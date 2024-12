WQHD-Gaming-Laptop überraschend preiswert: Preis-Leistungs-Geheimtipp für kurze Zeit sagenhaft günstig

Der WQHD-Gaming-Laptop lässt keine Wünsche offen. Profitiert von 165 Hz und der starken RTX-GPU. Spart jetzt viel Geld bei MediaMarkt.

Der AORUS 15 ist für seine Preis-Klasse außerordentlich stark und eignet sich definitiv für AAA-Games in hoher Qualität. Reizt die Schärfe des WQHD-Displays aus und dominiert mit 165 Hz in kompetitiven Spielen wie Valorant oder League of Legends. Aber auch die RTX 4060 Laptop-GPU schlummert in diesem Laptop. Dadurch könnt ihr die Raytracing-Kerne der aktuellen Generation nutzen und genießt realistische Licht- und Schatteneffekte.

Nutzt die Cyber Week und spielt unterwegs den kommenden Kracher Path of Exile 2.

Eigenschaft Details Modell GIGABYTE AORUS 15 BKF-H3DE754SH Bildschirmgröße 15,6 Zoll Displayauflösung WQHD (2560 x 1440) Bildwiederholungsfrequenz 165 Hz Prozessor Intel Core i7-13620H Prozessorkerne 6 Performance-Kerne & 4 Effizienz-Kerne Maximale Taktfrequenz Bis zu 4.9 GHz Arbeitsspeicher 32 GB DDR5-RAM mit 5200 MHz Speicher 1 TB SSD Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Betriebssystem Windows 11 Home (64 Bit)

Der WQHD-Gaming-Laptop vereint starke Komponenten

Beginnen wir mit dem fulminanten Bildschirm: dem 15,6 Zoll großen WQHD-Display. Mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln und einer Bildwiederholungsfrequenz von 165 Hz bietet es eine visuelle Brillanz, die euch mitten ins Geschehen zieht.

Durch die superscharfen Details und die flüssige Bildrate erkennt ihr schöne Details in jedem AAA-Game so klar wie nie zuvor. Aber auch in Shooter wie Rainbow Six Siege oder Counter-Strike 2 macht diese bemerkenswerte Bildrate eine gute Figur.

Im Inneren schlägt das Herz eines Intel Core i7-13620H Prozessors. Mit seinen sechs Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen erreicht er eine maximale Taktfrequenz von bis zu 4.9 GHz.

Der WQHD-Gaming-Laptop überzeugt mit 165 Hz und Prozessor-Power

Diese Power ist für diese Preis-Klasse absolut unschlagbar. Bei mobilen Geräten ist Intel auf dem Markt nach wie vor führend.

Mit satten 32 GB DDR5-RAM, die mit phänomenalen 5200 MHz takten, seid ihr bestens gerüstet für Multitasking und intensive Gaming-Sessions. Streaming? Kein Problem. Intensive Anwendungen? Kein Problem. Die Synergie aus RAM und der Intel-Power-CPU spricht Bände.

Obendrein wird die Systemleistung durch eine 1 TB große SSD verstärkt. Der Speicher ist heutzutage zwar nicht mehr gewaltig, aber bei Bedarf vollzieht ihr ein günstiges Upgrade. Für den Anfang könnt ihr einige AAA-Kracher bedenkenlos installieren.

Grafikpower mit der besten Upscaling-Technologie

Die NVIDIA GeForce RTX 4060 ist eine mobile Laptop-GPU, die man nicht unterschätzen sollte. Dies liegt an den aktuellen Raytracing-Kernen und der massiven DLSS-Leistung (Frame Generation).

Realtische Licht- und Schatteneffekte intensiveren das Spielerlebnis enorm, weswegen sich eine Investition in eine RTX-GPU oder einen Laptop mit RTX-Grafik ungemein lohnen.

Mit Windows 11 Home (64 Bit) steht euch ein modernes Betriebssystem zur Verfügung, das speziell auf die Bedürfnisse von Gamern zugeschnitten ist.

das speziell auf die Bedürfnisse von Gamern zugeschnitten ist. Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert den Zugriff auf eure Lieblingsspiele und -anwendungen, während regelmäßige Updates sicherstellen, dass ihr stets auf dem neuesten Stand bleibt.