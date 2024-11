Ciao, Fernseher: Diese neue TV-Alternative wird meinen LG ablösen – und endlich ist sie viel günstiger! 

Einen normalen 4K-Fernseher kann jeder haben! OLED ist zwar krass, aber es geht noch krasser. Jetzt gibt es eine neue Art Fernseher, die viel interessanter und am Black Friday endlich viel günstiger ist!

Seit ich das erste Mal einen OLED-TV gesehen habe, war mir klar, dass ich einen OLED will. Jetzt habe ich seit 2 Jahren so einen Fernseher und schon kommt der nächste Durchbruch in der TV-Welt? Ein Laser-TV kann ein gigantisch großes Bild über 100 Zoll produzieren und das mit einer Schärfe und Farbpracht, wo OLEDs ins Schwitzen geraten.

Aktuell bekommt ihr einen Laser-TV am Black Friday so günstig wie noch nie – inklusive 3D-Brillen geschenkt! Dazu mehr unten. Wenn ihr schon immer dafür bekannt wart, in eurem Freundes- und Familienkreis den heftigsten TV zu haben, dann solltet ihr hier definitiv einen Blick drauf werfen.

Ich wollte immer einen 4K OLED-TV – doch das hier ist viel krasser!

Es gibt zwar große OLED-TVs, aber die sind mächtig teuer. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Größen über 77 Zoll sehr selten sind – und damit also nochmal etwas mehr im Preis aufschlagen. Jetzt kommt’s aber: Die Alternative, die ich mittlerweile für mich favorisiere, kostet in etwa wie ein guter OLED-TV – hat aber 120 Zoll. Und die Bildqualität ist ebenfalls richtig, richtig gut!

Also: Hier habe ich ein doppelt so großes Bild und verzichte nur minimal auf Bildqualität. Für mich ein perfekter Deal, denn bei einem TV finde ich: Größe bedeutet Wirkung.

Ein Bild weit über 100 Zoll, was trotzdem knackscharf bleibt!

Was genau ist ein Laser TV? Im Grunde handelt es sich bei einem Laser-TV um einen Ultrakurzdistanz-Beamer, der direkt vor der Wand oder auf dem TV-Board steht. Das ist der große Unterschied zu herkömmlichen Beamern, die irgendwo mitten im Raum oder an der Decke montiert werden müssen. Ihr braucht also keine Kabel quer durch den Raum zu legen oder extra Halterungen zu besorgen – einfach hinstellen und loslegen.

Laser-TVs bieten Bildgrößen, die normale Fernseher einfach nicht erreichen können. Bis zu 150 Zoll – also fast vier Meter Diagonale – sind möglich. Und was die Qualität angeht, muss sich ein Laser-TV nicht vor 4K-TVs verstecken. Die Farben sind lebendig, die Details sind scharf, und die Ausmaße sind einfach beeindruckend.

Wenn ihr das Beste aus einem Laser-TV herausholen wollt, lohnt sich eine passende Leinwand. Die spezielle Oberfläche sorgt dafür, dass die Farben noch kräftiger und die Kontraste besser wirken. Viele Hersteller, wie etwa AWOL, bieten dafür gleich passende Leinwände in verschiedenen Größen an – von 100 bis 150 Zoll ist alles dabei.

Dieser 4K Laser-TV hat bessere Farben als Kinoprojektoren – und 3D-Brillen gratis!

Was ich an Laser-TVs besonders spannend finde, ist die Vielseitigkeit. Es handelt sich im Grunde um einen vollwertigen Fernseher, der mit Funktionen wie HDR10+, Dolby Atmos, die nötigen Apps bekommt man über den Fire TV Cube. Gleichzeitig ist er aber auch flexibel, da ihr das riesige Bild auf- und abbauen könnt, ohne euch festzulegen.

Die Geräte sind in der Regel leise, was ich bei Beamern immer wichtig finde. Und wer noch das Gefühl von 3D-Filmen schätzt, wird ebenfalls bedient – bei vielen Modellen gibt es die Brillen sogar direkt dazu.

Wie bekommt ihr die 3D-Brillen geschenkt? Ihr müsst nur den Laser-TV sowie zwei 3D-Brillen in den Warenkorb legen und zur Kasse gehen – dort werden der Preis für die Brillen abgezogen.

4K, 120Hz und tolle Farben: Ein Laser-TV ist eine riesige Alternative für klassische Fernseher. Die Farbqualität ist überragend!

Für alle, die sich ein echtes Heimkino ins Wohnzimmer holen möchten, ist ein Laser-TV aktuell schwer zu schlagen. Klar, OLED-Fernseher haben bei den Kontrasten vielleicht noch die Nase vorn, aber die sind bei Größen über 70 Zoll extrem teuer. Ein Laser-TV bietet euch hingegen großartige Farben, ein riesiges Bild und das zu einem Preis, der deutlich unter dem eines großen OLED liegt.

Mit Preisen unter 2000€ bekommt ihr hier eine echte Alternative, die euren nächsten Filmabend oder das Champions-League-Finale zum Erlebnis macht. Für mich ist ein Laser-TV die perfekte Lösung für alle, die mehr als nur einen Fernseher wollen – ein echter Gamechanger im Wohnzimmer.