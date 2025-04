5 Plot-Twists in Videospielen, mit denen kaum jemand gerechnet hat

Videospiele können uns mit ihrer Geschichte überraschen und mit Twists für offene Münder sorgen. In dieser Liste präsentieren wir euch 5 Paradebeispiele, die uns länger beschäftigt haben.

Wie wurde die Liste erstellt? Gute Geschichten in Spielen gibt es einige. Manche von ihnen bedienen sich eines Twists, also einer Wendung am Ende oder auch gerne mal mittendrin.

Ist ein Twist gut vorbereitet, sieht man ihn nicht kommen. Erst beim erneuten Durchspielen beginnt man, die kleinen Hinweise zu entdecken, die die Entwickler gestreut haben.

In dieser Liste zeigen wir euch 5 Spiele, die einen überraschenden Twist bereithalten und deswegen auch nach dem Abspann noch im Kopf bleiben. Die Reihenfolge ist dabei rein zufällig. Wie immer gilt: Die Liste ist subjektiv und basiert auf der Meinung des Autors. Habt ihr einen der Twists bereits im Voraus erkannt, dürft ihr euch stolz Blitzmerker nennen, räusper…

Achtung Spoiler: Klar, dass wir hier entscheidende Wendungen in den Geschichten der besprochenen Spiele verraten. Eine Spoilerwarnung gilt für: Bioshock, Spec Ops: The Line, Star Wars: Knights of the Old Republic, A Way Out und Heavy Rain.

Bioshock

Der Twist in Bioshock wird von Anfang an vorbereitet. Kurz nach dem Betreten der Unterwasserstadt Rapture treten wir in Kontakt mit Atlas, der uns fortan Anweisungen gibt. Jede davon beginnt mit der Formulierung „Wärst du so freundlich“.

Nach etwa zwei Dritteln der Spielzeit wird enthüllt, dass der Protagonist Jack der Sohn des Unternehmers und Rapture-Chefs Andrew Ryan ist. Mehr noch: Jack wurde genetisch manipuliert und führt widerstandslos jeden Befehl aus, der mit „Wärst du so freundlich“ beginnt.

Das Geniale an dem Twist ist, dass er nicht nur auf erzählerischer Ebene funktioniert, sondern auch die Handlungen von uns Spielern kritisch hinterfragt. In Spielen folgen wir meist blind den Anweisungen von NPCs oder unserem Questlog. Nur selten stellen wir sie infrage. Bioshock zeigt auf, dass wir in Spielen selten unseren freien Willen nutzen. Stattdessen tun wir das, was die Entwickler von uns wollen. Von Bioshock-Schöpfer Ken Levine soll übrigens bald schon ein neues Spiel erscheinen.