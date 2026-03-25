500 Fans veranstalten ein großes Treffen in Star Citizen, Spieler ätzt: Mir wäre es lieber, die Devs würden sich treffen

CommunityMMORPGNews
2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
500 Fans veranstalten ein großes Treffen in Star Citizen, Spieler ätzt: Mir wäre es lieber, die Devs würden sich treffen

Am Wochenende haben sich 500 Fans von Star Citizen in dem SciFi-MMO getroffen, doch viele Gamer haben dafür nur Despektierlichkeit übrig.

Was war das für ein Treffen? In dem SciFi-MMO Star Citizen haben sich am 21. März 2026 über 500 Spieler getroffen. Es wurden ein paar Screenshots gemacht und Mini-Spiele gespielt. Auf dem YouTube-Kanal „HEBRAiST“ könnt ihr einen Blick auf das Treffen werfen.

Das Treffen wurde von der Gaming-Community „The Terran Order“ organisiert, die unter den angemeldeten Teilnehmern auch verschiedene Ingame-Items und Pledge-Schiffe verloste.

Einer der stolzen Teilnehmer postete nach dem Treffen dann ein Bild des Events im MMORPG-Forum auf Reddit – doch die Community antwortete mit Despektierlichkeit.

Star Citizen: Trailer stellt die 3 Fraktionen aus dem Event „Fight for Pyro“ vor
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Nach 13 Jahren und fast 900 Millionen Dollar ist Star Citizen immer noch in der Alpha und die Milliarde könnte noch vor dem Release geknackt werden Star Citizen hat zwar 800 Millionen Dollar von seinen Spielern verschlungen, aber trotzdem schon vor Release ein großes Problem 500 Fans veranstalten ein großes Treffen in Star Citizen, Spieler ätzt: Mir wäre es lieber, die Devs würden sich treffen Spieler gibt mindestens 1.000 Dollar für Star Citizen aus, erhält Premium-Kundendienst, der aber nicht antwortet Spieler probierte Star Citizen vor Jahren aus, kam nicht mal aus dem Tutorial – Versucht es jetzt erneut, ist verliebt Chef von Star Citizen verrät, worauf nach 13 Jahren Entwicklung für 2025 der Fokus liegt – Spoiler: Es ist nicht der Launch Spieler finden Weg, wie sie an besondere Belohnungen in Star Citizen kommen: Sie schalten Werbung auf YouTube Singleplayer-Spiel zu Star Citizen hat alle Features, zeigt tolles Gameplay, erscheint noch lange nicht 605-Millionen-$-MMO Star Citizen ist schön, aber kaputt: Roberts erklärt, wie alles bald viel besser wird Starfield bringt das, was sich Fans von Star Citizen wünschen – Jahrzehnte früher, aber mit einem Haken Star Citizen sammelt über 600 Millionen $ von seinen Fans – Bringt mit neuem Update ein Raumschiff für 500 $ Space-MMO Star Citizen zeigt Event, das mehr nach Halo und Battlefield aussieht – Das ist Siege of Orison

Auch nach über 10 Jahren kein fertiges Spiel

So reagiert die Community: Unter dem Reddit-Post gibt es einige abfällige Kommentare gegenüber Star Citizen und dem Entwicklerteam, die obendrein viele Upvotes erhielten.

Ein Nutzer ätzt beispielsweise: „Wie wäre es, wenn die Entwickler sich treffen, ein tatsächlich fertiges Spiel vorstellen und es zu diesem Zeitpunkt veröffentlichen würden?“ Ein anderer antwortet bissig: „Nochmal 500 Millionen und ich schwöre, Leute, es wird alles sein, was wir versprochen haben.“

Ein paar Kommentare finden das Treffen der Community zwar echt cool, doch die negative Grundeinstellung gegenüber Star Citizen in dem Subreddit lässt sich nicht leugnen.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Das „Star Citizen“-Syndrom: Warum bei Ashes of Creation wieder Millionen für das MMORPG-Luftschloss ausgegeben wurden
von Leya Jankowski
Mehr zum Thema
Nach 13 Jahren und fast 900 Millionen Dollar ist Star Citizen immer noch in der Alpha und die Milliarde könnte noch vor dem Release geknackt werden
von Cedric Holmeier

Wieso diese Negativität? Star Citizen ist ein SciFi-MMO, das bereits seit 2011 in der Produktion ist. Es wird über eine Kickstarter-Kampagne finanziert, die 2012 startete und bei der interessierte Spieler Geld für die Entwicklung spenden können. Inzwischen wurden über 950 Millionen US-Dollar gespendet.

Spielerisch hat Star Citizen große Ambitionen. Von einem persistenten Universum mit verschiedenen Systemen und Planeten über Weltraumkämpfe mit Raumschiffen und Shooter-Gameplay bis zu Bergbau- und Handelssystemen oder Space-Piraterie soll alles möglich sein.

Ursprünglich sollte Star Citizen bereits 2014 erscheinen, doch der finale Release ist weiterhin nicht in Sicht. Der stetig aufgeschobene Release, die verschlungenen Millionen der Community und die Möglichkeit, für viel Geld Ingame-Inhalte zu kaufen, werden seit Jahren scharf kritisiert – vor allem, da das Spiel noch in der Alpha-Phase ist, Spieler jedoch bereits vierstellige Summen für Raumschiffe ausgeben können: Die 5 teuersten Schiffe aus Star Citizen

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
13 Jahre und fast 900 Millionen Dollar später ist Star Citizen immer noch in der Alpha und die Milliarde könnte noch vor dem Release geknackt werden - Titelbild zeigt Spielcharakter

Nach 13 Jahren und fast 900 Millionen Dollar ist Star Citizen immer noch in der Alpha und die Milliarde könnte noch vor dem Release geknackt werden

Squadron 42 - Charakter Mark Hamill

Der Singleplayer von Star Citizen soll 2026 erscheinen, Entwickler gibt zu: „Ich weiß nicht, ob wir das schaffen“

Star Citizen Brief Chris Roberts

Chris Roberts hält Star Citizen für das wichtigste AAA-Spiel neben GTA 6 und verrät angeblich nebenbei, wann Squadron 42 erscheinen soll

star citizen update 4 3 Alpha Aufmacher

Star Citizen bekommt 2 kleine Details, durch die sich das Universum spürbar realistischer anfühlt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx