Wuthering Waves zeigt neue Undercover-Heldin Yinlin, begeistert direkt die Fans: “Genau was ich erwarte”

In einem neuen Trailer stellt Wuthering Waves seinen neusten Charakter Yinlin vor. Fans sind nicht nur begeistert von ihr, sondern sagen auch, dass das endlich wieder Kuro Games ist, wie sie es kennen.

Um welchen Charakter geht es? Yinlin ist der neue 5-Sterne-Charakter, den ihr ab heute, den 06. Juni 2024 in Wuthering Waves über ihr Banner im Spiel erhalten könnt. Mehr zu ihrem Banner und den benötigten Materialien, um sie zu leveln, haben wir bereits für euch zusammengetragen.

Passend zu ihrem Release hat Entwickler Kuro Games jetzt einen Trailer hochgeladen. Der stellt Yinlin als Charakter vor und überzeugt damit die Spieler:

Wuthering Waves stellt 5-Sterne-Charakter Yinlin vor

Wie der Trailer schon zeigt, lässt es sich Yinlin nicht nehmen auf die Jagd nach den „Bösen“ zu gehen. Nachdem sie von dem Büro für öffentliche Sicherheit gekündigt wurde, scheint sie nun mehr oder weniger selbstständig zu arbeiten.

Im Trailer seht ihr, wie sie mit verschiedenen Verkleidungen die Lager der Feinde infiltriert, um sie dann mit ihrer Marionette „Zapstring“ und ihren Elektro-Fähigkeiten fertig zu machen. Quasi als eine Art Undercover-Heldin von Jinzhou. Hier haben sich die Entwickler die Mühe gemacht, die Designs der verschiedenen NPCs über ihren Körper zu legen, was definitiv ein nettes Detail ist.

Ein bisschen was bekommt ihr auch von ihrem Kampfstil zu sehen. Yinlin bewegt sich mit flinken Bewegungen und gekonnten Sprüngen und Drehungen durch die Gegnergruppen. Mit ihrer Marionette kann sie auch aus einer gewissen Distanz mehrere Gegner angreifen, was sie definitiv zu interessanten Kämpferin für viele Situationen macht.

Wie sind die Reaktionen? Schon im Vorfeld haben sich viel Spieler auf den Release von Yinlin gefreut, obwohl es bis jetzt noch gar nicht so viel von ihr zu sehen gab. Mit dem neuen Trailer scheint die Begeisterung noch größer zu werden, wenn man sich die Kommentare (via YouTube) so durchliest.

So beschreibt ein User die Charakter-Vorstellung schon als göttlich. Ein anderer fasst seine Meinung in einem Kommentar zusammen: „Es ist wirklich schön ihren ‘Job’ zu sehen, und die Art, wie sie arbeitet, kämpft und woran sie glaubt. Alles, während sie einfach knallhart ist. Außerdem ist dieses Outfit verrückt. Sie ist soo hübsch“.

Spieler geben nach diesem Trailer eine 10/10 Bewertung

„Yinlin hat keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. 10/10“, bewertet ein anderer User in seinem Kommentar. Tatsächlich findet man viele Meinungen, die das Aussehen und ihr ganzes Auftreten loben. Diese Meinungen gab es auch vorher schon in der Community.

Neben ihr als Charakter zeigen sich aber auch viele begeistert über die Musik des Trailers und die gute Arbeit der Synchronsprecherin von Yinlin.

Der Trailer scheint bei einigen Fans auch Hoffnung zu wecken. Nachdem es nach dem Launch von Wuthering Waves einige Enttäuschungen wegen technischer Probleme, Charakter- und Story-Entscheidungen gab, scheinen einige Spieler jetzt hoffnungsvoller nach Vorne zu blicken.

„Das ist Kuro Games, wie ich es kenne", schreibt ein User in seinem Kommentar. Auch andere schreiben in ihren Kommentaren, dass dies endlich genau das sei, was sie von dem Entwicklerstudio erwarten würden. Wenn dies als die Essenz von Kuro Games ist, könnten wir in Zukunft mehr solcher Trailer und Charaktere wie Yinlin erwarten.