Der letzte Atemzug der Xbox ist eine echte Frechheit, dabei gefällt er mir so gut

Völlig überraschend hat Xbox einen neuen Controller auf den Markt gebracht. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat ihn sich gekauft und ist gleichermaßen begeistert und enttäuscht. Denn während Haptik und Größe passen, leidet der Winzling unter vielen technischen Problemen.

Seien wir ehrlich: Der Xbox geht es seit Monaten nicht gut. Kündigungen im Unternehmen, ganze Studios werden geschlossen und die Hardware verkauft sich laut Forbes so schlecht wie noch nie.



Doch genau jetzt bringt Xbox völlig überraschend einen völlig neuen Controller auf den Markt: den Xbox Nano Controller.



Ich hab ihn mir sofort zum Release auf Amazon gekauft und muss sagen: die tolle Hardware wird von technischen Problemen in den Schatten gestellt. Und das ist verdammt schade.

Aufbau und Aussehen: Kleiner als das Original und weniger Technik

Der Nano ist, wie der Name vermuten lässt, deutlich kleiner und flacher als der offzielle Xbox-Controller. Eine vergleichbare Größe hat der SN30 Pro von 8BitDo, den mein Kollege Dariusz im Alltag verwendet.

Ansonsten bleibt das Tastenlayout aber identisch und unverändert. Was sich ebenfalls ändert ist das Gewicht: Während der offizielle Xbox-Controller rund 300 Gramm wiegt, sind es beim Nano „nur“ noch etwa 100 Gramm. Im Alltag ist der Unterschied deutlich spürbar.

Es gibt aber auch Besonderheiten, die man auf den ersten Blick nicht sieht: Der Nano hat zum einen keine Vibrationsmotoren verbaut und zum anderen könnt ihr den Akku nicht austauschen wie beim großen Bruder.

Auch sonst wirkt der Controller technisch nicht so beeindruckend: Es gibt keine TMR- oder Hall-Effekt-Sticks, keine umfangreichen Funktionen über die Software und an der Nintendo Switch läuft er ebenfalls nicht. Deb letzten Punkt finde ich persönlich ziemlich schade. Zumindest eine Action-Taste lässt sich programmieren.

Der Xbox Nano neben dem offiziellen Controller. Bild: Benedikt Schlotmann Der Xbox Nano Controller mit seiner Verpackung. Bild: Benedikt Schlotmann

Gameplay: Das geringe Gewicht ist ein Gamechanger

Und wie fühlt er sich jetzt im Alltag an? Um das erst einmal zu verdeutlichen: Ich habe mit 19,5 Zentimetern ziemlich große Hände. Erst einmal widerspricht sich das. Kann so ein kleiner Controller überhaupt gut in so großen Pranken liegen?

Und ja, das tut er und zwar erstaunlich gut. Ich habe jetzt mehrere mehrstündige Sessions mit dem Controller absolviert, unter anderem in Dragons Dogma 2 und in Soulframe, und das fühlt sich wirklich gut an: Das Gerät liegt leicht in den Händen, die Daumen verkrampfen bei mir nicht, obwohl ich ihn anders halten muss, und die Tasten fühlen sich nicht viel anders als beim großen Bruder an. Okay, das Steuerkreuz fühlt sich beim großen Controller knackiger an.

Aber was in meinen Augen ein echter Gamechanger ist, ist das stark reduzierte Gewicht. Ich spüre das kleine Ding fast gar nicht, wenn ich abends damit spiele. Andere Modelle, etwa der 8Bitdo Ultimate 2 oder der Asus ROG Raikiri II (zum Test), liegen da deutlich schwerer in den Händen.

Und ich wäre froh, wenn ich damit diesen Artikel hier beenden und sagen könnte: toller Controller, kauft ihn euch. Doch hier gehen die Probleme erst los.

Xbox Nano Controller von vorne. Bild: Benedikt Schlotmann. Xbxo Nano Controller von der Schrägseite. Bild: Benedikt Schlotmann

Probleme: Eine frustrierende Situation rund um den Controller

Zu Beginn ließ sich der Controller nicht über Kabel mit meinem PC verbinden. Er verlor die Verbindung, verband sich erneut, nur um sich dann wieder zu verlieren. Es funktionierte erst als ich den Controller im Voraus bereits startete.

Doch da hörte das Chaos nicht auf. Der Controller ließ sich einfach nicht aktualisieren. Nach einer Stunde wollte ich fast aufgeben, da fand ich den entscheidenden Tipp in einem Reddit-Beitrag: Ich muss mir die offiziellen Xbox-Treiber herunterladen und einzeln installieren, anschließend wird auch der Controller erkannt und die Firmware lädt herunter.

Seit dem Firmware-Update funktioniert der Controller auch endlich kabelgebunden ohne Probleme. Über Bluetooth bleibt es weiterhin ein Glücksspiel: Mal verbindet er sich, bleibt verbunden oder verbindet sich nach mehreren Minuten wieder neu. Ich hab’ es dann irgendwann aufgegeben und bin beim Kabel geblieben.

Und ich bin nicht der einzige Nutzer, der sich mit solchen Dingen herumschlägt. Größtenteils negative Bewertungen auf Amazon(2,2 Sterne bei 80 Bewertungen) , hundert frustrierte Kommentare auf Reddit. Das zeigt, wie verrückt gerade die Situation rund um den Controller ist.

Es ist wirklich frustrierend. Anders lässt es sich kaum beschreiben. Denn die Haptik gefällt mir gut und im Alltag lässt sich damit sehr gut spielen. Aber eine Empfehlung kann und will ich in der aktuellen Situation nicht aussprechen.

Spielt ihr nicht gerade an der Xbox und am PC, kann ich euch einen anderen Controller sehr empfehlen. Denn dieser fühlt sich wie eine Gaming-Maus als Controller an: Razers Pro-Controller für die PS5 fühlt sich an, als würde ich mit einer Gaming-Maus spielen