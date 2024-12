Das neue Abo von ChatGPT kostet 200 Euro im Monat, doch die Wenigsten sollten das wirklich bezahlen

Das erklärt OpenAi übrigens auch selbst. Auf seiner Webseite erklärt der Entwickler hinter ChatGPT, dass man sich mit dem neuen Pro-Abo an „Fachleute richtet, die KI-Intelligenz auf Forschungsniveau in großem Maßstab benötigen“.

Hinzu kommt, dass sich sowohl das Modell „o1 Pro“ als auch die höhere Rechenleistung vor allem an Wissenschaftler und Institute richtet, die sehr komplexe Aufgaben oder Daten berechnen wollen. Solltet ihr nicht gerade in der Wissenschaft arbeiten oder Code entwickeln wollen, dann solltet ihr nicht das teure Abo für 200 Euro pro Monat kaufen.

