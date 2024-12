War Thunder bringt kuriose Exoten – Freut euch auf ein unsichtbares Flugzeug, ein unorthodoxes Schlachtschiff und einen abgedrehten Flakpanzer

Mit dem Update “Firebirds” präsentiert War Thunder erneut einen Schwung neuer Fahrzeuge, mit denen ihr die Schlachtfelder zu Lande, zu Wasser und in der Luft aufmischt. Zusätzlich zum neuen Kriegsgerät gibt’s endlich die lang ersehnten Grafik-Updates mit Ray Tracing sowie physikalisch korrekten Hindernissen.

Wenn ihr beispielsweise mit einem Panzer arglos parkende Autos überrollt oder gegen auf Bahngleisen stehende Wagons rumpelt, werden diese jetzt korrekt verformt und weggeschoben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

F-117A Nighthawk – Das legendäre Tarnkappenflugzeug!

Was ist das für ein Flugzeug? Die F-117A wurde 1983 in den Dienst der US Air Force gestellt. Die amerikanischen Luftstreitkräfte litten zuletzt in Vietnam und dem Mittleren Osten arg unter Flugabwehrraketen. Daher wurde ein Flugzeug gefordert, das optimal vor solchen Waffen geschützt ist.

Die Lösung für dieses Problem war denkbar einfach: Man kann schlecht etwas bekämpfen, was man nicht sieht. Daher wurde das Flugzeug so konstruiert, dass es eine extrem verringerte Radarsignatur besitzt.

Die F-117A ist das erste Stealth-Flugzeug der Welt und erlaubt vernichtende Überraschungsangriffe.

Das bedeutet freilich nicht, dass der Gegner die F-117A gar nicht mehr erfassen kann, aber sehr wohl, dass man sie meist erst dann erkennt, wenn es schon zu spät ist.

Die F-117A hat eine Auswahl an lasergelenkten Bomben an Bord. Darüber hinaus war’s das aber. Die Nighthawk hat keinerlei Optionen für Luft-Luft-Bewaffnung. Selbst auf eine Bordkanone haben die Konstrukteure verzichtet!

So spielt sich das Flugzeug: Wenn ihr die F-117A fliegt, habt ihr eine spezielle Rolle, in der ihr aber brilliert. Euer Job ist es, gefährliche Bodenziele in rauchende Trümmer zu verwandeln. Da ihr erst sehr spät entdeckt und nur schwer von Lenkwaffen erfasst werdet, könnt ihr Angriffe aus einer viel geringeren Distanz ausführen.

Seht also zu, dass ihr sorgsam eure Bomben abwerft und wieder schnell verschwindet. Denn gegen andere Flieger seid ihr – abgesehen von eurer Tarnung – schutzlos, und auch die Flugeigenschaften des Unterschallflugzeugs sind bestenfalls durchschnittlich. Die F-117A gibt’s auf Rang VI als Squadron-Flugzeug.

Fun Fact: Wie gut die Tarnkappeneigenschaften der F-117A sind, zeigt die beeindruckende Einsatzstatistik. Das Flugzeug war an tausenden Einsätzen beteiligt, allein über 1.200 im ersten Golfkrieg. Lediglich eine Maschine ging bisher bei Kampfhandlungen verloren.

T77E1 – Die abgedrehte Ballerburg

Was ist das für ein Fahrzeug? Während des 2. Weltkriegs wurden von den US-Streitkräften neue Modelle von leichten Flugabwehrpanzern verlangt, um die Truppe vor Tiefflugangriffen zu schützen. Daraufhin wurde unter anderem der T77E1 konstruiert, ein Flakgeschütz auf dem Chassis des M24 Chaffee.

Mit seinen sechs Kaliber-50-Kanonen, einem Vorrat mit jeweils (!) 900 Schuss pro Rohr, einer Drehgeschwindigkeit von bis zu 65 Grad/Sekunde und einem Neigungswinkel von fast 85 Grad ist der T77E1 bestens ausgerüstet, um jedem Tiefflieger das Fürchten zu lehren.

Der T77E1 sieht aus, als wäre er einem SciFi-Epos der 50er entsprungen.

Allerdings kam dem Einsatz in der echten Welt ein entscheidendes Hindernis in die Quere: Der Krieg war vorbei! Da in der Nachkriegszeit vor allem flotte Düsenflieger die Lüfte beherrschten, war das Konzept eines reinen Flak-Panzers obsolet. Der T77E1 kam nie über den Status eines Prototyps hinaus.

