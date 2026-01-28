Im neuen Trailer zu Warhammer 40.000: Dawn of War 4 zeigen die Orks verrückte Kriegsmaschinen, die es selbst mit Space Marines aufnehmen

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 hat einen neuen Gameplay-Trailer zu den Orks veröffentlicht. Der stellt ihre mächtigen Warlords, lauten Schießeisen und verrückten Kriegsmaschinen vor, die es sogar mit denen der Space Marines aufnehmen können.

Was ist das für ein Trailer? Diesen seht ihr exklusiv auf dem offiziellen YouTube-Kanal von IGN. In rund 4 Minuten stellen die Entwickler darin die Einheiten der Orks vor, sowie die Warlords, denen sie ins Gefecht folgen. Untermalt wird das alles mit Gameplay-Szenen.

Hier seht ihr den neuen Trailer zu den Orks:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Laute Knarren und mächtige Kriegsmaschinen

Was zeigt der Trailer? Die Orks aus Warhammer 40.000 sind nicht die hellsten Sterne im Universum, dafür aber laut und äußerst brutal – das zeigte bereits der vorherige CGI-Trailer zu den Orks aus Dawn of War 4. Der neue Trailer zeigt, wie sich das in ihrem Gameplay widerspiegelt.

Orks verfolgen im Kampf genau eine Taktik, und zwar „auf die Fresse“, und dabei ganz laut „WAAAGH!!!“ brüllen:

Ork-Boyz stürzen sich in Scharen auf ihre Gegner. Schwer gepanzert sind sie dabei nicht – sie überrumpeln Feinde durch ihre bloße Zahl

Stormboyz stürmen mit einer an den Rücken geschnallten Rakete in die Schlacht und überwinden so auch Hindernisse, die zwischen ihnen und einem guten Kampf stehen

Andere Orks reiten auf Squighogs in die Schlacht – muskelbepackte Kreaturen auf vier Beinen mit einem riesigen Maul, in das sie alles verschlingen, was reinpasst

Die Orks tüfteln auch an dicken Knarren, mit denen sie einen lauten Kugelhagel auf ihre Gegner prasseln lassen, sowie an mächtigen Kriegsmaschinen. Die größte und mächtigste unter ihnen ist der Gorkanaut: eine wandelnde Festung, die Space Marines unter ihren Füßen zermalmt und es sogar mit den Imperial Knights – riesigen, mech-artigen Maschinen des Imperiums – aufnimmt.

Zwei spielbare Ork-Clans: eine bekannte Fratze und ein „Boomer“

In Dawn of War 4 wird es zwei spielbare Ork-Clans geben: Gorgutz, den Fans der Reihe bereits aus den Teilen 1 und 3 kennen, führt die Bad Moons an. Er war im CGI-Trailer der Orks zu sehen und ist derjenige, der den cartoonhaft großen roten Knopf drückte. Gorgutz sitzt in einem Kampfanzug, der mit einer gewaltigen Klaue ausgestattet ist, die Gegner zermalmt.

Neu sind hingegen die Snakebites, in der Lore zu Warhammer 40.000 die „Boomer“ unter den Ork-Clans: Sie bevorzugen traditionellere Kampfmethoden gegenüber der Technologie. Ihr Waaaghboss (so nennen die Orks ihre Anführer) verkörpert dies. Er reitet auf einem Squigosaur – einer noch größeren, gemeineren Variante des Squighog. Von dessen Rücken aus schwingt er ein gewaltiges Schwert.

Im Vergleich zu den aus Schrott gebastelten Knarren der Orks wirken selbst die einfachsten Laserwaffen des Imperiums fortschrittlich. Dabei gelten selbst diese als extrem schlecht – ein Umstand, der nicht ganz gerechtfertigt ist. Mehr darüber erfahrt ihr in diesem Artikel: Laserwaffen gelten in Warhammer 40.000 als extrem schlecht, dabei übersehen alle ihre riesigen Vorteile