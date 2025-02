Erlebt die Anfänge von Yu-Gi-Oh! neu: 14 Spiele in einer einzigartigen Kollektion

Schnappt euch die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection bei Amazon und spielt die Anfänge der legendären Reihe nach. In nur wenigen Tagen geht es los.

In dieser Sammlung findet ihr Klassiker, die nicht nur nostalgische Erinnerungen wecken, sondern auch die Entwicklung des Spiels und seiner Mechaniken zeigen. Jedes Spiel ist liebevoll remastert und bietet euch die Chance, die ursprünglichen Regeln und Strategien zu entdecken, die das Kartenspiel so beliebt gemacht haben. Einige Spiele enthalten sogar einen Online-Modus, wobei ihr euch als Duellant beweisen könnt. Erlebt jetzt epische Abenteuer, die zuvor nur in Japan veröffentlicht wurden.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION enthält:

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

(1998/GAME BOY) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

(1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR) Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY COLOR)

(2000 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY COLOR) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000/GAME BOY COLOR. Inklusive Unterstützung für Online-Kämpfe).

(2000/GAME BOY COLOR. Inklusive Unterstützung für Online-Kämpfe). Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (2000 JP/GAME BOY COLOR)

(2000 JP/GAME BOY COLOR) Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001 JP, 2003 US and EU/GAME BOY ADVANCE)

(2001 JP, 2003 US and EU/GAME BOY ADVANCE) Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY ADVANCE)

(2001/GAME BOY ADVANCE) Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY ADVANCE)

(2001 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY ADVANCE) Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 JP, 2003 US, 2004 EU/GAME BOY ADVANCE)

(2002 JP, 2003 US, 2004 EU/GAME BOY ADVANCE) Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 JP, 2004 US and EU/GAME BOY ADVANCE)

(2003 JP, 2004 US and EU/GAME BOY ADVANCE) Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003 JP, US, EU/GAME BOY ADVANCE)

(2003 JP, US, EU/GAME BOY ADVANCE) Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004 JP, US, EU/GAME BOY ADVANCE)

(2004 JP, US, EU/GAME BOY ADVANCE) Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004 JP, 2005 US/GAME BOY ADVANCE)

(2004 JP, 2005 US/GAME BOY ADVANCE) Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005 (Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005) (2004 JP, 2005 US/GAME BOY ADVANCE)

Ich bin mit Yu-Gi-Oh! aufgewachsen

In den 90igern oder Anfang der 2000er war dieses Kartenspiel bereits ein regelrechter Dauerbrenner. Eine Zeit lang war es keine Seltenheit, wenn ich draußen in meiner Heimat zufällig Bekannte oder Freunde traf und wir uns spontan zu einem Duell herausgefordert haben. Auch in der Schule waren ständige Duelle eine Zeit lang Standard.

Vollzieht in Yu-Gi-Oh! epische Beschwörungen

Vor mehr als einem Jahr fing ich wieder mit einigen Freunden an zu spielen, die ebenfalls mit dieser Reihe aufgewachsen sind. Das Spiel hat sich rapide verändert, aber es macht trotzdem immer noch Spaß. Ihr müsst euch nur mit den Mechaniken richtig vertraut machen.

Wenn das Monster-Design bei euch das Gefühl hervorruft, dass Yu-Gi-Oh! nur etwas für Kinder oder Jugendliche ist, liegt ihr weit daneben! Ihr müsst strategisch richtig klug eure Züge kombinieren, sonst bleibt ihr auf der Strecke. Dies trifft sowohl auf die neue Meta als auch die Anfänge zu.

Eine kurze Erklärung zum Spiel

In Yu-Gi-Oh! gibt es Zauber- Fallen- und Monsterkarten. Wenn ihr die Lebenspunkte eures Gegners auf null reduziert habt, habt ihr das Duell gewonnen. Es klingt zunächst ganz simpel, aber ganz so leicht ist es nicht. Ihr müsst starke Monster aufs Feld bekommen, die euren Gegnern überlegen sind.

Erlebt alte Kultspiele neu

Dann gibt es noch verschiedene Geschwindigkeitsstufen der Zauber- und Fallenkarten. Auch Monster können mit Schnelleffekten an Zauber- oder Fallenkarten anketten. Mit Ausnahme von Konterfallen, denn diese haben die höchste Geschwindigkeitsstufe. Die Regeln sind ziemlich komplex, weswegen ihr anfangs ein wenig Zeit braucht.

Beweist euch bald als Duellant und zeigt, dass in euch ein großer Stratege steckt. Diese Spielsammlung ist perfekt für die ganze Familie oder alte Freunde, die mit den Spielen aufgewachsen sind.

Entdeck den technischen Drachenhort auf unserer Deals-Seite. Seid ihr auf der Jagd nach mächtigen Grafikkarten, Gaming-PCs oder fantastischen Spielen? Hier findet ihr alles, was das Technikherz begehrt. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich, um keine spektakulären Schnäppchen zu verpassen.