Der Gildenchat in WoW hat ausgedient – Jetzt kommt Discord

World of Warcraft integriert Discord in das Chat-System des Spiels. Vor allem Gilden profitieren davon.

Der kommende Patch 12.1 für World of Warcraft bringt eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Mit dabei sind auch einige Komfort-Funktionen und bessere Möglichkeiten, mit euren Freunden und Gilden-Kollegen in Kontakt zu bleiben. Die wohl größte Änderung: Die Discord-Integration. Denn künftig sind der Gildenchat und Discord miteinander verbunden – zumindest, wenn ihr das wollt.

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Wie funktioniert das? In Patch 12.1 könnt ihr euren WoW-Account mit Discord verlinken. Falls ihr für eure Gilde einen Discord-Server habt, könnt ihr zusätzlich dazu noch einen Discord-Channel mit eurem Gilden-Channel verbinden. Dann werden Nachrichten in dem einen Channel in den jeweils anderen dupliziert.

Wer dann etwa im Gildenchat fragt, ob am Abend noch jemand einen Dungeon gehen will, könnte dann Antworten von Kollegen und Freunden bekommen, die gerade nur über Discord antworten können.

Die Einstellungen kann der Gilden-Leiter vornehmen.

Discord ersetzt den Gildenchat nicht, sondern ergänzt ihn

Wie sieht das im Spiel aus? Euer Gildenleiter (oder auch Offiziere mit entsprechenden Berechtigungen) können einstellen, wie diese Verbindung aussehen soll. So können entweder alle Chat-Nachrichten im gleichen Chat auftauchen (also sowohl Discord- als auch Ingame-Gilden-Nachrichten im Gildenchat) oder es gibt einen neuen „Discord“-Gildenchannel, in den alle aus Discord geschickten Nachrichten wandern, in den aber auch Leute aus dem Spiel heraus schreiben können.

Warum macht Blizzard das? Auch den Entwicklern von World of Warcraft wird langsam gedämmert haben, dass der Gilden-Chat im Laufe der Jahre seine Funktion verloren hat. War es früher noch die primäre Plattform, um sich innerhalb der Gilde miteinander auszutauschen, ist das heute nur noch selten die Realität.

Die allermeisten Gilden, Communitys und Freundeskreise haben einen eigenen Discord-Server und tauschen sich dort aus. In aller Regel wird hier bereits geplant, wann man in einen Raid zieht, welche Dungeons man am Abend besucht oder ob nettes Lagerfeuer-RP im Vorgarten des Gildenchefs gemacht wird.

Den Chat kann man aufteilen – muss man aber nicht. Auch das entscheidet die Gildenleitung.

Muss man das verwenden? Nein. Wer das Feature nicht benutzen will, muss es auch nicht. Letztendlich liegt die Entscheidung bei eurer Gildenleitung, ob das Features in der Gilde aktiviert wird. Wenn ihr selbst euren Account nicht mit Discord verbindet, dann könnt ihr das Feature auch nicht verwenden. Ihr könnt dann zwar alle Nachrichten von anderen lesen, aber eure eigenen Nachrichten werden nicht von dem Gildenchat ins Discord und umgekehrt übertragen.

Cortyn meint: Ich finde den Schritt logisch und sinnvoll. Im Laufe der letzten Jahre wurde der Gildenchat zumindest in meiner Gilde immer seltener genutzt – eigentlich nur noch, um Nachrichten innerhalb der Gilde zu schreiben, die nicht alle in der aktuellen Raid-Gruppe lesen sollten oder ab und an mal für ein kurzes „Mag wer mit in Dungeon X?“

Die allermeiste Kommunikation fand ohnehin schon im Discord statt. Egal ob es um das Teilen von Screenshots, Memes oder einfach die Planung der nächsten Saison geht – das wird im Discord gemacht, weil man es da leichter nachlesen kann und man auch nicht aktiv im Spiel sein muss, um es zu besprechen.

Aber wie seht ihr das? Findet ihr die Discord-Integration gut und sinnvoll, weil das eh alle benutzen? Oder sollte World of Warcraft lieber die eigenen Systeme stärken, anstatt mehr Verbindungen mit anderen Diensten einzugehen? Der neue Patch bringt aber nicht nur Discord-Integration, sondern auch eine drastische Verbesserung für Raids – die werden viel lohnenswerter.