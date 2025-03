Hier sind 5 Anime, in denen Geister ihr Unwesen treiben

Geister und übernatürliche Phänomene faszinieren die Menschen schon seit Jahrhunderten. In der Welt der Anime gibt es zahlreiche Serien, die sich mit diesem Thema befassen und den Zuschauer in spannende Geschichten eintauchen lassen. Hier sind 5 Anime, in denen Geister eine zentrale Rolle spielen.

Wonach wurden die Animes ausgesucht? Bei der Auswahl dieser 5 Anime lag der Fokus auf Serien, in denen Geister für Gänsehaut-Momente sorgen. Dabei wurden verschiedene Aspekte berücksichtigt, um eine spannende und abwechslungsreiche Liste zusammenzustellen.

Die Anime wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt:

In jeder Serie spielen Geister oder übernatürliche Phänomene eine entscheidende Rolle in der Handlung.



Die Auswahl umfasst verschiedene Genres wie Horror, Mystery, Thriller und Comedy, um unterschiedliche Geschmäcker abzudecken.



Jeder Anime zeichnet sich durch eine fesselnde Atmosphäre aus, sei es durch gruselige Spannung, unerwartete Wendungen oder eine dichte Story.

Mysterious Disappearances

Worum geht es? Die 28-jährige Sumireko Ogawa ist eine ehrgeizige Schriftstellerin mit einer Leidenschaft für übernatürliche Geschichten. Da ihre Manuskripte aber keinen Anklang bei den Verlegern finden, arbeitet sie in einer Buchhandlung, um über die Runden zu kommen. Doch ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie sich einen Fluch aufhalst, der sie plötzlich verjüngt.

Ihr mysteriöser Kollege Ren Adashino bietet ihr seine Hilfe an, um den Fluch zu brechen. Dabei entdeckt Sumireko, dass Ren und seine Schwester Oto auf der Jagd nach sogenannten „Kuriositäten“ sind – übernatürliche Phänomene, die sie gegen Fahrkarten für eine geheime Untergrundbahn eintauschen können. Fasziniert von dieser verborgenen Welt schließt sich Sumireko den Geschwistern an und hilft ihnen, rätselhafte Fälle zu lösen.

Was macht den Anime so besonders? Die Geschichte von Mysterious Disappearances ist stark von asiatischer Folklore inspiriert und bietet eine fesselnde Mischung aus Mystery und Supernatural. Es gibt auch einige Ecchi-Elemente, aber nur in geringem Maße. Der Anime hat eine simple, aber dafür unglaublich schöne Geschichte, die sehr gut umgesetzt wurde.

Die Figuren, insbesondere Oto, aber auch Sumireko erfahren eine subtile, aber tiefgründige Entwicklung, die sich über die Serie hinweg entfaltet. Und auch Ren Adashino spielt eine bedeutende Rolle, da er fest an Sumirekos Talent als Schriftstellerin glaubt. Ihr erstes Buch, „Wandere allein, Horn voraus wie das Nashorn“, das sie mit 15 Jahren geschrieben hat, hat für ihn einen ganz besonderen emotionalen Wert und verbindet die beiden auf einer persönlichen Ebene.