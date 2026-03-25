500 Fans veranstalten ein großes Treffen in Star Citizen, Spieler ätzt: Mir wäre es lieber, die Devs würden sich treffen

Am Wochenende haben sich 500 Fans von Star Citizen in dem SciFi-MMO getroffen, doch viele Gamer haben dafür nur Despektierlichkeit übrig.

Was war das für ein Treffen? In dem SciFi-MMO Star Citizen haben sich am 21. März 2026 über 500 Spieler getroffen. Es wurden ein paar Screenshots gemacht und Mini-Spiele gespielt. Auf dem YouTube-Kanal „HEBRAiST“ könnt ihr einen Blick auf das Treffen werfen.

Das Treffen wurde von der Gaming-Community „The Terran Order“ organisiert, die unter den angemeldeten Teilnehmern auch verschiedene Ingame-Items und Pledge-Schiffe verloste.

Einer der stolzen Teilnehmer postete nach dem Treffen dann ein Bild des Events im MMORPG-Forum auf Reddit – doch die Community antwortete mit Despektierlichkeit.

Auch nach über 10 Jahren kein fertiges Spiel

So reagiert die Community: Unter dem Reddit-Post gibt es einige abfällige Kommentare gegenüber Star Citizen und dem Entwicklerteam, die obendrein viele Upvotes erhielten.

Ein Nutzer ätzt beispielsweise: „Wie wäre es, wenn die Entwickler sich treffen, ein tatsächlich fertiges Spiel vorstellen und es zu diesem Zeitpunkt veröffentlichen würden?“ Ein anderer antwortet bissig: „Nochmal 500 Millionen und ich schwöre, Leute, es wird alles sein, was wir versprochen haben.“

Ein paar Kommentare finden das Treffen der Community zwar echt cool, doch die negative Grundeinstellung gegenüber Star Citizen in dem Subreddit lässt sich nicht leugnen.

Wieso diese Negativität? Star Citizen ist ein SciFi-MMO, das bereits seit 2011 in der Produktion ist. Es wird über eine Kickstarter-Kampagne finanziert, die 2012 startete und bei der interessierte Spieler Geld für die Entwicklung spenden können. Inzwischen wurden über 950 Millionen US-Dollar gespendet.

Spielerisch hat Star Citizen große Ambitionen. Von einem persistenten Universum mit verschiedenen Systemen und Planeten über Weltraumkämpfe mit Raumschiffen und Shooter-Gameplay bis zu Bergbau- und Handelssystemen oder Space-Piraterie soll alles möglich sein.

Ursprünglich sollte Star Citizen bereits 2014 erscheinen, doch der finale Release ist weiterhin nicht in Sicht. Der stetig aufgeschobene Release, die verschlungenen Millionen der Community und die Möglichkeit, für viel Geld Ingame-Inhalte zu kaufen, werden seit Jahren scharf kritisiert – vor allem, da das Spiel noch in der Alpha-Phase ist, Spieler jedoch bereits vierstellige Summen für Raumschiffe ausgeben können: Die 5 teuersten Schiffe aus Star Citizen