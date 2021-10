Um bei dem Gewinnspiel in den Lostopf zu kommen, braucht ihr zunächst einen Account auf MeinMMO. Meldet euch an und ihr werdet weiter unten das Anmelde-Tool sehen, wo ihr euren Namen und E-Mail-Adresse eintragen und die Nutzungsbestimmungen annehmen könnt.

Es ist daher eine gute Idee, sich Gedanken um das Streaming-Equipment zu machen, wenn man in die Szene einsteigen will.

Insert

You are going to send email to