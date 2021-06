Hass, Hetze und Intoleranz haben keinen Platz auf MeinMMO und unseren Schwesterseiten. Deshalb positionieren wir uns auch dieses Jahr wieder dagegen und fördern Vielfältigkeit.

Das ganze Jahr über setzen wir uns auf MeinMMO, GameStar und GamePro gegen Hass und intolerantes Verhalten ein. Deshalb positionieren wir uns auch dieses Jahr erneut gegen die Intoleranz und Hass und lassen auf unseren Seiten das farbenfrohe Banner erstrahlen.

Die Kernessenz von MMOs und Multiplayer-Spielen ist es, dass sie die Menschen zusammen bringen. Es sind verschiedenste Menschen aus unterschiedlichsten Winkeln der Erde, die gemeinsam Spaß haben und das Gaming feiern können. Darum ist es uns umso wichtiger, uns als eine MMO-Seite gegen Hass und Hetze zu positionieren. Sie haben keinen Platz im Gaming. Spiele unterscheiden nicht, wer sie spielt – Wir sind alle Gamer und darin sind wir gleich.

Wir tun es jeden Tag in den Kommentaren unter unseren Artikeln und wollen während des Pride Months noch mal ganz deutlich machen, dass wir Diskriminierung und Entmenschlichung anderer streng ablehnen. Das, wofür wir in unseren Online-Game-Communitys stehen, gilt für uns auch außerhalb davon.

Für uns bedeutet Diversität das Schätzen der Vielfältigkeit all unserer Mitarbeiter, ihrer Persönlichkeiten, Gedanken und Perspektiven. Wir sehen Vielfältigkeit und Respekt als einen wichtigen Pfeiler unseres Erfolgs. Wir erzählen Geschichten und schaffen Erlebnisse, die weit über Alter, Kulturen und Sprachen hinaus auch jedem Kunden und Community-Mitglied das Gefühl geben sollen, unser Portfolio vorbehaltlos genießen zu können. Unser Ziel ist die Verbindung der einzigartigen Talente, Werte und Erfahrungen, die jeden einzelnen Mitarbeiter ausmachen. Um zu wachsen, müssen wir alle Persönlichkeiten, mit denen wir arbeiten, unverändert akzeptieren und integrieren. Wir glauben, dass unsere Ziele erreichbar sind, wenn unsere Teams verschiedene Kulturen und Herkünfte verstehen und repräsentieren. Wir sind ein Arbeitgeber, bei dem jeder Mitarbeiter gleiche Chancen haben soll. Bei uns gibt es keine Diskriminierungen auf Basis von Hautfarbe, Ethnizität, Herkunft, nationalen Ursprungs, politischer Meinung, Religion, Sexualität, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, sexueller Orientierung, Alter, körperlicher oder geistiger Einschränkung, Eheform oder sonstigen gesetzlich geschützten Konstellationen. Webedia Deutschland hat sich verpflichtet ein respektvolles, offenes und tolerantes Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Kreativität basiert auf unserer Vielfältigkeit.”

Dieses Jahr haben wir uns außerdem für die Progress-Pride-Flagge (via them.us) in unserem Banner entschieden. Sie ist mit ihren zusätzlichen Streifen in braun, schwarz, weiß, pink und hellblau noch inklusiver. Sie repräsentiert zusätzlich die People of Color, die trans Community und die Menschen, die an HIV/AIDS leiden oder deshalb ihr Leben verloren haben.

Zum Hintergrund des Statements: Am 28. Juni 2021 jährten sich die Stonewall Riots zum 52. Mal. Sie gelten international als Startschuss der zivilrechtlichen LGBTQ-Bewegung, die weltweit für gleiche Rechte kämpft und jährlich mit den PRIDE-Marches (werden aufgrund der Corona-Pandemie vielerorts nur digital abgehalten) an das stetige Bestreben nach Gleichberechtigung aller erinnert – unabhängig von Hautfarbe, Ethnizität, Herkunft, nationalen Ursprungs, politischer Meinung, Religion, Sexualität, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, sexueller Orientierung, Alter, körperlicher oder geistiger Einschränkung, Eheform oder sonstigen gesetzlich geschützten Konstellationen

Vielen Dank, MeinMMO-Community

Wir möchten diesen Anlass dafür nehmen, euch richtig dick Danke zu sagen. Jeden Tag sehen wir in den Kommentaren, wie ihr euch gegen Hass, Rassismus und Intoleranz einsetzt. Ihr stellt euch dem verbal entgegen, setzt euch für andere ein, diskutiert, klärt auf und meldet Kommentare, die auf MeinMMO nicht willkommen sind. Also vielen Dank für euren tollen Einsatz, ihr seid großartig!

Es wird natürlich nicht immer alles perfekt laufen und es wird immer wieder Kommentare geben, die wir so auf unserer Seite nicht dulden werden. Aber eure Unterstützung gibt uns zusätzliche Kraft, dagegenzuhalten. Wir sind daher froh, euch zu unserer MeinMMO-Community zählen zu können.

Und egal ob in unserer Kommentarsektion oder in Chats von MMORPGs und in Voice-Chats von Multiplayer-Shootern. Macht weiter so, denn ihr könnt aktiv gegen Diskriminierung vorgehen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Hetze und Hass keine Chance haben.