Xbox Elite-Controller günstig wie nie: Holt euch jetzt die Core Edition zum Tiefstpreis bei Amazon

Die Core-Edition des Xbox Wireless Controller aus der Elite Series 2 bekommt ihr bei Amazon gerade günstiger als bisher. Auch den Standard-Controller gibt es in verschiedenen Farben aktuell günstiger.

So gut ist der Preis: Für den Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 Core Edition in Weiß werden bei Amazon aktuell nur 79,99 Euro statt 129,99 Euro UVP fällig.

Das ist laut verschiedenen Preisvergleichsseiten der neue Tiefstpreis für das Modell, während andere Händler erst ab rund 90 Euro starten.

So gut ist der Controller in der Core Edition

Die sowohl für Xbox als auch PC geeignete Core-Edition des bekannten Elite Wireless Controller Series 2 bietet dieselben Eigenschaften, wie das eigentliche Premium-Modell, kommt aber mit weniger Zubehör im Lieferumfang daher.

Wer also ganz auf die Anpassbarkeit der Analog-Sticks und D-Pads oder die hinteren Paddle verzichten kann beziehungsweise diese bereits vorhanden hat, kann hier gegenüber dem deutlich teureren Elite-Standardmodell sparen.

Im Lieferumfang des günstigeren Elite-Controllers befinden sich unabhängig davon ein USB-C-Kabel und ein Werkzeug, um die Analog-Sticks anzupassen.

Xbox Elite Series 2 vs Elite 2 Core: Wo liegen die Unterschiede?

Top-Bewertungen: In über 2.700 Rezensionen bei Amazon hat der Controller durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen erhalten. Kritik gibt es kaum, außer bei Defekten.

Im Test: Die Webseite Gamesradar hatte den Controller auf dem Prüfstand und hat 4 von 5 Sternen mit dem folgenden Fazit vergeben.

Obwohl ich ein wenig enttäuscht bin, dass es hier keine Aufsätze gibt, und ich mich über eine Art Rückenpaddel oder zusätzliche Stick-Kappen gefreut hätte, kann ich an der Elite Series 2 Core nichts auszusetzen haben.

Es fühlt sich an, als würde man in ein Nobelrestaurant mit Michelin-Stern gehen und etwas so Einfaches wie Brot und Butter serviert bekommen. Es ist schlicht und einfach, und für den Preis, den man zahlt, erwartet man ein komplizierteres Gericht. Aber es ist wahrscheinlich das beste Butterbrot, das Sie je essen werden.