Wie spielt sich der Panzer? Im Spiel jedoch könnt ihr den T77E1 ins Gefecht führen und schon auf Rang 2 loslegen. Dort kommt der Tank auch exakt in Gefechtssituationen, für die er auch entworfen wurde und kann sich an zahlreichen tief fliegenden Zielen laben.

Mehr zum Thema Ein kleines Stück Hardware war vor 25 Jahren mein bestes Geschenk zu Weihnachten von Martin Vollert

Mit seiner massiven Bewaffnung, hohen Mobilität und schneller Turmrotation sind Flugzeuge ein gefundenes Fressen. Jeder Pilot sollte es sich zweimal überlegen, mit euch ein Duell zu wagen.

Dafür seid ihr gegen andere Bodenziele eher selbst das Opfer, denn die Panzerung taugt keineswegs gegen die großkalibrigen Argumente anderer Tanks. Eine besondere Schwachstelle sind dabei die Plexiglaskuppeln, in denen der Kommandant und der Richtschütze ihren Dienst versehen. Die sehen zwar cool und irgendwie “spacig” aus, aber schon leichte Treffer versauen der Besatzung den Tag.

Die Dunkerque – Ein gewagtes Experiment

Was ist das für ein Schiff? Aufgrund des Washingtoner Flottenvertrags von 1922 war es dringend nötig, die französische Hochseeflotte zu modernisieren. Dazu kam die Bedrohung durch das 3. Reich und deren neue “Westentaschen-Schlachtschiffe” der Deutschland-Klasse.

Um diesen Schiffen etwas entgegenzusetzen, wurde die Dunkerque-Klasse konzipiert und im Laufe der Konstruktion immer wieder überarbeitet.

Am Ende kam ein Typ von Schlachtschiff heraus, das sich radikal vom bisher üblichen Konzept des klassischen “Dreadnought-Stils” unterschied. Anstatt die Geschütze über das ganze Schiff zu verteilen, konzentriert sich die komplette Primärbewaffnung der Dunkerque am Vorderschiff.

Die Dunkerque wurde speziell auf die Jagd nach schweren Kreuzern konzipiert.

Das ermöglicht der Dunkerque, ihre mächtigen acht 330-mm-Kanonen auf ein einzelnes Ziel voraus zu konzentrieren und so jedes Feindschiff mit brutalen Salven einzudecken.

Die Dunkerque war in der Zwischenkriegszeit zusammen mit britischen Einheiten auf Patrouille. Als der Krieg ausbrach, wurde das Schiff nach Algerien verlegt, um auf den bevorstehenden Kriegseintritt Italiens zu reagieren.

Dazu kam es jedoch nicht, denn Frankreich kapitulierte 1940 und die Schiffe sollten den Deutschen übergeben werden. Um das zu verhindern, überfiel die Royal Navy den Hafen von Mers-el-Kébir und beschädigte die Dunkerque schwer.

Sie wurde dann nach Frankreich geschleppt, wo sie kurz darauf von ihrer eigenen Mannschaft versenkt wurde.

Wie spielt sich das Schiff? Wie schon erwähnt, wurde die Dunkerque-Klasse speziell gebaut, um die Deutschland-Kreuzer zu bekämpfen. Die Dunkerque hat daher besonders vorteilhafte Geschützneigungswinkel und die Feuerkraft, um jeden Kreuzer in Stücke zu schießen.

Darüber hinaus ist sie gegen kleinere Einheiten ordentlich gepanzert und mit fast 30 Knoten Geschwindigkeit ein überaus schnelles Schlachtschiff.

Die Dunkerque ist also optimal dafür gerüstet, kleinere Gegner zu verdreschen, aber gegen Feinde in ihrer Größe ist sie etwas schwach auf der Brust.

Fun Fact: Das Schiff, das die Dunkerque bei Mers-el-Kébir kampfunfähig schoss, war die berühmte HMS Hood. Das Schiff, mit dem die Dunkerque zuvor jahrelang zusammen auf Patrouille war.

All diese Fahrzeuge und vieles mehr gibt’s im kostenlosen Spiel War Thunder. Ladet es euch herunter und lasst es krachen!