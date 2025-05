Zur Feier des neuen Doom kürt die GameStar die 150 besten Shooter im Ranking

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Ganz so wahnsinnig wie die lieben Kollegen sind wir jetzt noch nicht (eine Liste mit 150 Spielen schreibt man schließlich nicht an einem Tag runter). Dafür gibt es von MeinMMO eine deutlich kompaktere Liste der 25 besten Shooter 2025 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Designerin ist für 23 Skins in LoL verantwortlich, doch Riot feuert sie und das bringt sie in eine prekäre Lage

Die GameStar rankt die 150 besten Shooter aller Zeiten – ja, das habt ihr richtig gelesen! Damit ihr diesen Brocken nicht am Stück serviert bekommt, schneiden ihn unsere Kollegen von der GameStar für euch in mundgerechte Scheiben.

Der Shooter ist eines der ältesten Genres in Videospielen. Es gibt daher eine Unmenge an Spielen, die einen Platz auf einer Top-Liste verdient hätten. Unsere Kollegen von der GameStar geben jetzt 150 Shootern diese Chance.

