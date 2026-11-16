Ihr könnt euch in Warframe einen kostenlosen Skin im Stil von Warhammer 40.000 schnappen, aber dafür müsst ihr den Loot-Shooter heute noch zocken

Bevor es in Warframe für die Tenno in das Sternensystem Tau geht, könnt ihr euch noch einen Skin im Warhammer-Stil gönnen – aber viel Zeit habt ihr dafür nicht mehr.

Was ist das für ein Skin? In Warframe läuft aktuell das zeitlich limitierte Event „Epoch Operation: Taubond“, mit dem die Tenno mithilfe des Sentient-Mutterschiffs „Praghasa“ den Weg zum Sternensystem „Tau“ freischalten. Das Event läuft bereits einen Monat und endet am 17. November 2026.

Im Rahmen des Events könnt ihr euch das „Contegorus“-Rüstungsset freischalten, das einige Spieler – besonders in den richtigen Farben – an die Ultramarines aus Warhammer 40.000 erinnert. Besonders auf Reddit zeigen manche Tenno, wie viel Potenzial in dem Rüstungsset für einen inoffiziellen Warhammer-Skin steckt.

Video starten Digital Extremes zeigt Warframe: Tau in einem neuen Trailer auf der TennoCon 2026 Autoplay

60 Minuten zocken für einen kostenlosen Skin

So bekommt ihr den Skin: Wenn ihr das „Contegorus“-Rüstungsset freischalten wollt, müsst ihr sogenanntes „Mondfleisch“ sammeln und dieses beim Sentient-Mutterschiff „Praghasa“ auf dem Planeten Eris (erreichbar über die Sternenkarte) gegen die drei Einzelteile des Sets eintauschen.

Jedes Teil des Rüstungssets kostet 175 Mondfleisch. Ihr benötigt also insgesamt 525 Stück.

So farmt ihr Mondfleisch: Am besten farmt ihr die neue Ressource, indem ihr Operations-Alarmen auf dem Planeten Eris folgt. Diese geben beim Abschluss 50 Mondfleisch. Ihr könnt auch mit einem Blick auf die Sternenkarte erkennen, bei welchen Missionen ihr derzeit 50 Mondfleisch abgreifen könnt.

Außerdem wird Mondfleisch während des „Epoch Operation: Taubond“-Events auf dem Planeten Eris von infizierten Gegnern fallengelassen. Jeder infizierte Gegner hat eine 2‑%‑Chance, 2 Mondfleisch zu droppen.

Wollt ihr euch den Skin heute im Feierabend noch schnell ergrinden, oder sind euch Skins in Warframe egal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Mit dem „Epoch Operation: Taubond“-Event ebnen die Tenno und Digital Extremes den Weg zum Sternensystem „Tau“, das noch 2026 seine Pforten öffnen soll. Tau wird eine eigene Sternenkarte mitbringen und ist die Heimat der Sentients. Mehr zu dem Update erfahrt ihr hier: Warframe bringt neues Sternensystem, das Fans schon vor über 8 Jahren hypten – Erzählt eine Detektiv-Story im Cyberpunk-Noir-Stil