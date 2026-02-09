Where Winds Meet zeigt neue Roadmap für den Februar 2026

Die Entwickler von Where Winds Meet haben eine neue Roadmap für den Februar 2026 veröffentlicht, die endlich auch neue Quests bringen soll. Wir zeigen euch alle Inhalte.

Wie sieht die Roadmap für Februar 2026 aus? Für Where Winds Meet sind im Februar die folgenden Inhalte geplant.

6. Februar: Event All As One

6. Februar: Event Tiny Adventure

6. Februar: Spotlight Mode

6. Februar: Guild War

6. Februar: World Boss Drunk Martial Artist

6. Februar: World Boss Coffin Master

13. Februar: Event Gold Rush

13. Februar: Event Fleeting Glance

13. Februar: Event Get-Together

13. Ferbruar: Event Heartfelt Snapshot

13. Februar: Sekte The Masked Troupe

27. Februar: Event Voyage of Lanterns

https://twitter.com/WhereWindsMeet_/status/2017421324109680685?s=20

Welches Update kommt im Januar 2026? In Where Winds Meet wird es laut einem Post der Entwickler auf X.com am 8. Januar das nächste große Update mit Version 1.2 geben. Die Inhalte des Updates sind wie gewohnt über den ganzen Monat Januar gestreckt und werden an verschiedenen Tagen freigeschaltet.

Zu den Neuerungen gehören ein neues Gebiet, mehrere neue Quests, sowie neue Inhalte wie weitere Weltbosse, die Gilden-vs.-Gilden-Vorseason und eine neue Weltstufe.

Hier seht ihr, was die Zukunft von Where Winds Meet bringt:

Viele neue Inhalte im Januar

Wann erscheinen die Updates? Noch vor dem großen Update am 8. Januar gibt es bereits die ersten Neuerungen in Where Winds Meet:

Am 04. Januar wird die Weltstufe auf Level 10 erhöht.

Außerdem erscheint an diesem Tag ein neuer Spielmodus: „Hero’s Realm: Sorrow of Mortalbound“

Das große Versionsupdate 1.2 erscheint am 8. Januar und bringt gleich eine Vielzahl von neuen Inhalten ins Spiel:

Version 1.2 bringt neue Kampagnen-Quests sowie sogenannte „Legacy“-Quests mit neuen Aufgaben und Storys zum Erleben.

Das Update bringt zudem den neuen Weltboss Namenloser General, gegen den ihr ab dem Update antreten könnt.

Obendrein startet mit dem Update 1.2 auch das Event „Jianghu Martial Games“

Hier könnt ihr die Roadmap auch als Grafik sehen:

Welche Inhalte kommen noch ins Spiel? Die geteilte Roadmap zeigt auch weitere Updates, die kurz nach dem großen Patch erscheinen sollen. So könnt ihr folgende Neuerungen erwarten:

Eine Woche später, am 15. Januar, dürft ihr in eine neue Höhle absteigen. Die Puzzle Cave „Mistveil Prison“ wird verfügbar.

Für alle, die Where Winds Meet als MMORPG spielen, wird es ab dem 16. Januar interessant. Hier startet die Vorseason der Gilden-vs.-Gilden-Kämpfe, bei der Gilden sich in 30vs.30-Schlachten messen können.

Am 22. Januar wird die neue Region „Nine Mortal Ways“-Basis freigeschaltet, die erkundet werden darf.

Ende Januar, am 25. startet die neue Geschichte „Unter dem Mond“, die erneut neue Story-Inhalt liefern wird.

Auch das nächste Event startet Ende Januar am 29. mit „Year of Abundance“.

Am selben Tag startet auch das Event „Season-End Dash“.

Neben den groß angekündigten Punkten können außerdem auch immer wieder kleine Updates die Inhalte des Free2Play-Games erweitern. So hat die chinesische Version des Spiels schon einen großen Vorsprung was Updates angeht.

Mit dem neuen Update 1.2 wird der Januar für Where Winds Meet wieder vollgestopft mit neuen Inhalten sein. Doch schon der Dezember hatte es in sich, was Erweiterungen und Updates angeht. Hier kam sogar eine neue Sekte ins Spiel: Where Winds Meet erhält schon bald sein erstes großes Update, bringt euch ein neues Gebiet und zeigt Roadmap