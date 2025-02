4K Gaming-PC mit RTX 5080 schon jetzt reduziert? Dieses Angebot hätte ich nicht erwartet – inklusive Ryzen 7 7800X3D

Mit diesem Gaming-PC hält euch nichts auf. Profitiert von der Power einer RTX 5080 und spielt jedes AAA-Game so flüssig wie nie zuvor. Ihr könnt aktuell bei Cyberport viel Geld für diesen PC-Build sparen.

Vor einer Woche war der Release der RTX 5000 Grafikkarten. Es ist kaum verwunderlich, dass innerhalb kürzester Zeit alles ausverkauft war. Schließlich wollen viele Spieler von der aktuellen Power profitieren. Zum Glück gibt es hier und da noch gute Angebote: unter anderem starke PC-Builds. Dieser hier ist in Verbindung mit der RTX 5080 Grafikkarte und dem Ryzen 7 7800X3D Prozessor besonders stark. Reizt die Power aus und profitiert von den neuesten Technologien wie Multi Frame Generation. Bei Cyberport ist dieser Gaming-PC aktuell über 400€ günstiger.

Häufig gestellte Fragen Was ist Multi Frame Generation? Die neue Technologie von NVIDIA, die auf neuronalen Netzwerken und den Tensor-Einheiten der Blackwell-Architektur basiert, ermöglicht es, aus einem einzigen Bild bis zu drei Zwischenbilder zu generieren und dabei weniger Speicher zu nutzen. Diese Multi Frame Generation ist jedoch exklusiv für die RTX 5000-Serie verfügbar. Dank dieser fortschrittlichen Technologie können selbst anspruchsvolle AAA-Spiele wie Cyberpunk in 4K-Auflösung mit Pathtracing bei über 200 Bildern pro Sekunde gespielt werden, abhängig vom Setup. Mit DLSS 4 werden zudem störende Artefakte reduziert und der Input Lag verringert, was das Spielerlebnis weiter verbessert. Wie sich diese neue Technologie in einer breiten Palette von Spielen bewähren wird, bleibt abzuwarten, aber die bisherigen Fortschritte sind vielversprechend.

Eigenschaft Beschreibung Prozessor AMD Ryzen 7 7800X3D Prozessorgeschwindigkeit Bis zu 5 GHz Kerne 8 Kerne Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 5080 Grafikspeicher 16 GB GDDR7 CUDA-Kerne 10,752 Basistakt Grafikkarte 2,3 GHz Boost-Takt Grafikkarte 2,62 GHz Speicherinterface 256 Bit Arbeitsspeicher (RAM) 32 GB DDR5 RAM-Geschwindigkeit 5200 MHz Speicherlaufwerk 2 TB M.2 SSD Betriebssystem Windows 11 Home

Ein Gaming-PC mit der RTX 5080

Im Herzen dieses Kraftpakets schlägt der AMD Ryzen 7 7800X3D Prozessor. Mit seinen 8 Kernen und einer Geschwindigkeit von bis zu 5 GHz ist er für alle Herausforderungen gewappnet. AAA-Gaming und intensive Anwendungen? Überhaupt kein Problem. Sämtliche Prozesse laufen wie geschmiert, vor allem mit der neuen Grafikkarten-Generation.

Was wäre nämlich ein leistungsstarker Prozessor ohne eine spektakuläre Grafikkarte? Die NVIDIA GeForce RTX 5080 ist das neue Zugpferd für Gamer und in meinen Augen deutlich attraktiver als die RTX 5090, die ungefähr doppelt so teuer ist.

Erreicht Spitzenwerte mit diesem Gaming-PC. (Quelle: Nvidia)

Mit 16 GB GDDR7 Speicher und unglaublichen 10,752 CUDA-Kernen liefert sie eine visuelle Brillanz, die euch den Atem rauben wird. Der Basistakt von 2,3 GHz und der Boost-Takt von 2,62 GHz sorgen dafür, dass jedes Detail gestochen scharf dargestellt wird.

Genießt epische Schlachten beim neuen AAA-Kracher Kingdom Come: Deliverance II und erlebt keine Frame-Einbrüche, wenn es richtig zur Sache geht. Oder tobt euch selbst mit einer 4K-Auflösung in Valorant oder Counter-Strike 2 aus. Durch die Power-Leistung erreicht ihr trotzdem unzählige Frames.

Der PC enthält mehr Top-Komponenten

Damit ihr auch in Zukunft bestens gerüstet seid, verfügt dieser Gaming-PC über satte 32 GB DDR5 RAM mit einer Geschwindigkeit von 5200 MHz. Multitasking wird zum Kinderspiel und selbst speicherintensive Anwendungen laufen flüssig im Hintergrund. Ihr könnt euch uneingeschränkt auf das konzentrieren, was wirklich zählt: das Spiel.

Verwirklicht mit dieser Leistung eure Träume. (Quelle: Nvidia)

Speicherplatzprobleme gehören der Vergangenheit an. Mit einer großzügigen 2 TB M.2 SSD habt ihr mehr als genug Platz für all eure Spiele, Programme und Dateien. Die blitzschnellen Ladezeiten lassen euch nicht lange warten – ihr seid sofort mittendrin im Geschehen.

All dies wird abgerundet durch das Betriebssystem Windows 11 Home, das mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den neuesten Features überzeugt. Es bietet euch eine Plattform, auf der ihr eure Kreativität entfalten und eure Gaming-Abenteuer in vollen Zügen genießen könnt.

Findet viele Top-Angebote auf unserer Deals-Seite. Sucht ihr nach fulminanten SSDs, ultrastarken Grafikkarten oder tollen Gaming-Sales? Hier entdeckt ihr alles, was euer Herz begehrt. Es gibt gelegentlich auch geniale Smartphones und Gaming-Laptops. Schaut regelmäßig rein, um nichts zu verpassen.