WoW: 3 Features, die von der Community schmerzlich vermisst werden

Im Laufe der Jahre hat World of Warcraft viele Features vernachlässigt oder gar beerdigt. Viele davon werden noch heute von der Community zurückgesehnt.

Mit seinen fast 22 Jahren hat World of Warcraft nicht nur eine Fülle an Content, sondern auch extrem viele Features. Doch nicht alle davon haben die Jahre überdauert und von vielen Systemen hat sich das Spiel wieder verabschiedet. Während manche Features unnötiger Ballast waren, über dessen Verschwinden die Community froh ist, gibt es auch eine Reihe von Systemen, deren Rückkehr sich viele wünschen.

Im Subreddit von WoW diskutieren die Spielerinnen und Spieler über alte Features, die schmerzlich vermisst werden. Drei davon stellen wir euch in diesem Artikel vor.

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Glyphen

Glyphen.

Ich glaube, die Glyphen hätten ein fantastisches, andauerndes System sein können, bei dem man den visuellen Geschmack bestimmt, anstatt dass das Ganze einfach komplett vergessen wurde. – hurroocane

Das Glyphen-System in seiner ursprünglichen Variante existierte nur kurz. Später wurde es kosmetisch – und dann vergessen.

Das Glyphen-System wurde schon recht früh in World of Warcraft eingeführt, nämlich mit der Erweiterung Wrath of the Lich King. Damals waren sie noch ein System, das die Charakterkraft erhöht hat, weil Glyphen verschiedene, positive Effekte mit sich brachten.

Im späteren Verlauf wurden Glyphen allerdings verändert und zu einem rein kosmetischen System umgewandelt. Jede Glyphe kann auf einen Zauber im Zauberbuch angewandt werden, um unterschiedliche Effekte auszulösen. Einige Beispiele sind:

Dämonenjäger können die Farbe ihrer Flügel verändern.

Schattenpriester können ihre Schattengestalt etwas weniger schattenhaft machen, damit man mehr der Ausrüstung sieht.

Hexenmeister können ihre Teufelswache mit einer Waffe aus dem Inventar ausrüsten.

Paladine können ihr göttliches Reittier anpassen.

Viele Glyphen können von Inschriftenkundlern hergestellt werden, andere kann man an verschiedenen Orten in der Spielwelt finden.

Doch Blizzard hat über die Jahre die Glyphen regelrecht vergessen und im Grunde keine oder kaum noch neue gebracht. Während andere Elemente der Charakteranpassung immer weiter ausgebaut wurden – wie etwa neue Frisuren, Hautfarben oder Tätowierungen – ist die Anpassung der Klassen-Fähigkeiten nicht mehr verfolgt worden.