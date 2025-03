5 Städte aus World of Warcraft, die auf tragische Weise vernichtet wurden

In World of Warcraft gibt es viel Vernichtung. Viele große Städte sind zerstört worden. Die 5 wichtigsten davon, lassen wir heute Revue passieren.

World of Warcraft ist, wie der Name vermuten lässt, eine Welt, die sich nahezu permanent im Krieg befindet. Dabei geht es nicht nur um das Schicksal einzelner Helden, sondern auch oft um ganze Nationen oder große Städte, die vernichtet werden. Wann immer eine Stadt in der Geschichte von Warcraft vernichtet wurde, hatte das zumeist große und dramatische Auswirkungen.

Wir werfen einen Blick auf die Geschichte von 5 Städten, die im Laufe der Warcraft-Story durch verschiedene Gründe vernichtet wurden – und was das für Auswirkungen auf die Story hatte.

Dalaran

Dalaran war lange Zeit eine Stadt der Allianz, in der die Magier der Hochelfen und Menschen lebten. Auch wenn die Magier sich oft nur geringfügig in die Konflikte der Königreiche einmischten, schickten sie immer wieder Abgesandte zu den verschiedenen Königen oder traten in Erscheinung, wenn es dämonische oder mysteriöse Vorkommnisse gab.

Die Konzept-Idee hinter Dalaran.

Weil die Magier von Dalaran sich gut mit dämonischer Magie und dem Schutz davon auskannten, war es auch ein erklärtes Ziel der Brennenden Legion, die Magier möglichst schnell auszuschalten.

Eines der beeindruckendsten Cinematics von Warcraft III zeigt genau das. Der dämonische Archimonde verwendet starke Magie, um die Stadt Dalaran aus Sand nachzubauen – und sie danach wie eine Sandburg zum Einsturz zu bringen. Mit dem kleinen Detail, dass auch die richtige Stadt dabei vernichtet wurde.

Es dauerte viele Jahre, in denen die verbliebenen Kirin Tor Dalaran unter einer Kuppel versiegelten und die Stadt erneut aufbauten – um sie dann mit „Wrath of the Lich King“ zur „fliegenden Stadt“ zu machen und nach Nordend zu verfrachten. Seither ist Dalaran immer in der Luft gewesen und reist an verschiedene Orte, wo die Hilfe der Magier notwendig war.

Die zweite – und vermutlich finale – Vernichtung von Dalaran ist erst wenige Monate her. Denn mit dem Start der Erweiterung „The War Within“ teleportierten die Magier die fliegende Stadt nach Khaz Algar. Allerdings hatte Xal’atath sich unter die Erzmagier gemischt und die Verteidigung der Stadt geschwächt, die daraufhin von Nerubern angegriffen wurde.

Obwohl viele Leute evakuiert werden konnten, sind unzählige Bewohner Dalarans beim Angriff gestorben.

Die Stadt wurde letztlich vollständig vernichtet, als Xal’atath Dalaran mit dem Herz der Dunkelheit vernichtet. Bruchstücke der Stadt regneten auf Khaz Algar nieder und nur wenige Magier konnten dem Tod entgehen. Zwar sind die Kirin Tor nicht vollständig ausgelöscht, doch bis die verbleibenden Magier wieder eine richtige Heimat haben, dürfte viel Zeit verstreichen.