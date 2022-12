War Thunder: Was ihr als Neuling wissen müsst, um richtig erfolgreich zu spielen

War Thunder geht behutsam mit Einsteigern um, wird aber mit der Zeit (oder auf Wunsch sofort) immer anspruchsvoller. Trotzdem könnten euch die vielen Spielmechaniken, die das Militär-MMO miteinander kombiniert, am Anfang überfordern.

Zum Beispiel könnt ihr in allen drei Truppengattungen in der Luft, auf dem Panzerschlachtfeld und auf hoher See Krieg führen. Der Modus Verbundene Waffen mischt sogar von Spielern kontrollierte Panzer beziehungsweise Schiffe mit Flugzeugen. Und natürlich könnt ihr rund 2.000 Vehikel freischalten oder kaufen, eure Crews weiterentwickeln und vieles mehr.

Falls euch schon schwindelig wird, habt keine Sorge. Die Anfänge von War Thunder gestalten sich viel einfacher als ihr vielleicht glaubt. Diese Anfänger-Tipps helfen euch bei den allerersten Schritten!

Spielt zum Spaß

Hä? Was ist das denn für ein Tipp? Schließlich spielt ja kaum jemand zur Strafe, oder wie? Was wir damit sagen wollen: Geht nicht allzu verbissen ans Grinden und Freischalten. Über diesen simplen, aber wichtigen Tipp sind sich viele Spieler von War Thunder einig.

Ihr seht vielleicht am Ende eines Techtree ein tolles Flugzeug oder einen mächtigen Panzer, und wollt es unbedingt jetzt besitzen. Also sucht ihr euch alle Infos, was ihr alles dafür braucht, um das Gerät zu bekommen, und fangt an wie wild zu grinden, also immer wieder auf Teufel komm raus zu spielen. Komplett falscher Ansatz!

Spielt lieber entspannt, für den Spaß an der Freude. Jede Runde versuchen, das Beste rauszuholen und zu lernen, taktisch kluge Entscheidungen zu treffen. So macht War Thunder langfristig die größte Laune.

Freischalten und leveln läuft automatisch und locker nebenher. So könnt ihr lange viel Spaß mit War Thunder haben, ohne das Spiel binnen weniger Wochen abzunutzen und am Ende genervt aufzugeben. War Thunder ist nämlich als MMO und damit für die lange Hobbynutzung ausgelegt.

Sucht euch eure erste Nation aus

Zwar könnt ihr, wie ihr Lust habt, jederzeit eine der zehn Nationen in War Thunder ausprobieren. Wir empfehlen euch aber, euch zunächst auf ein Land zu konzentrieren, zumindest für die ersten Spielstunden.

Für Anfänger besonders zu empfehlen als Startnationen sind die USA, Deutschland oder die Sowjetunion. Diese drei Kriegsparteien haben nämlich eine besonders große Auswahl an Panzern, Flugzeugen und Schiffen. So habt ihr viele unterschiedliche Antworten auf jede Frage, die das Spiel euch stellen wird.

Später könnt ihr problemlos auch Nationen mit kleineren Techtrees, wie etwa Schweden oder Italien, wählen, wenn ihr bestimmte Fahrzeuge haben möchtet.

Findet heraus, was euch am meisten Spaß macht

War Thunder bietet jede Menge Inhalte, da kann es passieren, dass ihr als Einsteiger nicht wisst, wo ihr denn anfangen sollt. Erstmal Panzer spielen? Lieber in Flugzeugen rumfliegen? Oder doch Kriegsschiffe in die Schlacht schicken?

Versucht erstmal herauszufinden, was euch am meisten Freude bringt. Startet zum Beispiel eine Runde als Pilot und probiert zunächst den Arcade-Modus. Ist euch das zu einfach und nicht Simulation genug, wagt mal eine Partie im Realismus-Modus. Dann kommt es ganz auf eure Fähigkeiten und Kenntnisse an.

Einsteigern legen wir aber, ob nun in Flugzeugen, Panzern oder Schiffen, zunächst den Arcade-Modus nahe. Hier bekommt ihr Hilfestellungen, beispielsweise seht ihr als Pilot, wo ihr hinzielen müsst, um bewegliche Ziele zu treffen. Und ihr seht bei Panzern, wo euer Schuss einschlägt und ob er wahrscheinlich die Panzerung durchdringt oder nicht.

Sobald ihr ein gutes Gefühl für War Thunder bekommen habt, könnt ihr immer noch zum Realismus-Modus wechseln. Das ist das Gute am Spiel: alle Spielweisen lohnen sich und jeder Spielertyp findet die passende Action.

Lernt die Grundlagen

War Thunder setzt auf ein realistisch berechnetes Schadensmodell an den Fahr- und Flugzeugen sowie Schiffen. Es gibt keine Energiebalken oder ähnliches.

Am Beispiel Panzer erklärt: Ihr müsst sie auf realistische Weise zerstören, indem ihr mit eurer Munition die Panzerung durchschlagt und beispielsweise den Motor trefft oder die Crew im Inneren ausschaltet.

Daher solltet ihr auch verstehen, wie die Ballistik funktioniert. Geschosse haben eine Flugbahn, die mit der Distanz immer weiter abfällt. Daher müsst ihr immer höher zielen, je weiter euer Ziel entfernt ist.

Zudem sind Fahrzeuge an der Front deutlich stärker gepanzert als hinten und an den Seiten. Ideal sind Treffer, die gerade auf die Panzerung treffen, damit sie in das Fahrzeug eindringen. Schräge Treffer bergen eine viel größere Gefahr, einfach abzuprallen.

Im Menü von War Thunder gibt es dazu ein prima Werkzeug, das euch alle Fahrzeuge und Schadensmodelle simulieren lässt. Wählt hier einfach euren Panzer, sucht ein Fahrzeug einer gegnerischen Nation heraus und schaut euch an, wie die Geschosse sich bei unterschiedlichen Reichweiten und Einschlagwinkeln verhalten. So lernt ihr, wie ihr idealerweise schießen solltet.

Praktischerweise wird euch das grüne, gelbe oder rote Kreuz (s. Bild oben) im Arcade-Modus stets angezeigt. So lernt ihr direkt in der Action, was eure Schüsse ausrichten und was nicht.

Locker nebenbei freischalten

Aber wie schaltet ihr die rund 2.000 Fahrzeuge frei? Vieles müsst ihr zunächst erforschen. Dafür nutzt ihr einfach die Forschungspunkte, die ihr automatisch in euren Partien von War Thunder verdient.

Ähnliches gilt für Silver Lions, sie sind die Hauptwährung im Spiel. Ihr könnt sie erspielen oder für die Premium-Währung Golden Eagles kaufen. Wer viel spielt, verdient viele Silver Lions, die ihr dann in eure Fahrzeuge (zum Beispiel für stärkere Module), in neue Crews (die Soldaten, die in den Fahrzeugen sitzen), Munition und Reparaturen investieren könnt. Auch schaltet ihr neue Fahrzeuge frei und rüstet eure Lieblingsflugzeuge und Kriegsschiffe auf.

Wie bei Free2Play-Spielen üblich, könnt ihr mit der Premium-Währung Dinge schneller bekommen. Zudem könnt ihr spezielle Premium-Panzer, -Flugzeuge und -Schiffe direkt kaufen. Unbedingt nötig, um in War Thunder Spaß zu haben, ist das allerdings nicht. Das Militär-MMO lässt sich auch komplett kostenlos spielen. Denkt an Tipp 1!