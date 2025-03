Ihr wollt bei einem neuen TV beeindruckende Bildqualität, mitreißenden Sound und dazu noch ein echtes Gaming-Monster? Dann seid ihr diesem 85 Zoll-Riesen von Hisense genau richtig! Dieser Fernseher bringt nicht nur knallige Farben und tiefe Schwarztöne ins Wohnzimmer, sondern weiß vor allem mit seinen starken Gaming-Features zu begeistern.

Dank 144 Hz, HDMI 2.1 und AMD FreeSync Premium zockt ihr auf PS5 (Pro) oder Xbox Series in butterweicher Qualität ohne Ruckler oder Input-Lags. Klingt gut? Es wird noch besser, denn bei Amazon bekommt ihr den TV-Tipp jetzt so günstig wie noch nie im Angebot!

Überragende Bildqualität auf 85 Zoll: Perfekt für Film-Feinschmecker und Gaming-Gourmets!

Keine Lust, Unsummen für einen OLED-TV hinzublättern? Dann ist dieser 85 Zöller eine herausragende Wahl: Das von Hisense eingesetzte Mini-LED-Panel beschert euch atemberaubende Kontraste und augenöffnende Spitzenhelligkeiten. Dank Local Dimming werden zudem helle und dunkle Bildbereiche jederzeit optimal ausgeleuchtet, während Wide Color Gamut für eine superrealistische Farbwiedergabe sorgt.

Außerdem werden natürlich die gängigsten HDR-Standards wie Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ und HLG unterstützt. Diese erweitern den Farbraum enorm und stellen einen hohen Dynamikumfang sicher, sodass selbst feinste Details in dunklen oder hellen Szenen sichtbar bleiben. Mit Dolby Vision IQ passt sich die Darstellung sogar an das Umgebungslicht in eurem Zuhause an, damit ihr zu jeder Tageszeit beste Bildqualität genießt!

Wie maßgeschneidert für PS5 (Pro) und Xbox Series!

Für die spielende Zunft bietet der Game Mode Pro mit HDMI 2.1-Unterstützung flüssiges Zocken bei bis zu 144Hz. Dank ALLM (Auto Low Latency Mode) erkennt der Fernseher automatisch, wenn eine Konsole angeschlossen ist, und wechselt ohne Umschweife in den Modus mit der geringsten Eingabeverzögerung.

Zusätzlich sorgt AMD FreeSync Premium für eine dynamische Anpassung der Bildwiederholrate, wodurch Screen-Tearing und Ruckler effektiv begrenzt werden. Über die Game Bar lassen sich zudem wichtige Einstellungen jederzeit on-the-fly anpassen – komfortabler geht’s nicht!

Die wichtigsten Specs auf einen Blick

Bildschirmgröße: 85 Zoll

85 Zoll Auflösung: 4K UHD (3.840 x 2.160 Pixel)

4K UHD (3.840 x 2.160 Pixel) Panel-Technologie: Mini LED

Mini LED HDR-Unterstützung: Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG

Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG Gaming-Features: 144 Hz, HDMI 2.1, ALLM, AMD FreeSync Premium, Game Mode Pro, Game Bar

Kaufberatung: Die besten 4K-TVs 2025

Falls ihr euch einen Überblick über die aktuell besten 4K-TVs verschaffen möchtet, solltet ihr unbedingt mal bei der TV-Kaufberatung meines Kollegen Lorenz von GameStar Tech vorbeischauen. Dort findet ihr die derzeit interessantesten Fernseher, die euch das Maximum an Bildqualität für euer Geld liefern!

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort goldrichtig!