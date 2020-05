Wir müssen reden: Was ist eure Meinung zum Early Access in MMOs?

Unzählige neue MMOs verlassen sich heutzutage auf Early Access, also den frühen Zugriff durch Spieler. Wie steht ihr zu dieser häufig umstrittenen Praxis?

Worum geht’s hier? Der Early Access, also der frühe Zugriff der Spieler auf ein noch nicht veröffentlichtes Game, ist eine Praxis, die schon seit Jahren gängig ist.

Grundsätzlich wird der Early Access in der Gaming-Industrie als ein Finanzierungsmodell behandelt. Die Spieler bezahlen vorab für ein Produkt, dass sich noch in der Entwicklung befindet und erhalten als Gegenleistung eben den frühen Zugang zum Spiel.

Das grenzt den EA von zum Beispiel einem Closed-Beta-Test ab. Diese Tests sind in der Regel kostenlos. Early Access bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich.

Das sind die Vorteile des Early Access:

Die Entwickler können ihre Spiele in einer „Live“-Umgebung testen, direktes Feedback reinholen und es umsetzen

Durch den Verkauf des Spiels können die Entwickler bereits erste Umsätze machen, die der Entwicklung zugutekommen

Die Spieler können Spiele, auf die sie sich freuen, mitgestalten und die Richtung der Entwicklung direkt beeinflussen

Das sind die Nachteile des Early Access:

Early Access bedeutet, dass man ein Produkt erhält, das oft stark fehlerhaft ist und es gibt keine Garantie, dass daraus ein gutes Spiel entsteht

Es dauert für die Entwickler länger, das Spiel tatsächlich zu veröffentlichen, weil durch das neue Feedback zusätzliche ungeplante Änderungen in der Entwicklung auftreten

Der schlechte erste Eindruck vom Early Access kann die Spieler abschrecken

Da das Thema „Early Access“ in der Gaming-Community häufig umstritten ist, wollten wir wissen, wie die MeinMMO-Leser dazu stehen und haben daher diese Umfrage aufgestellt.

PUBG war eins der Spiele, die im Early Access gestartet sind

Wie funktioniert die Umfrage? Wenn ihr an der Umfrage teilnehmen wollt, dann könnt ihr in dem Tool unten eure Stimme abgeben. Jeder Leser hat nur eine Stimme und eure Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Also schießt los: Was ist eure Meinung zum Early Access? Habt ihr ihn schon mal genutzt? Wenn ja, bei welchem Spiel? Oder lasst ihr lieber die Finger von allen Games im EA? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Die Umfrage endet am 1. Juni.

Viel Spaß beim Abstimmen!