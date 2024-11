Alle 6 Filme von Scream im Ranking – Welcher ist der beste Horrorfilm?

Scream 4 erschien 11 Jahre nach der ersten Trilogie und setzt da quasi auch an. 10 Jahre nach den traumatischen Ereignissen ist Sidney Prescott als Autorin tätig, die aus ihrer Erfahrung ein Selbsthilfebuch geschrieben hat. Für die Promo kehrt sie in ihre alte Heimatstadt Woodsboro zurück. Dort trifft sie sich auch mit ihrer Cousine Jill. Wie es der Zufall so will, gibt es aber einen neuen Ghostface, der die Familie bedroht.

Wie wurde dieses Ranking erstellt? Das Ranking basiert auf der Meinung von MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes. Wenn ihr eine andere Auflistung habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. In der Liste berücksichtigen wir alle 6 Filme, nur die Serie von 2015 wird für das Ranking ausgeklammert. Wichtige Faktoren für das Ranking waren:

Was ist Scream? Scream ist eine Horrorreihe, die 1996 vom Regisseur Wes Craven gestartet wurde, der übrigens auch Nightmare on Elm Street zu verantworten hat. Schon im ersten Film war Scream ein Kommentar auf klassische Horror-Tropes und das hat sich die Reihe bis heute beibehalten.

