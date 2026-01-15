Where Winds Meet bringt Rätsel-Höhle und Replay-Funktion für ausgewählte Quests

MMORPGNewsService
2 Min. Karsten Scholz 3 Kommentare Lesezeichen
Where Winds Meet bringt Rätsel-Höhle und Replay-Funktion für ausgewählte Quests

Seit dem 8. Januar 2026 erscheinen regelmäßig neue Inhalte von Patch 1.2 für Where Winds Meet. MeinMMO verrät, auf welche Highlight-Neuerungen ihr euch heute freuen könnt.

Update vom 15. Januar 2026: Heute öffnet die Puzzle-Höhle „Mistveil Prison“ als neuer Inhalt ihre Pforten. Außerdem haben die Entwickler zwei neue Funktionen eingebaut:

  • Mit der Quest-Replay-Option könnt ihr Quests der Hauptgeschichte in Qinghe und Kaifeng erneut spielen, genauso wie verschiedene Lost-Chapter-Quests (Quelle: X).
  • Im Online-Modus lohnt es sich nun mehr, mit anderen Spielern loszuziehen. Ihr könnt gemeinsam Truhen öffnen, Rätsel lösen und mehr (Quelle: X)

Originalmeldung zu Patch 1.2: Das neue Update von Where Winds Meet erscheint am 8. Januar 2026. Mit im Gepäck sind die folgenden Neuerungen:

  • Die nächste Story-Kampagne in Kaifend sowie die sogenannten Legacy-Quests
  • Der Weltboss „Namenloser General“
  • Das Event „Jianghu Martial Games“

Auf X gaben die Entwickler zwischenzeitlich bekannt, dass die ersten beiden Bosse der neuen Endgame-Herausforderung Hero’s Realm früher veröffentlicht worden sind. Die Raid-Kämpfe gegen Zwillingslöwen und Geistermeister richten sich an 10-Spieler-Heldengruppen mit Stufe 71 oder höher. Da hilft es, dass sich jetzt das Level-Cap im Solomodus auf Stufe 10 erhöht hat.

Where Winds Meet zeigt im Trailer erste Szenen der neuen Erweiterung „The Imperial Palace“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Where Winds Meet: Alle Twitch Drops, die ihr derzeit erhalten könnt Spieler loben das neue Update von Where Winds Meet, liefert allen die perfekte Ausrüstung Where Winds Meet: Patch 1.1 bringt nächste Region, Zugang zu Spionage-Sekte und Mobile Release – Alles zu den Patch Notes 2025 muss als eines der besten Jahre für Rollenspiele in die Geschichte eingehen Der neue Rollenspiel-Hit aus China hat ein unverbrauchtes Setting, aber was ist Wuxia eigentlich? Where Winds Meet: Alle Sekten in der Übersicht – Welche „Klasse“ passt zu euch? 16 neue Spiele aus 2025, die ihr in den verbleibenden Monaten auf dem Schirm haben solltet Hytale: Adamantite finden und verwenden – So leicht kommt ihr an das Erz Den Erfolgs-Anime Overlord gibt es nur, weil der Autor von seinen Freunden enttäuscht wurde In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Hier sind 4 bekannte Völker, die ihr wahrscheinlich in Divinity spielen könnt – und 2 völlig neue, die noch unsicher sind

Ein Ausblick auf einen neuen Inhalt von Where Winds Meet, der Ende 2026 kommen soll:

Roadmap Januar 2026 für Where Winds Meet

Was ist sonst noch geplant? Die Entwickler von Where Winds Meet hatten bereits im Dezember 2025 eine Roadmap für den gesamten Januar veröffentlicht – die Inhalte von Patch 1.2 gehen nämlich gestaffelt online. Für die Zeit nach dem 8. Januar 2026 sind die folgenden Inhalte geplant:

  • 15. Januar 2026: Die Puzzle-Höhle „Mistveil Prison“
  • 16. Januar 2026: Pre-Saison für Gildenkämpfe startet
  • 22. Januar 2026: Die neue Region „Nine Mortal Ways Base“ öffnet
  • 25. Januar 2026: Neue Geschichte „Whispers beneath the Moon“ geht live
  • 29. Januar 2026: Die Events „Year of Abundance“ und „Season-End Dash“ starten

Wir stellen euch die Patch-Inhalte auch auf dem MeinMMO-YouTube-Kanal im Video vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Was macht Where Winds Meet besonders? Obwohl Where Winds Meet kostenlos zum Download bereitsteht und parallel zum PC und PS5 auch für Mobile-Geräte verfügbar ist, haben wir es hier mit einem enorm ambitionierten AAA-Projekt zu tun.

