Zwischen Wahnsinn und Brillanz: Warum Umbric euer wichtigster Verbündeter in WoW Midnight ist

Wer ist eigentlich Magister Umbric in WoW: Midnight und warum ist er jetzt womöglich euer wichtigster Verbündeter? Erfahrt es hier!

Als zerstörerische Urkraft des Kosmos selbst ist die Leere in World of Warcraft: Midnight eine Macht, die verschlingt und verdirbt. Es ist äußerst schwer, sie zu bekämpfen, ohne ihr anheimzufallen.

Aber ein mächtiges Individuum hat dies tatsächlich geschafft und gleich ein ganzes Volk dadurch begründet. Die Rede ist von Magister Umbric, dessen kontroverse Experimente zur Erschaffung der Leerenelfen führten und der die Leere wie kein Zweiter versteht und kontrolliert.

Die schnellen Fakten: Wer ist der Elf hinter den Schatten?

Dass Umbric heute ausgerechnet an eurer Seite kämpft, ist alles andere als selbstverständlich. Seine Geschichte ist geprägt vom unerschütterlichen Glauben, dass man das “Gift” der Leere in eine Art “Medizin” für Azeroth verwandeln kann.

Mehr Lore zu Umbric gibt’s hier im offiziellen Video auf Englisch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein hehres Ziel, doch auch ein klares Zeichen eines Geistes, der von Wahnsinn und der Verlockung der Leere zerrüttet ist. Immerhin haben viele schreckliche Ereignisse mit guten Vorsätzen begonnen und schleichender geistiger Verfall ist seit jeher ein Markenzeichen der Leere. Was also soll bei Umbric anders sein als bei all den anderen wahnsinnigen Magiern, die bisher der Leere anheimfielen?

Alleria Windläufer rettete Umbric und die Leerenelfen.

Um zu verstehen, warum Umbric in der kommenden Erweiterung eine eurer größten Trumpfkarten ist, müsst ihr erst einmal ergründen, wo er herkommt und zu dem wurde, was er heute ist:

Der verstoßene Gelehrte: Ursprünglich war Umbric ein angesehener Magister der Blutelfen. Er wurde allerdings aufgrund seiner Forschungen zur Leere aus Silbermond verbannt. Die herrschende Elite fürchtete, er könne den heiligen Sonnenbrunnen mit seinen gefährlichen Experimenten zur Leere korrumpieren. Eine durchaus nachvollziehbare Sorge!

Ursprünglich war Umbric ein angesehener Magister der Blutelfen. Er wurde allerdings aufgrund seiner Forschungen zur Leere aus Silbermond verbannt. Die herrschende Elite fürchtete, er könne den heiligen Sonnenbrunnen mit seinen gefährlichen Experimenten zur Leere korrumpieren. Eine durchaus nachvollziehbare Sorge! Die Transformation am Abgrund: Während seiner Expedition in den Telogrusriss wäre Umbric tatsächlich beinahe in ein Monster verwandelt worden. Nur das Eingreifen von Alleria Windläufer rettete ihn und seine Anhänger, die seitdem als Leerenelfen bekannt sind.

Während seiner Expedition in den Telogrusriss wäre Umbric tatsächlich beinahe in ein Monster verwandelt worden. Nur das Eingreifen von Alleria Windläufer rettete ihn und seine Anhänger, die seitdem als bekannt sind. Der strategische Kopf: Im Gegensatz zu vielen anderen von der Leere Gezeichneten, nutzt Umbric seine neuen Kräfte nicht aus Gier nach Macht, sondern mit der kalten Präzision eines genialen Wissenschaftlers. Er sieht in der Dunkelheit ein Werkzeug, um ganz Azeroth zu schützen.

Warum ihr ohne Umbric verloren wärt

In World of Warcraft: Midnight kämpft ihr nicht gegen einen gewöhnlichen Feind aus Fleisch und Blut. Und auch nicht gegen titanische Schöpferwesen oder Drachen. Die sind alle noch Anfänger im Vergleich zur Leere!

Die Leere verschlingt ganze Welten und ist eine kosmische Urkraft. Der kann man nicht einfach so “aufs Maul hauen!”

Euer neuer Feind, die Leere, ist eine korrumpierende Urkraft, welche die Realität verzerrt und den Geist zerfrisst. Ihr natürlicher Gegenspieler ist zwar das Licht, aber wie heißt es doch so schön? “Den Feind bekämpft man am besten mit seinen eigenen Waffen!” Und Umbric ist genau der entscheidende Funke, den ihr jetzt braucht.

Mehr zum Thema WoW Midnight im Story-Deep-Dive: Gegen die Leere kann selbst die Brennende Legion einpacken – aber warum eigentlich? -Anzeige-

Der ultimative „Insider“-Vorteil

Im Kampf gegen die Leere können die meisten wichtigen NPCs lediglich reagieren. Sie müssen abwarten, was passiert und dann sich zur Wehr setzen. Sie haben lediglich eine externe Perspektive auf das “Problem”.

Umbric agiert jedoch von innen heraus. Durch seine Verbindung zur Leere kann er Bedrohungen spüren, bevor sie überhaupt materiell werden. Sein Wissen um die wahre Natur der Leere ist ein unschätzbarer Vorteil im Kampf um Silbermond.

Die Beherrschung des Wahnsinns

Die größte Gefahr, welche von der Leere ausgeht, ist der Verlust des Verstandes. Viele, die glaubten, die ganze Wahrheit erfasst zu haben, zerbrechen daran geistig und endeten als wirr brabbelnde Kultisten.

Im Kampf um die Heimat der Blutelfen ist das Insiderwissen von Umbric ein unschätzbarer Vorteil!

Doch Umbric hat diesen Prozess bereits durchlaufen und seinen Verstand dabei behalten. Er ist der lebende Beweis dafür, dass man die Dunkelheit eben doch kontrollieren kann, ohne Seele und Verstand zu verlieren.

Umbric wird euch also im Kampf um Silbermond wertvolle Erkenntnisse liefern können, wie ihr ebenfalls der Leere und dem von ihr verbreiteten Wahn widersteht und im besten Fall sogar selbst meistert!

Die Heimkehr des Verstoßenen: Ein diplomatisches Pulverfass

Dieser Punkt macht die ganze Story um Umbric besonders spannend. Denn in Midnight kehrt er als Verstoßener in seine Heimat zurück. Die Blutelfen betrachten ihn nach wie vor mit großem Misstrauen,steht doch die Leere wortwörtlich vor den Toren von Quel’Thalas und wer weiß, ob Umbric nicht am Ende so etwas wie Xal’atath wird.

Xal’atath benutzt den Körper einer Leerenelfe, um die Machenschaften der Leere voranzutreiben.

Seine Mission wird also nicht einfach und es gilt viele Hindernisse zu überwinden. Seine Rolle als diplomatischer Außenseiter zwischen der Allianz und den Blutelfen wird aber definitiv für einige dramatische Wendungen in der Story sorgen.

Held oder Risiko?

Magister Umbric bleibt auch in Midnight eine zutiefst ambivalente Figur. Genau das macht ihn so interessant in der Story. Er ist kein weiterer strahlender Paladin in goldener Rüstung – so einen haben wir ja schon!

Er ist vielmehr das notwendige Übel, das ihr braucht, um das Licht zu retten. Aber man kann seine im wahrsten Sinne des Wortes “dunkle” Seite auch nicht leugnen und manchmal verbirgt sich der wahre Wahn hinter einer Fassade aus Rationalität. Werdet ihr also Umbric vertrauen, wenn die Schatten über Quel’Thalas in Midnight länger werden?