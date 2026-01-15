Where Winds Meet bringt Rätsel-Höhle und Replay-Funktion für ausgewählte Quests

Seit dem 8. Januar 2026 erscheinen regelmäßig neue Inhalte von Patch 1.2 für Where Winds Meet. MeinMMO verrät, auf welche Highlight-Neuerungen ihr euch heute freuen könnt.

Update vom 15. Januar 2026: Heute öffnet die Puzzle-Höhle „Mistveil Prison“ als neuer Inhalt ihre Pforten. Außerdem haben die Entwickler zwei neue Funktionen eingebaut:

Mit der Quest-Replay-Option könnt ihr Quests der Hauptgeschichte in Qinghe und Kaifeng erneut spielen, genauso wie verschiedene Lost-Chapter-Quests (Quelle: X).

Im Online-Modus lohnt es sich nun mehr, mit anderen Spielern loszuziehen. Ihr könnt gemeinsam Truhen öffnen, Rätsel lösen und mehr (Quelle: X)

Originalmeldung zu Patch 1.2: Das neue Update von Where Winds Meet erscheint am 8. Januar 2026. Mit im Gepäck sind die folgenden Neuerungen:

Die nächste Story-Kampagne in Kaifend sowie die sogenannten Legacy-Quests

Der Weltboss „Namenloser General“

Das Event „Jianghu Martial Games“

Auf X gaben die Entwickler zwischenzeitlich bekannt, dass die ersten beiden Bosse der neuen Endgame-Herausforderung Hero’s Realm früher veröffentlicht worden sind. Die Raid-Kämpfe gegen Zwillingslöwen und Geistermeister richten sich an 10-Spieler-Heldengruppen mit Stufe 71 oder höher. Da hilft es, dass sich jetzt das Level-Cap im Solomodus auf Stufe 10 erhöht hat.

Ein Ausblick auf einen neuen Inhalt von Where Winds Meet, der Ende 2026 kommen soll:

Roadmap Januar 2026 für Where Winds Meet

Was ist sonst noch geplant? Die Entwickler von Where Winds Meet hatten bereits im Dezember 2025 eine Roadmap für den gesamten Januar veröffentlicht – die Inhalte von Patch 1.2 gehen nämlich gestaffelt online. Für die Zeit nach dem 8. Januar 2026 sind die folgenden Inhalte geplant:

15. Januar 2026: Die Puzzle-Höhle „Mistveil Prison“

16. Januar 2026: Pre-Saison für Gildenkämpfe startet

22. Januar 2026: Die neue Region „Nine Mortal Ways Base“ öffnet

25. Januar 2026: Neue Geschichte „Whispers beneath the Moon“ geht live

29. Januar 2026: Die Events „Year of Abundance“ und „Season-End Dash“ starten

Wir stellen euch die Patch-Inhalte auch auf dem MeinMMO-YouTube-Kanal im Video vor:

Was macht Where Winds Meet besonders? Obwohl Where Winds Meet kostenlos zum Download bereitsteht und parallel zum PC und PS5 auch für Mobile-Geräte verfügbar ist, haben wir es hier mit einem enorm ambitionierten AAA-Projekt zu tun.

Ob Grafik, Story-Inszenierung, Kampf-Choreografien oder Detailgrad der Welt … in den wichtigsten Aspekten muss sich Where Winds Meet nicht hinter Vollpreis-Titeln verstecken. Ganz im Gegenteil: Die Welt des Spiels ist angereichert mit allerlei Ideen und Details, die es in der Form und Kombination in keinem anderen Spiel gibt.

Ein Beispiel dafür ist gleich zu Beginn der Charaktereditor, der auf Wunsch sogar ein Foto von euch sowie eure Stimme mit einbeziehen kann. Ihr könnt sogar Tänze aufnehmen und diese als Emote im Spiel verewigen. Und solche Besonderheiten lassen sich in fast jedem Bereich des Spiels finden.

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz spielt Where Winds Meet übrigens bereits zum zweiten Mal durch und verrät in seinem Anspielbericht, was euch in dem Open-World-RPG erwartet und was die Stärken sowie Schwächen des Spiels sind. Schaut rein: Where Winds Meet ist eigentlich zu groß und gut, um kostenlos zu sein, so ein Open-World-Rollenspiel habt ihr noch nie gespielt