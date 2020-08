Ubisoft China und Sheepedia haben sich für einige Produkte zusammengetan. Mit dabei ist eine Kaffeetasse, bei der ein Bug in der Produktion aufgetreten sei. Und der ist unfassbar witzig sowie wohl ein feiner PR-Gag.

Was machen Ubisoft China und Sheepedia? Ubisoft ist für gewöhnlich für seine vielen Spiele bekannt. Hierzu zählen Far Cry, Division oder auch Assassins Creed. Dabei werden dem Studio oft Bugs und Glitches nachgesagt.

Ubisoft China hat nun zusammen mit der Klamottenmarke Sheepedia eine Koorperation gestartet. Daraus entstanden einige Kleidungsstücke und besagte verbuggte Tasse mit einem lächerlichen Produktionsfehler.

Die Kaffeetasse als selbst-ironische PR

Was ist das für eine Tasse? Bei dem Kaffeebecher ist der Henkel durch einen Bug in der Produktion nach innen gerutscht. Huch! Im Nachhinein haben die Firmen sich entschuldigt, die Tasse könne so nicht zum Kauf angeboten werden.

Der Branchen-Analyst Daniel Ahmad vermutet dahinter einen PR-Gag und twittert:

Er schreibt, dass Ubisoft China dafür bekannt wäre, solche Gags zu bringen. Vor allem jetzt im Zusammenhang mit den Klamotten, die kürzlich angekündigt worden sind. Und es wirkt, die Community spricht darüber.

Ist das denn der erste Vorfall? Bei der Tasse mit Produktions-Bug zeigt sich Ubisoft durchaus selbst-ironisch. Letztes Jahr gab es bereits einen ähnlichen Gag. Zur ChinaJoy, eine Verantsaltung in etwa vergleichbar mit der E3, bauten sie einen Glitch in den Stand ein. Dort ragte dann ein Tisch aus der Wand.

Hier der Glitch schön umkreist. Quelle: Twitter

Die Community als Fan der Tasse

Das Bild der verrückten Tasse mit Bug verbreitete sich schnell über Twitter, Reddit und 9GAG.

Dabei ziehen einige über Ubisoft her, ob nun zum Spaß oder ernst gemeint, sei dahin gestellt. Der Satz „Typisch Ubisoft“ fällt dabei häufiger oder auch, dass das Ganze Ubisoft gut repräsentieren würde:

Die Tasse fasst Ubisoft wirklich als Ganzes zusammen. Weeb degen via Twitter

Die meisten in der Community sind jedoch begeistert von der Tasse. Sie bitten, den Becher doch erwerben zu können. Oder sie feiern die Ironie des Studios und den witzigen Gag. Manche stellen sogar eine Lösung vor. So twittert NintendojoFR folgendes Bild mit dem Zitat „fixed“ also „repariert“:

Das sieht doch nach einer vernünftigen Lösung aus

Wir dürfen gespannt sein, was sich Ubisoft China als nächstes einfallen lässt und ob die Tasse wirklich zum Verkauf angeboten wird. Das wäre nicht der erste Kaffeebecher mit Henkel nach innen, aber bestimmt der berühmteste.