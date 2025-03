Die 5 mächtigsten Goblins aus der Geschichte von World of Warcraft

Goblins lenken die Geschicke der Welt in World of Warcraft. Aber kennt ihr die mächtigsten Goblins von Azeroth überhaupt?

Goblins sind in World of Warcraft ein Volk, das zumeist nur eine Nebenrolle spielt – zumindest in den Quests und Geschichten. Doch das wird dem Volk kaum gerecht, denn die Goblins haben starke Anführer und kluge Köpfe, die Azeroths Geschicke häufig entscheidend prägen. Wir werfen heute einen Blick auf die mächtigsten Goblins, die es in der Geschichte von Warcraft jemals gab.

Bei Goblins ist „mächtigste“ ein weiter Begriff und bezieht sich nicht zwingend auf reine Kampfkraft. Auch Erfindungsreichtum oder politisches Geschick können die Macht bestimmen.

Marin Noggenfogger

Okay, das reicht. Ich setze ein Kopfgeld auf dich aus. ‘Klicky McKlicker’ schläft heute Nacht bei den Fischen.

Marin Noggenfogger dürften die meisten kennen – egal ob sie Classic oder das moderne World of Warcraft spielen. Denn Marin Noggenfogger ist der Erfinder des berühmten Noggenfogger-Elixirs.

Eigentlich hat Blizzard ihn daraufhin eher zu einem „Meme“ gemacht. Denn das Noggenfogger-Elixir kann den Fallschaden verringern oder den Charakter in ein Skelett verwandeln, wodurch man Unterwasser-Atmung besitzt.

Marin Noggenfogger – mit seinem legendären Elixir.

Die Story ist, dass Noggenfogger durch dieses Elixir steinreich geworden ist – eben weil alle Spielerinnen und Spieler das Elixir wie blöd gekauft haben.

Dass das mehr als nur ein Meme ist, wurde spätestens mit der Erweiterung „Legion“ klar. Denn dort taucht Marin Noggenfogger erneut auf und ist sogar ein wichtiger Teil der „Ungekrönten“ – das ist die Geheimorganisation der Schurken (deren Ordenshalle), die gemeinsam die Geschicke der Welt lenken und über die Grenzen der Fraktionen hinweg versuchen, Einflüsse von Außen auszuschalten – wie etwa Agenten der Brennenden Legion.

Auch wenn Marin in der letzten Zeit nicht mehr in Erscheinung getreten ist, so ist er doch der Anführer von Gadgetzan und ein berühmt-berüchtigter Goblin, der früher oder später sicher wieder in die Geschicke Azeroths eingreifen wird.