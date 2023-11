Ein Produkt für eure PS5 gibt’s dank Black Friday besonders günstig – Bei einem anderen Upgrade müsst ihr richtig aufpassen

Weitere Tipps zum Black Friday: Falls ihr mehr Tipps und Tricks zum Black Friday sucht, dann schaut einmal in folgenden Artikel auf MeinMMO. Denn hier findet ihr heraus, welche Produkte ihr am Black Friday auf keinen Fall kaufen solltet:

Teilweise müsst ihr richtig aufpassen, denn bei einigen Produkten ist der Preisunterschied trotz “Black Friday”-Aufkleber erheblich schlechter: Für die “Western Digital WD_BLACK SN850P NVMe SSD 4 TB” zahlt ihr derzeit 330 Euro, am 28. Oktober 2023 musstet ihr nur 279 Euro zahlen. Das sind immerhin 60 Euro mehr (via geizhals.de ).

Zum anderen bekommt ihr M2.SSDs für eure PS5 deutlich günstiger als in den letzten Monaten. Die Angebote lohnen sich, da ihr für Modelle mit 2 TB bereits für 110 Euro bekommt. Beachtet aber, dass es sich dabei nicht unbedingt um Bestpreise handelt: Für die “Crucial P5 Plus SSD 2 TB” mit Kühlkörper zahlt ihr aktuell 114 Euro, vor 3 Monaten gab die SSD bereits für 104 Euro.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to