Was ist das für eine Maske? In Watch Dogs Legion gibt es mehrere Schweine-Masken, genau wie bei den Robotern. Doch die goldene Maske ist natürlich die Krönung.

Was ist das für eine Maske? Diese Maske ist eine Mischung aus Löwe und Gargoyle. Zudem hat sie einen riesigen Ring, der durch die Nase geht. Dieser bewegt sich Hin und Her, während ihr durch die Straßen zieht. Das macht sie zu einer der optisch verrücktesten Masken.

Was ist das für eine Maske? In Watch Dogs Legion gibt es eine Maske, bei der ihr euch eine Box auf den Kopf setzt. Diese solltet ihr euch unbedingt zulegen!

Was ist das für eine Maske? In Watch Dogs Legion gibt es einige Skelett-Masken, aber diese hier ist besonders. Sie hat holografische Kerzen, die das Aussehen nochmal interessanter machen.

Wo findet man sie? Diese Maske ist relativ schwer zu bekommen. Ihr müsst morgens um 2:00 Uhr zur Cannon Street Station in London fahren. Die befindet sich nördlich der Themse. Verlasst die Station, geht dann nach rechts und direkt runter in den Süden bis zum Fluss.

Was ist das für eine Maske? Die Defalt Maske gehörte zum DJ und Hacker mit dem Namen Defalt aus Watch Dogs 2. Sie hat also einen entsprechenden Hintergrund und ist deshalb sehr beliebt und gefragt.

