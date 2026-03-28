Die 5 absurdesten YouTube-Videos von HandOfBlood

Der Content Creator Maximilian „HandOfBlood“ Knabe war vor seinem Fokus auf Twitch für absurde YouTube-Videos bekannt. MeinMMO hat für euch die komischsten Videos rausgesucht und stellt sie euch hier vor.

Der beliebte Content Creator HandOfBlood war vor seiner jetzigen Twitch-Zeit eher auf YouTube fokussiert. Mit seinem Team suchte er unterschiedliche Spiele heraus und überlegte sich für diese Kostüme, Requisiten und eigene Story-Lines aus.

Obwohl es sich bei den Gaming-Videos meist nur um simple Let’s Plays handelte, ging HandOfBlood mit seinem Team in den Videos immer die Extra-Meile. Seine Let’s Plays wurden so auf eine ganz besondere Art angereichert und erhielten in der YouTube-Community den Ruf, immer sehr aufwendig zu sein.

Was ist das für eine Liste? Die Einträge dieser Liste wurden basierend auf der Beliebtheit in Aufrufen auf dem YouTube-Kanal HandOfBlood und der subjektiven Einschätzung der Autorin des Artikels über die Absurdität der Videos getroffen.

In der Video-Bibliothek von HandOfBlood gibt es einige Klassiker-Let’s-Plays, die es in die Herzen der Community geschafft haben. Ohne den Rahmen dieser Liste sprengen zu wollen, haben wir deshalb hier einige „Honarable Mentions“ aufgeschrieben:

Hitman 2 – Da es die unterschiedlichsten Szenarien in diesem Auftragskiller-Simulator gab, konnte HandOfBlood auch die unterschiedlichsten Kostüme und Requisiten benutzen. Diese Let’s Plays leben von den Kostümwechseln und davon, wie der Creator die witzigsten Arten des Mordens herausfindet.

– Da es die unterschiedlichsten Szenarien in diesem Auftragskiller-Simulator gab, konnte HandOfBlood auch die unterschiedlichsten Kostüme und Requisiten benutzen. Diese Let’s Plays leben von den Kostümwechseln und davon, wie der Creator die witzigsten Arten des Mordens herausfindet. Cooking Simulator 2 Pizza DLC – Bis dato ist dieses Video das erfolgreichste auf dem Hauptkanal von HandOfBlood. Insgesamt über 8 Millionen Aufrufe hat das YouTube-Video, in dem HandOfBlood die Grenzen seines PCs austestet. Er findet nämlich einen Bug in dem Spiel, der ihm unendlich viele Oliven ausspuckt.

– Bis dato ist dieses Video das erfolgreichste auf dem Hauptkanal von HandOfBlood. Insgesamt über 8 Millionen Aufrufe hat das YouTube-Video, in dem HandOfBlood die Grenzen seines PCs austestet. Er findet nämlich einen Bug in dem Spiel, der ihm unendlich viele Oliven ausspuckt. Polizeihubschrauber Simulator – Dieses Let’s Play ist der Geburtsort des Memes Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen . HandOfBlood schlägt sich mit diesem Spiel herum, das ihm nicht sagt, was er falsch macht, sondern ihn nur bestraft, indem es die Missionen immer wieder abbricht. Er ist somit in einem fast endlosen Loop gefangen, in dem sein Vorgesetzter diesen Satz sagt.

– Dieses Let’s Play ist der Geburtsort des Memes . HandOfBlood schlägt sich mit diesem Spiel herum, das ihm nicht sagt, was er falsch macht, sondern ihn nur bestraft, indem es die Missionen immer wieder abbricht. Er ist somit in einem fast endlosen Loop gefangen, in dem sein Vorgesetzter diesen Satz sagt. Autobahn Police Simulator 2 – Es wäre vermutlich einfacher zu beschreiben, was nicht absurd an diesem Let’s Play ist: Die Story, der Charakterersteller oder HandOfBloods Reaktionen auf das manchmal ziemlich seltsame Spiel.

– Es wäre vermutlich einfacher zu beschreiben, was nicht absurd an diesem Let’s Play ist: Die Story, der Charakterersteller oder HandOfBloods Reaktionen auf das manchmal ziemlich seltsame Spiel. Thief Simulator – Am ikonischsten an diesem Let’s Play ist wohl, wie HandOfBlood immer wieder eine Sturmhaube aufsetzt, die sein Gesicht die meiste Zeit überhaupt nicht bedeckt.

Kajak Simulator

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Für dieses Video hat sich das Team von HandOfBlood besonders viel Mühe gegeben. Die Kreativen bauten einen riesigen Greenscreen-Hintergrund auf, auf den dann ein Kajak gesetzt wurde. Wild.

Einige Mitarbeiter von HandOfBlood haben sich dann selbst in passende, grüne Anzüge geschmissen, um dann unbemerkt das Kajak immer wieder zum Wackeln zu bringen. Das wurde auf die Bewegungen in dem Spiel abgestimmt.

Die Steuerung übernahm HandOfBlood übrigens mit dem Paddel. Es wurde daran ein Controller befestigt, der entsprechend auf die Bewegungen des YouTubers reagierte, mal mehr passend, mal weniger.

Getting Over It

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Das schon an sich absurde Spiel Getting Over It wurde noch absurder, als klar wurde, dass HandOfBlood sich wie der Charakter im Spiel halbnackt in einen Kessel setzt. Auch hier sollte die Steuerung mit dem Requisit, in diesem Fall ein Hammer, ausgeführt werden.

Das war bei dieser Konstellation etwas schwieriger. Die Steuerung ist ohnehin schon kompliziert, wenn man nur Maus und Tastatur benutzt. Mit einem Hammer, der häufig nicht richtig erkannt wurde, steigerte sich der Schwierigkeitsgrad noch spürbar.

Bei Getting Over It handelt es sich um ein sogenanntes Rage-Game, ein Spiel, das darauf abzielt, besonders schwierig oder unfair zu sein, um die Spieler zur Weißglut zu bringen. Das schaffte das Spiel auch bei HandOfBlood: Der YouTuber regte sich eindeutig mehr als einmal auf.

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