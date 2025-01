5 Animes, die aus den falschen Gründen bekannt sind

Es gibt einige Anime-Serien, die sich auch außerhalb der Community einen Namen gemacht haben. Der Grund dafür ist meistens kontrovers. MeinMMO zeigt euch 5 Animes, die aus ungewöhnlichen Gründen bei den Zuschauern unvergessen bleiben.

Achtung: In folgendem Artikel sprechen wir auch von Themen, die mit expliziter und sexueller Gewalt zu tun haben.

Wonach wurden die Animes ausgesucht? Viele Serien, die in dieser Liste sind, sind vor allem für eine kontroverse Sache bekannt geworden. Daraus haben sich beispielsweise Memes entwickelt, die in der Community (und auch darüber hinaus!) gefeiert werden.

Die Reihenfolge, in der wir die Animes nennen, spielt dabei keine Rolle. Sollten euch noch andere Anime-Serien einfallen, die einen Platz in der Liste verdient hätten, schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Made in Abyss

Worum geht es in dem Anime? Der Abyss ist ein gigantischer Abgrund, der sich in mehrere Ebenen unterteilt. Auf jeder Ebene gibt es einen anderen Fluch, der den Abstieg bis zum Grund immer schwieriger macht. Darunter fallen Übelkeit und innere Blutungen.

Das junge Mädchen Riko möchte sich trotzdem zum Abgrund begeben. Sie vermutet nämlich, dass sich ihre Mutter dort befindet. Zusammen mit ihrem Roboterfreund Reg will sie sich bis zur letzten Ebene des Abyss durchkämpfen.

Wieso ist er aus den falschen Gründen bekannt? Der Anime ist für eine äußerst brutale Szene bekannt, die im starken Kontrast zu seiner Optik steht. Mitty und Nanachi, zwei Kinder, werden in Kapseln gesperrt. Dabei wird Nanachis Fluch auf Mitty übertragen, wodurch Nanachi zu einem Hasen-Mensch-Hybrid wird.

Für Mitty geht das allerdings gar nicht gut aus. Sie schreit vor Schmerzen und ihr Körper deformiert sich. Sie fleht Nanachi durch die Wand der Kapsel sogar an, sie einfach zu töten, weil sie so leidet. Mitty verwandelt sich in einen Klumpen lebendes Fleisch, der noch ein Auge, Gliedmaßen und einen deformierten Mund besitzt. Die Szene ist so widerlich, dass sie vielen bekannt ist.

Goblin Slayer

Die Truppe rund um den Goblin Slayer ist bunt gemischt.

Worum geht es in dem Anime? In Goblin Slayer dreht sich alles um die kleinen Nervensägen, die viele Videospieler als schwachen Sidekick kennen. Doch der Anime zeigt, wie brutal die Biester wirklich sind und was für Auswirkungen ihr Handeln auf die Welt hat.

Der Goblin Slayer hat es sich zur Aufgabe gemacht, nur diese Monster zu töten. Dafür erhält er viel Spott, schließlich gibt es weit größere Monster, die ein größeres Kopfgeld einbringen. Trotzdem schließen sich ihm im Laufe des Animes mehrere Charaktere an und unterstützen ihn auf seiner Reise.

Wieso ist er aus den falschen Gründen bekannt? Obwohl Goblins an sich keine große Bedrohung sind, zeigt der Anime direkt, was sie drauf haben. Die erste Folge blieb vielen Fans im Gedächtnis, da sich die Goblins von einer brutalen Seite zeigten.

Die Gruppe rund um eine junge Priesterin wird regelrecht ausgelöscht. Einige Personen werden brutal niedergeknüppelt. Dabei trifft es ein Mädchen besonders hart, denn sie wird von den Goblins vergewaltigt. Die Szene wird zwar nur angedeutet, doch sie verstörte bereits nach 10 Minuten zahlreiche Zuschauer. Das könnte viele abschrecken, obwohl der Anime viel Wärme und einen tiefgründigen Hauptcharakter zu bieten hat.