken vorbei gewesen.

Zum einen, da er nur durch die unfreiwillige Organspende von Rize überlebt hat. Zum anderen, weil er zu Beginn nicht mit dem Leben als Ghoul klarkam und eigentlich verhungert wäre, wenn er nicht die Hilfe seiner neuen Freunde gehabt hätte. Die konnten ihm das menschliche Fleisch als neue Nahrungsquelle nämlich so schmackhaft machen, dass Ken es schlussendlich aß.