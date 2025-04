Der Bad Boy von Twitch warb bei der GenZ für Trump, jetzt verliert er wegen dessen Zöllen ein Vermögen

So wird das kommentie rt: In den Kommentaren auf Twitter kann man einige berühmte Durchhalteparolen lesen, die Börsianer gut kennen: „Es ist nur ein Verlust, wenn man verkauft.“

In einem Stream mit DJ Akademiks unterhält sich Ross jetzt über die aktuell schwere Lage an der Börse.

Trymacs will damit angeben, wie viel seine Pokémon-Karten wert sind, doch eine Firma will ihm nicht helfen

Ross hinterfragte all das nicht, sondern empfahl seinen jungen Zuschauern vollumfänglich, Donald Trump zu wählen. Ross sonnte sich während des Interviews offenbar darin, dass Trump überhaupt zu ihm in den Stream gekommen war. Für ihn, den Zögling von Andrew Tate , war das die wichtigste Sendung überhaupt.

In dem Stream gab Ross seinem Gast die Gelegenheit, ausgiebig über Kamala Harris zu schimpfen, die sei sogar „noch schlimmer als Biden“. Trump prahlte mit tollen Beziehungen zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un und versprach an Tag 1 seiner Präsidentschaft, den Ukrainekrieg zu beenden.

So warb Ross damals für Trump : Der frühere Gaming-Influencer Ross führte das Interview mit Trump in einem Livestream auf Kick, weil er zu der Zeit auf Twitch gebannt war . Er schenkte Donald Trump in dem Livestream einen Tesla Cybertruck und eine goldene Rolex.

