Der beste Controller für Street Fighter: So habt ihr euch noch nie gekloppt und jetzt gibt’s fast 40% Rabatt auf den Deckel

Durch diesen Controller könnt ihr das Kampfspiel-Biest in euch erwecken und euch hochkämpfen. Der große Sparrabatt ist eine einzigartige Gelegenheit.

Der HORI Fighting Commander OCTA Controller in der Street Fighter 6 Cammy Edition sieht nicht nur schick aus, oh nein, er kann auch viel. Durch die Lizenzierung von Capcom könnt ihr von einer hohen Qualität ausgehen. Außerdem könnt ihr die Micro Switches für eine gewaltige Präzision nutzen, um mit einem Spezial-Move das Ruder in jedem Match herumzureißen. Spielt jetzt große Kampfspiel-Hits wie die Reihe rund um Tekken oder Street Fighter. Das Angebot ist befristet, also greift schnell bei Amazon zu.

Tobt euch mit diesem Controller in Street Fighter 6 aus

Eigenschaft Details Modell HORI Fighting Commander OCTA Controller Edition Street Fighter 6 Cammy Edition Kompatibilität PC Verbindungstyp Kabelgebunden Lizenzierung Offiziell lizenziert von Capcom Qualität Turnierqualität Tasten Mikro-Switch-Tasten Tastenlayout Sechs-Tasten-Layout Steuerkreuz Zielgenaues Steuerkreuz Analoges Slidepad Für einfache In-Game-Navigation Analogstick Short Throw Analogstick mit kurzem Weg Gate Acht-Wege-Gate für hohe Genauigkeit und schnelle Ausführgeschwindigkeit Haltbarkeit Hochwertige Komponenten für besonders lange Haltbarkeit

Ein Controller für die Siegerstraße

Er ist speziell für den PC entwickelt und läuft einwandfrei auf Windows 10 oder 11. Die offizielle Lizenzierung von Capcom garantiert euch nicht nur Authentizität, sondern auch höchste Qualität.

Was diesen Controller wirklich auszeichnet, sind seine hochwertigen Komponenten. Die Micro-Switch- Tasten bieten euch eine phänomenale Präzision und eine besonders lange Haltbarkeit. Ihr werdet den Unterschied spüren, wenn jeder Tastendruck exakt so registriert wird, wie ihr es beabsichtigt habt.

Der Controller sieht nicht nur schick aus

Das Sechs-Tasten-Layout ist perfekt für Kampfspiele optimiert und gibt euch die Kontrolle über jede Bewegung eures Helden.

Auch das zielgenaue Steuerkreuz ist nicht zu verachten. Ihr könnt dadurch mit Leichtigkeit komplexe Manöver umsetzen. Kombiniert mit dem analogen Slidepad wird die In-Game-Navigation zum Kinderspiel. Wechselt flüssig zwischen verschiedenen Aktionen und überrascht eure Gegner mit blitzschnellen Reaktionen.

In den richtigen Händen ein meisterliches Werkzeug

Was man außerdem nicht vergessen darf, ist der Short Throw Analogstick mit kurzem Weg und Acht-Wege-Gate. Diese Kombination sorgt für hohe Genauigkeit und eine besonders schnelle Ausführgeschwindigkeit. Ihr werdet erstaunt sein, wie schnell ihr auf eure Gegner reagieren könnt und wie präzise eure Bewegungen sind.

Steigt jetzt in euren liebsten Kampfspielen auf

Jeder große Kampfspiel- und Street Fighter-Fan sollte sich diesen starken Controller zulegen. In den richtigen Händen beschert er euch unzählige Siege. Arbeitet weiter an euch und besiegt selbst die härtesten Gegner auf der gesamten Welt.

