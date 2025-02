3 Horrorfilme, die ihr im Februar 2025 auf Netflix gucken solltet

Auf Netflix erscheinen jede Woche unzählige Filme und Serien, bei denen es unmöglich wirkt, einen großen Überblick zu bekommen. Vor allem für Genre-Fans scheint das Vorhaben überwältigend. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zeigt euch, welche Horrorfilme sich im Februar 2025 auf Netflix lohnen.

Wie ist diese Liste entstanden? Einen Überblick auf Netflix zu bekommen scheint nicht machbar. Für diese Liste stellt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes 3 Horrorfilme vor, die für Fans des Genres durchaus interessant sein könnten.

Dabei handelt es sich nicht immer um neue Filme, sondern auch Filme, die schon länger auf der Plattform sind. Diese Liste soll einen kleinen Überblick zeigen über Horrorfilme, die man sich diesen Monat anschauen kann, wenn man nicht weiß, was man bei der ganzen Flut an Titeln schauen soll.

Um für die Liste eine gute Mischung bereitzuhalten, versuchen wir, verschiedene Subgenre zu bedienen.

Crawl

Erscheinungsjahr: 2019 | Subgenre: Tierhorror | FSK: Ab 16 Jahren freigegeben

Worum geht es in Crawl? Ein enormer Hurrikane fängt an, in einer kleinen Stadt in Florida zu wüten. Statt sich aber in Sicherheit zu bringen, sucht Haley, gespielt von Kaya Scodelario, ihren Vater. In ihrem alten Haus findet sie ihn verletzt, denn durch den Hurrikane ist auch eine tierische Gefahr ins Haus gelangt.

Was macht Crawl so interessant?

Solider Tierhorror, ein Genre, das fast verschwunden ist

Gut gedreht in engen Räumen, die eine Art Klaustrophobie erzeugen

Spannende Momente

Perfekt für regnerische Tage

Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot

Erscheinungsjahr: 2019 | Subgenre: Horrorkomödie | FSK: Ab 16 Jahren freigegeben

Worum geht es in Ready or Not? Eigentlich soll die Hochzeitsnacht etwas Schönes sein, aber für Grace, verkörpert von Samara Weaving, wird es zum Überlebenskampf. Um sich in ihre neue Familie zu integrieren, muss sie eine brutale Form eines Kinderspiels gewinnen.

Was macht Ready or Not so interessant?

Lustige Horrorkomödie

charmante Hauptdarstellerin

Witzige und absurde Slapstick-Situationen

durchaus spaßige Actionsequenzen

Incantation

Erscheinungsjahr: 2022 | Subgenre: Okkulter-Found-Footage-Horror | FSK: Ab 16 Jahren freigegeben

Worum geht es in Incantation? Nach 6 Jahren in einer Klinik holt Li Ruo-nan ihre Tochter aus einer Pflegeeinrichtung zurück. Sie will ihre Vergangenheit hinter sich lassen, doch eine böse Entität hat sie verflucht und nun möchte sie das Böse loswerden.

Was macht Incantation so interessant?

Moderner Vertreter vom Found-Footage-Genre, in dem alles gedreht ist, über eine Kamera, die die Protagonistin oder andere Figuren halten

Ein gutes Beispiel für taiwanesischen Horror

Asiatischer Okkultismus ist ein erfrischender Aspekt

Klassische Jump-Scares

Anmerkung: Den Film gibt es nicht auf Deutsch, nur mit deutschen Untertiteln

Bonus-Tipp: The Crow – Die Krähe

Erscheinungsjahr: 1994 | Subgenre: düstere Comic-Verfilmung | FSK: Ab 18 Jahren freigegeben

Worum geht es in The Crow? Eric Draven und seine Frau werden brutal ermordet, doch Eric wird von einem mysteriösen Geist wiederbelebt und ist danach unsterblich. Jetzt ist Eric eine Art Rachewesen, das sich an seinen Mördern rächen will.

Was macht The Crow so interessant?

kein klassischer Horrorfilm, aber ein Superheldenfilm mit Horrorelementen

explizite Gewalt und skrupellose Darstellung von Rache

im Vergleich zu heutigen Comic-Filmen eine interessante Abwechslung

The Crow ist erst ab dem 14. Februar auf Netflix erhältlich. Wer abseits vom Marvel-Trott mal eine düstere Comicverfilmung sehen will, sollte sich The Crow vormerken. Lasst aber die Finger vom 2024-Remake.

Falls ihr noch eine aktuelle Horrorempfehlung habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Kennt ihr die Filme auf dieser Liste oder habt ihr eigene Tipps? Schreibt sie uns in die Kommentare. Jedes Jahr erscheinen unzählige Horrorfilme. Dabei kann man einige davon übersehen. Mehr Horrortipps findet ihr in dieser Liste: 5 Horrorfilme, bei denen ihr euch fragt, was ihr da eigentlich gesehen habt