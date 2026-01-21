Warframe: Volt Prime Build in 2026 für Steel Path, Nuke und Eidolon Jagd

Warframe: Volt Prime Build in 2026 für Steel Path, Nuke und Eidolon Jagd

Volt Prime gehört in Warframe zu den vielseitigsten Frames im Spiel, denn er kann viele Rollen ausüben und auch im Endgame mächtig performen. Wir zeigen euch deshalb 3 starke Builds, die ihr unbedingt bauen solltet.

Was sind das für Builds? In Warframe gibt es viele unterschiedliche Aktivitäten, und bei drei Optionen glänzt Volt Prime besonders. Diese sind:

  • Steel Path: Der Modus, der jede Aktivität auf der Sternkarte noch schwieriger gestaltet.
  • Santuary Ansturm: Der beste Modus, um AFK (Away from Keyboard) XP zu farmen.
  • Eidolon Jagden: Die Endgame-Aktivität, die sich in der Nacht auf den Ebenen von Eidolon abspielt

Um in allen Aktivitäten aber effektiv durchzukommen, braucht ihr den richtigen Build. Dafür müsst ihr viel Zeit in den Grind von Formas und Mods investieren.

Damit ihr zumindest nicht nach Builds schauen müsst, listen wir euch die besten auf und erklären euch in einem Deep-Dive, warum diese Optionen derzeit die besten darstellen. Natürlich listen wir euch auch eine große Liste mit allen Mods, Archon-Scherben sowie Arkanas auf. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu dem Build springen, den ihr braucht:

Build für Steel Path

Mods (DE)Mods (EN)
Ätzende Projection (Aura Mod)Corrosive Projection (Aura Mod)
Primed Trittsicher (Exilus Mod)Primed Sure Footed (Exilus Mod)
Schattenhafte VerstärkungUmbral Intensify
Primed KontinuitätPrimed Continuity
Primed FlussPrimed Flow
Archon: AusdehnungArchon Stretch
Rollender SchutzRolling Guard
SchocktruppeShock Trooper
AufnahmefähigkeitCapacitance
GleichgewichtEquilibrium
Wichtige Infos und zusätzliche Items für den Build:
Art der ItemsDeutsche BezeichnungEnglische Bezeichnung
Arkanas‣ Arkana: Geschwindigkeit
‣ Wechsel: Erweiterung		‣ Arcane Velocity
‣ Molt Augmented
Formas und Polarität ‣ 1x Omni-Forma (für Aura-Mod)
‣ 2x Forma -> Vazarin
‣ 2x Forma -> Naramon
‣ Umbra Forma		‣ 1x Omni-Forma (for Aura Mod)
‣ 2x Forma -> Vazarin
‣ 2x Forma -> Naramon
‣ Umbra Forma
Archon-Scherben 2x Tau-gefertigte Purpurne Archon Scherbe (+15 % Fähigkeitsstärke)
 2x Tau-gefertigte Purpurne Archon Scherbe (+15 % Fähigkeitsdauer)
 1x Tau-gefertigte Safrangelbe Archon Scherbe (+37.5 Aktivierungsgeschwindigkeit)		 2x Tauforged Crimson Archon Shard (+15 % Ability Strenght)
 2x Tauforged Crimson Archon Shard (+Ability Duration
 1x Tauforged Amber Archon Shard (+ 37.5 Casting Speed)
Helmith-Fähigkeit ‣ Brüllen (Gegen Geschwindigkeit tauschen)‣ Roar (Replace Speed)
Parazon-Mods‣ Kraftentzug
‣ Aus Den Augen
‣ Blut Für Leben		‣ Power Drain
‣ Out Of Sight
‣ Blood For Life

Welche Waffen und Begleiter sollte ich mitnehmen?

  • Primärwaffe: Tenet Glaxion (Magnetisches Element / Magnetic Element)
  • Sekundärwaffe: Laetum
  • Nahkampfwaffe: Praedos
  • Begleiter: Panzer Vulpaphyla

Wie spielt sich der Build?

  1. Aktiviert „Entladen“, um von „Aufnahmefähigkeit“ zu profitieren und eure Überlebensfähigkeit sowie die eurer Verbündeten in eurer Nähe zu steigern. Zudem nagelt ihr so eure Gegner in eurer Umgebung fest.
  2. Aktiviert jetzt Schocktruppe
  3. Aktiviert danach Brüllen
  4. Platziert jetzt ein Elektrisches Schild und hebt dieses auf
    • Führt die Rotation erneut durch wenn ihr neue Gegner seht oder eure Fähigkeiten nicht mehr im Cooldown sind.

Dieser Build fokussiert sich größtenteils auf den Schaden, den ihr mit euren Waffen erzeugt. Eure Fähigkeiten unterstützen euch nur dabei, die Gegner auf der Map festzunageln sowie eure Überlebensfähigkeit und euren Waffen-Schaden zu stärken. Mit den richtigen Waffen-Builds könnt ihr Verteidigung, Überleben sowie Void Cascades bis zum Level-Cap eurer Gegner „Level 9999“ spielen, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Weiter geht es mit unserem Nuke-Build für Volt Prime auf Seite 2.

Quelle(n): Steel Path - Build, Nuke - Build, Eidolon - Build, Eidolon - Build