Ob Grafik, Story-Inszenierung, Kampf-Choreografien oder Detailgrad der Welt … in den wichtigsten Aspekten muss sich Where Winds Meet nicht hinter Vollpreis-Titeln verstecken. Ganz im Gegenteil: Die Welt des Spiels ist angereichert mit allerlei Ideen und Details, die es in der Form und Kombination in keinem anderen Spiel gibt.

Ein Beispiel dafür ist gleich zu Beginn der Charaktereditor, der auf Wunsch sogar ein Foto von euch sowie eure Stimme mit einbeziehen kann. Ihr könnt sogar Tänze aufnehmen und diese als Emote im Spiel verewigen. Und solche Besonderheiten lassen sich in fast jedem Bereich des Spiels finden.

Mehr zu Where Winds Meet:
Monopoly GO Events – Alles zu den aktuellen Events
von Cedric Holmeier, Christos Tsogos
Monopoly GO: Alle gratis Würfel im Januar 2026 – Die neuen Codes von heute
von Cedric Holmeier, Christos Tsogos

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz spielt Where Winds Meet übrigens bereits zum zweiten Mal durch und verrät in seinem Anspielbericht, was euch in dem Open-World-RPG erwartet und was die Stärken sowie Schwächen des Spiels sind. Schaut rein: Where Winds Meet ist eigentlich zu groß und gut, um kostenlos zu sein, so ein Open-World-Rollenspiel habt ihr noch nie gespielt

Quelle(n): X
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
4
Gefällt mir!
3
Kommentieren

Where Winds Meet: Alle aktuellen Codes und wie ihr sie einlöst (Januar 2026)

Where Winds Meet Update 1.2 QoL bessere Ausrüstung mehr Loot Titelbild

Spieler loben das neue Update von Where Winds Meet, liefert allen die perfekte Ausrüstung

Where Winds Meet Twitch Drops

Where Winds Meet: Alle Twitch Drops, die ihr derzeit erhalten könnt

Where Winds Meet zeigt neue Roadmap für den Januar 2026, kündigt endlich neue Quests an

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
3 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Veoh
#1252410

Naja am Montag hatte es sich ja auch gelohnt, weil wieder Level Cap angehoben wurde.

Allerdings war der Spaß nach 2 Stunden wieder vorbei, weil man kein Gear mehr grinden konnte, weil einfach die Energie aufgebraucht war….

Wenn die zukünftig die Spieler länger im Spiel halten wollen, müssen die den Mist unbedingt aufheben, oder zumindest stark anpassen.
Grad Goldenes Gear ist so heftig seltenes RNG, da kannst muss man froh sein wenn man bei 500 Energie mind. 2 Goldenes bekommt…

0
Kynatara
#1252407

“die Inhalte von Patch 1.2 gehen nämlich gestaffelt online.”

Wer hätte es gedacht. In meiner Gruppe wird das Game Scherzes halber nur noch “Where Timegates Meet” genannt.

0
Akuma
#1252416

Zugegeben der Sprung von 70 auf 75 Sonntag war nach einer Stunde durch, aber das ist weniger problematisch, als das es viel zu viele Leute gibt sich nicht mit den Mechaniken der Bosse auseinander setzen.

Ich hab jetzt was an die 120 Stunden, Story durch sowieso, nur noch Skills leveln und so. Und halt jetzt wieder equip neu sammeln was ich gleich nutze da ich 4 slots wechseln sollte für den Schaden.

Ich hab gestern mal alle Filter angemacht und festgestellt an wieviel zeugs ich eigentlich vorbei gerannt bin und joa für die 2-3 Stunde die ich es am Tag an hab, hab ich noch eine weile zu tun.

Das wo ich dahingehend recht geben würde ist die Story/Gebiete, es wäre besser wenn die weitergehenden schon da wären, das ist leider der Nachteil daran das es bei uns 1 Jahr später raus kam.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

3
0
Sag uns Deine Meinungx