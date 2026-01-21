Ubisoft cancelt 6 Spiele, darunter das Remake eines Action-Adventures, auf das Fans seit über 5 Jahren warten

2 Min. Niko Hernes
Ubisoft cancelt 6 Spiele, darunter das Remake eines Action-Adventures, auf das Fans seit über 5 Jahren warten
Breaking

2020 kündigte Ubisoft an, dass das legendäre Action-Adventure Prince of Persia: Sands of Time ein Remake erhalten soll. Nach 5 Jahren Wartezeit wurde das Projekt jetzt gecancelt.

In einem neuen Report von Ubisoft (via globeneswire.com) stellte das Unternehmen ihre Strategie für die Zukunft vor. Dabei sprach man nicht nur über kommende Strategien für bekannte Marken und einen großen Reset, in einem Abschnitt gab man auch bekannt, dass 6 Spiele gecancelt wurden.

Darunter befindet sich das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time, das 2020 schon angekündigt wurde. Außerdem sollen 4 unangekündigte Spiele, 3 davon von völlig neuen Marken, und ein Mobile-Titel eingestellt worden sein.

Als Begründung gibt man an, dass die 6 Spiele nicht den neuen, verbesserten Qualitätsstandards, sowie den strengeren Kriterien für die Priorisierung des Portfolios auf Konzernebene entsprechen.

Im Zuge dessen erwähnt man auch, dass 7 entwickelte Titel verschoben werden, darunter einer, der für das Fiskaljahr 2026 geplant war.

Neue Entwicklungsstruktur

Von welcher Strategie spricht Ubisoft im Report? In dem Report geht es hauptsächlich um strukturelle Änderungen im Unternehmen. Man wolle ein neues Betriebsmodell etablieren, das sich um 5 Kreativhäuser dreht für verschiedene Genres. Man möchte damit die Organisation vereinfachen, und auf ein dezentralisiertes Modell setzen.

Die einzelnen Häuser sollen die volle finanzielle Verantwortung tragen und für die wirtschaftliche Leistung Rechenschaft ablegen.

Im Zuge der 5 Kreativhäuser erklärte man, welche Marken zu welchem Haus gehören:

  • Haus 1 (Vantage Studios) soll sich auf die größten Franchises der Firma konzentrieren, um sie zu erweitern. Dabei geht es um Assassin´s Creed, Far Cry und Rainbow Six.
  • Haus 2 soll sich um kompetitive und kooperative Shooter-Erlebnisse kümmern. Hierbei nennt man als Marken: The Division, Splinter Cell und Ghost Recon.
  • Haus 3 widmet sich Live-Erlebnissen. Als Beispiele nennt man: For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla und Skull & Bones.
  • Für Haus 4 nennt man die Franchises: Anno, Might and Magic, Rayman, Prince of Persia und Beyond Good and Evil. Als Fokus werden hier immersive Fantasywelten und narrative Universen genannt.
  • Haus 5 soll sich auf Casual-Spieler (also auch Mobile-Gaming) konzentrieren. Dazu gehören folgende Marken: Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guardian of the Globe, Uno und Hasbro.

Im Zuge dessen erwähnt man auch, dass sich aktuell 4 neue IPs in Entwicklung befinden, darunter March of Giants, ein 4-gegen-4-Moba. In welches Haus die neuen Spiele fallen, möchte man zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen.

Werden Studios geschlossen werden? Zum Anfang des Reports gibt es ein längeres Zitat von Yves Guillemot, dem Gründer und CEO von Ubisoft. Dort spricht er von den neuen Kreativhäusern, erwähnt dabei aber auch, dass Studios geschlossen werden:

Um den Kreativhäusern die besten Voraussetzungen für ihren Erfolg zu bieten, haben wir beschlossen, unser Portfolio mit einem grundlegend überarbeiteten 3-Jahres-Plan neu auszurichten und unsere Kostensenkungsmaßnahmen zu beschleunigen, um die Organisation zu optimieren. Wir werden mehrere derzeit in der Entwicklung befindliche Projekte einstellen und bestimmten Spielen zusätzliche Zeit einräumen, um eine höhere Qualität zu gewährleisten und den langfristigen Wert zu maximieren. Außerdem werden wir selektiv mehrere Studios schließen und die Umstrukturierungen innerhalb der gesamten Gruppe fortsetzen. Diese Entscheidungen sind zwar schwierig, aber notwendig, um langfristig eine fokussiertere, effizientere und nachhaltigere Organisation aufzubauen.

Der Chef von The Division verlässt Ubisoft, um für die Shooter-Konkurrenz zu arbeiten
von Karsten Scholz
Ubisoft schaltet die Server seines erfolgreichsten Spiels ab: Hacker übernehmen die Kontrolle, verschenken Premium-Währung und Banns
von Dariusz Müller
Eine neue Serie auf Netflix greift eine Spielereihe von Ubisoft auf, die Fans seit 12 Jahren vermissen
von Niko Hernes

Beyond Good and Evil 2 ist ein weiteres Spiel von Ubisoft, das bereits vor sehr langer Zeit angekündigt wurde. Seit 2008 warten Fans auf das Spiel. Anders als bei Prince of Persia scheint daran aber noch entwickelt zu werden. Zumindest wird der Titel im Reporting nicht erwähnt. Anfang Januar schloss Ubisoft ein Entwicklerstudio: Ubisoft schließt Studio hinter Assassin’s Creed Rebellion, zwingt über 70 Mitarbeiter zur Jobsuche

Quelle(n): VGC
