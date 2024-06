Ein englischer Fußballstar war lange auf dem Feld gefürchtet, wechselte zum Schauspiel – Spielte dort fast nur harte Kerle

In einem Leben gibt es manchmal Situationen, bei denen man die Karriere wechselt. Das dachte sich auch der Fußballer Vinnie Jones, der sich während seiner Sportler-Karriere dem Schauspiel widmete und bis heute dabei ist.

Wer ist Vinnie Jones?

Er spielte von 1984 bis 1999 Fußball in der englischen Profi-Liga

Die meiste Zeit seiner Karriere spielte er bei Wimbledon FC, 2 Saisons auch beim Chelsea FC

In seinem ersten Film spielte er 1998 mit, und zwar in Bube, Dame, König, grAS von Guy Ritchie

Durch seine harte Vorgehensweise hatte er den Spitznamen The Axe , also Die Axt

Auf dem Spielfeld war er ein Brutalo, der sich vor allem durch Körpereinsatz einen Namen gemacht hat. So soll er bis heute den Rekord für die schnellste Gelbe Karte der Geschichte, wie eurosport.com berichtet, halten. So soll er nach nur 5 Sekunden eine erhalten haben.

Seinen aktuellsten Auftritt seht ihr in der Netflix-Serie The Gentlemen:

Michael Caine inspirierte Jones

Wie kam Vinnie Jones zum Schauspiel? Der erste Film, in dem Vinnie Jones geschauspielert hat, war 1998 Bube, Dame, König, GrAS. Wie Belfast Telegraph 2020 berichtete, kamen Michael Caine und Bob Hoskins auf ihn zu und sagten ihm, er hätte eine Schauspiel-Karriere vor sich. Sie sollen vor allem seine Präsenz auf der Leinwand gelobt haben.

Und sie sagten, du hast eine enorme Leinwandpräsenz – sobald du auf der Leinwand erscheinst, übernimmst du einfach die Kontrolle, egal, wer mit dir auf der Leinwand ist. Vinnie Jones über eine Begegnung mit Caine und Hoskins (Quelle: Belfast Telegraph)

Schon seine erste Rolle beschreibt Jones in diesem Interview als völligen Zufall . Matthew Vaughn und Guy Ritchie sollen auf ihn zugegangen sein und ihm eine Cameo-Rolle in Bube, Dame, König, GrAS angeboten haben.

Guy Ritchie und Vinnie Jones

Wie ging seine Karriere weiter? Bube, Dame, König, GrAS ist nicht nur der erste Film, in dem Vinnie Jones mitgespielt hat, sondern auch der erste Film vom Regisseur Guy Ritchie. Die Zusammenarbeit war auch kein einmaliges Erlebnis. 2 Jahre später spielte er, nach dem Nicolas-Cage-Film Nur noch 60 Sekunden, wieder in einem Film von Guy Ritchie mit.

In Snatch – Schweine und Diamanten spielte er seine wahrscheinlich ikonischste Rolle als Bullet-Tooth Tony. Ähnlich wie beim Fußball spielt er hier einen knallharten Typen, vor dem alle Angst haben und der mit seiner beachtlichen Physis Präsenz zeigt.

Danach spielte er in unbekannten und eher schlechten Filmen mit, bis er 2006 in einem großen Franchise mitgespielt hat. In X-Men 3: Der letzte Widerstand spielte er, passend zu seiner Statur, den Bösewicht Juggernaut. Auch wieder passend zu seinem Fußball-Ruf. Anders als jemand wie Dave Bautista hat er sich nicht in anderen Rollen ausprobiert, sondern blieb immer der knallharte Typ.

Der riesige Erfolg blieb für Jones aber aus. Viele seiner Filme sind eher Direct-to-DVD-Material gewesen. Abseits von Filmen spielte er aber auch kleinere Rollen in Serien, beispielsweise in Galavant oder in Arrow.

Vinnie Jones als Juggernaut in X-Men 3

Für The Gentlemen, eine Netflix-Serie von Guy Ritchie, basierend auf dem Film, konnte er zuletzt mit seinem geschätzten Kollegen arbeiten. In einem Interview von Radio Times hatte er nur gute Worte für Ritchie übrig.