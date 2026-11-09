Vater „klaut“ seinem Sohn sein Lieblingsmonster aus Pokémon GO, die Community eilt zur Hilfe

Ein Duo aus Vater und Sohn sind begeisterte Spieler von Pokémon GO. Als er seinem Jungen einen Gefallen tun wollte, sorgte Papa jedoch genau für das Gegenteil. Zum Glück ist die Community des Spiels sehr hilfsbereit,

Was hat der Vater angerichtet? Der Redditnutzer und Trainer Runcade beichtet der Community, er habe den Spielspaß seines Sohnes zunichte gemacht, indem er versehentlich sein Lieblingsmonster mehr oder weniger „gelaut“ hat.

Sein Sohn, der erst vor kurzem mit Pokémon GO angefangen hat, konnte bei einem Event ein Mewtu abstauben, dem er mit großer Begeisterung seine gesamte Aufmerksamkeit im Spiel widmete.

Der Vater, der vor allem um 2016 gespielt hat, bot ihm an, durch einen Tausch das Mewtu seines Sohnes zu einem Glückspokémon zu machen und ihm das Monster anschließend zurückzutauschen. Und die tauschbegeisterten von euch werden bereits erkennen, wie das nach hinten losgeht.

Da ein Pokémon nur einmal getauscht werden kann, landete das geliebte Mewtu seines Sohnes in der Aufbewahrung des Vaters und damit in seinem endgültigen Zuhause.

„Nun wissen wir, dass Pokémon nur einmal getauscht werden können, und er ist am Boden zerstört“, schreibt Runcade auf Reddit und wendet sich direkt an die Community: „Welche Möglichkeiten haben wir? Müssen wir nun versuchen, jemanden aus der Gegend zu finden, der bereit ist, sein Mewtwo mit ihm zu tauschen?“

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Lokale Trainer bieten sofort Hilfe an

Wie reagiert die Community auf das Berichtete? Unter dem Post des Vaters melden sich viele Trainer zu Wort, die ihm Zuversicht geben, die Situation wieder ins Gute drehen zu können. Ja, das Mewtu seines Sohnes ist nun für immer beim Papa, doch durch die Hilfe eines anderen Spielers kann der junge Trainer wieder an einen Artgenossen seines „verlorenen“ Lieblings gelangen.

Die Community hebt hervor, dass man durch Campfire oder lokale Facebook-Gruppen Spieler finden könnte, die bereit sind zu helfen.

„Die Communities sind unglaublich schnell, wenn Kinder entmutigt sind“, betont OnceEnchanted9876.

Auf die Nachfrage des Vaters, ob jemand von Reddit in seinem Ort lebt, melden sich mehrere Menschen, die bereit wären, sich für einen Tausch zu treffen. Aber auch Remote-Trades werden von anderen Spielern vorgeschlagen, die dem Sohn des Spielers ein Mewtu schenken würden.

Ein schöner Hinweis des Redditnutzers Devee erinnert jedoch daran, dass das originale Mewtu jedoch nicht in Vergessenheit geraten sollte:

„Wenn du erst einmal eine Lösung gefunden hast, sollte vielleicht dieses Mewtwo, das du von ihm bekommen hast, dein Lieblings-Pokémon werden. Stell sicher, dass er weiß, wie sehr du es schätzt. Setze es ständig ein. Damit es nicht wertlos ist, sondern von dir sinnvoll genutzt wird. … Oder vielleicht möchte er lieber nie daran erinnert werden. Ich weiß es nicht.”

Seid ihr auch auf unglückliche Weise darauf aufmerksam geworden, dass Pokémon nur einmal getauscht werden können? Habt ihr dabei auch ein geliebtes Monster verloren? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wenn ihr genau wissen wollt, worauf man beim Tauschen achten muss, welche Vorteile man erhalten kann und was man aufbringen muss, könnt ihr hier auf MeinMMO mehr zu dem Thema erfahren: Pokémon GO: Wie oft kann man tauschen? Wir sagen es euch