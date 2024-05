Volle Power und Raytracing in 4K: AMDs zweitbeste Grafikkarte ist jetzt günstiger als je zuvor

Die Radeon RX 7900 XT ist AMDs zweitstärkste Grafikkarte. Bei Mindfactory ist ein Custom Modell jetzt besonders günstig.

Die RX 7900 XT entwickelt sich im absoluten High-End-Bereich immer mehr zu Preis-Leistungs-Tipp und das aktuelle Angebot untermauert das eindrucksvoll.

So gut ist der Preis: Bei Mindfactory kostet das Custom Modell von PowerColor derzeit nur noch 699€. Laut Preisvergleichsseiten wie geizhals ist das der beste Preis, für den die Grafikkarte jemals zu haben war. Die bisherige Bestmarke lag bei 719€.

Das ist AMDs zweitbeste Grafikkarte

Bei der Leistung liegt die RX 7900 XT auf einem extrem hohen Niveau, das innerhalb von AMD nur von der RX 7900 XTX übertroffen wird. Auf demselben Niveau liegen etwa auch die RTX 4070 Ti Super oder die RTX 3090 Ti.

Für euch bedeutet das vor allem, dass ihr euch auf volle Grafikeinstellungen, aktiviertes Raytracing und trotzdem hohe fps sogar in 4K einstellen könnt. Das ist perfekt, wenn ihr aus dem Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree jeden Frame herauskitzeln oder schonmal für Star Wars Outlaws oder Assassin’s Creed Shadows vorbeugen wollt.

Die Grafikkarte wertet jeden Gaming-PC auf.

Das bietet das Custom Modell von Powercolor:

20 GB Grafikspeicher und GPU-Boost-Takt von 2500 MHz für atemberaubende Grafikleistungen.

Radeon Anti-Lag für eine möglichst geringe Eingabeverzögerung.

Radeon Image Sharpening für mehr Details und eine höhe Auflösung.

Coole LED-Beleuchtung, mit der ihr euren PC in euren Lieblingsfarben leuchten lassen könnt.

Mehr Infos zu den verschiedenen Grafikkartenmodellen und wo eure aktuelle GPU sich einordnet, findet ihr bei den Kollegen von GameStar Tech oder auch direkt hier bei uns:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2024 von Benedikt Schlotmann

Wenn ihr euch für spannende Hardware und lohnenswerte Angebote interessiert, ist unsere Deal-Übersicht genau die richtige Adresse für euch. Jeden Tag stellen wir hier Neuerscheinungen und coole Produkte sowie Schnäppchen aller Art für euch vor. Schaut doch mal vorbei oder klickt euch direkt zu einem der aktuellen Artikel weiter: