WoW: Synchronsprecher stirbt mit 81 Jahren – Er begrüßte jeden neuen Spieler

Am Donnerstag, den 5. Januar 2023, starb der amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher Earl Boen in Hawaii. Boen verlieh zahlreichen namhaften Persönlichkeiten in Videospielen seine Stimme und sprach das Intro für die Völker in World of Warcraft.

Wer ist der Sprecher? Earl Boen war ein amerikanischer Schauspieler, der mit seiner Rolle als Dr. Peter Silberman in Terminator, Terminator 2 und Terminator 3 zu Bekanntheit gelangt ist. Seine Reise brachte ihn aber auch in die Welt der Videospiele.

Im Gaming dürfte seine Stimme vor allem Fans von World of Warcraft bekannt vorkommen, wenn sie auf Englisch spielen. Dort sprach Boen als „Erzähler“ die Intros sämtlicher Völker-Cinematics bis einschließlich Legion sowie den Grubenlord Magtheridon in The Burning Crusade.

Außerdem war Boen die Stimme von König Terenas Menethil II (Titelbild), dem Vater vom späteren Lichkönig Arthas. Als dieser ist er etwa immer noch im ikonischen End-Cinematic der Eiskronenzitadelle zu hören, die in Zukunft in WotLK Classic spielbar sein wird:

Boen arbeitete außerdem an der berühmten Monkey-Island-Reihe mit. Hier sprach er etwa den Zombie-Piraten LeChuck. Weitere seiner Rollen und Synchronstimmen umfassen:

Señor Senior Sr. in Kim Possible

Nemesis in Black & White

Sergei Gurlukovich in der Metal-Gear-Reihe

verschiedene Rollen in Baldur’s Gate und anderen D&D-Spielen

Red Skull in der Spider-Man-Zeichentrickserie

außerdem trat er als Gast in verschiedenen Serien auf, etwa Hawaii Five-O und Seinfeld

Ihr findet alle Rollen von Earl Boen auf seinem Eintrag bei IMDB.

Wie Variety berichtet, sei Boen Ende 2022 mit Lungenkrebs im späten Stadium diagnostiziert worden. Er verstarb am 5. Januar in Hawaii, genauere Umstände seines Todes sind nicht bekannt. Boen war verheiratet, hatte eine Tochter und zwei Enkel.

Auf reddit gedenken ihm Fans mit einigen seiner ikonischen Voice-Lines, erinnern etwa daran, dass „kein König für immer regiert.“ Seine Stimme habe immer genau die richtige Stimmung für die Situation getroffen.

Boen wurde 81 Jahre alt.